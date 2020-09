Altenburg

Das lange Bedürfnis der Choristen des Gemischten Chores Altenburg endlich wieder einmal vor Publikum singen zu dürfen, unterstützten die ehrenamtlichen Akteure des Botanischen Erlebnisgartens. Dies zu hören war auch der Wunsch des zahlreich erschienenen Publikums, natürlich im Rahmen der aktuellen Regelungen. Und das sonntägliche Wetter spielte auch noch mit.

Chorleiter Wolfgang Langner brachte in seinen Begrüßungsworten die Dankbarkeit für diese zwei Faktoren zum Ausdruck. Er sprach über die emotional schwierige Zeit der absoluten Stille, das Herantasten zum Normalen in Einzelproben der Stimmgruppen bis zum Konzerttag.

Vollwertiges Programm dank motiviertem Chor

Bekanntlich fiel das vorgesehene große Frühlingskonzert im Beethoven-Jahr zu dessen 250. Geburtstag aus. Dazu war unter anderem eine junge Pianistin gewonnen worden. So sah Langner, der informativ und humorvoll moderierte, das erste Konzert nach der Zwangspause als ein Konglomerat desselben. Dennoch erlebten die Zuhörer ein vollwertiges Programm – auch dank der spürbaren Freude am wieder möglichen Singen der Choristen und des Erhalts ihres Könnens, besonders erlebbar im Kanon-Gesang mit „Abendstille“. Eingeleitet wurde der Konzert-Nachmittag passend mit Josef Michels „Freunde, die ihr seid gekommen“. Zur Ehrung des Jubilars erklangen vier Lieder Beethovens – so auch ein Frühlingslied und eine weihnachtlich klingende Weise, aber Heilige Nächte können auch im Sommer sein.

Der gemischte Chor Altenburg tritt nach Corona erstmal wieder öffentlich auf. Im Botanischen Garten Altenburg bringt der Chor sein Programm an die 70 Zuhörer. Quelle: Mario Jahn

Für Gedichte und heitere Texte war diesmal die „hauseigene“ Autorin Iris Ehrhardt mit nuancenreichem und humorvollem Vortrag zuständig. Der dornenreichen „Sommerliebe“ von Heinrich Heine konnte sich per Gesang nur das „Heidenröslein“ anfügen. Ehrhardt verriet zudem noch das große Geheimnis vom „Nass-Sein“ des Wassers und trug mit „Noch einmal Sommer“ auch ein eigenes Gedicht vor.

Bei der Ankündigung typischer Sommerlieder bedauerte Wolfgang Langner, dass schöne Volkslieder Vernachlässigung erfahren. Mit „Tummel dich, gut’s Weinlein“ und „Frau Nachtigall“ erklangen zwei Lieder des Altenburger Komponisten Nikolaus Rosthius, der als Hofkapellmeister in Weimar wirkte. Mit „Kein schöner Land“ und natürlich einer Zugabe klang das Konzert aus. Der Chorleiter verwies auf die besondere Bedeutung im Text, dass schöne Land zu jeder Zeit zu hegen und zu pflegen.

Nicht komplett rund

Die räumlichen Bedingungen im schönen Ambiente des Botanischen Gartens brachten leider auch manche akustische Beeinträchtigung, speziell im hinteren Bereich, mit sich – wohl verschuldet durch eine richtige Absprache.

Dem Team vom Förderverein „Botanischer Erlebnisgarten“ ist für ihr beispielhaftes Engagement bei der Umsetzung der Hygieneregeln und die Bewirtung der Gäste mit Kaffee und Kuchen sowie weiteren Getränken zu sehr moderaten Preisen herzlich zu danken. Ihr nächstes Highlight haben sie am 26. und 27. September mit der Veranstaltung „Alter Garten trifft altes Handwerk“.

Der Gemischte Chor ist wieder am 13. September ab 15 Uhr im Teehausgarten zu hören.

Von Frieder Krause