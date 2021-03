Wie gut, dass man in einem Stadtrat gleich den Thüringer Finanzstaatssekretär als Mitglied hat. So wie in Gößnitz. Doch was Hartmut Schubert (SPD) zur zukünftigen Finanzausstattung der Gemeinden zu sagen hatte, klang gar nicht gut. Zwei andere Volksvertreter hatten ihr eigenes, aber eben auch nicht rosig klingendes Szenario.