So läuft das Homeschooling aus Sicht einer Altenburger Lehrerin

Altenburg

„Man könnte meinen, die Lehrer stellen ,mal eben‘ die Aufgaben für die Schüler auf die Lernplattform. Aber an der Vorbereitung für 90 Minuten Homeschooling sitze ich zwei Stunden.“ Stefanie Liebisch ist Geographie- und Französischlehrerin am Christlichen Spalatin-Gymnasium in Altenburg. Und Homeschooling erledigt sich als Lehrer nun mal nicht so nebenbei, wie es manchmal belächelnd dargestellt wird.

Die Teilzeitlehrerin hat Zuhause auch noch eine besondere Situation: Ihr Mann ist auch Lehrer und sie haben einen Sohn im Kindergartenalter und eine Tochter in der vierten Klasse. Da muss man sich arrangieren. „Die Videokonferenzen lassen sich schlecht mit dem Kind auf dem Schoß führen“, sagt Liebisch und lacht. Daher folgen die Schultage einer klaren Regelung: Einer der beiden Elternteile macht vormittags mit dem Kleinen einen ausgiebigen Spaziergang, damit der beziehungsweise die andere in Ruhe Homeschooling für die jeweiligen Schulklassen bewerkstelligen kann, um parallel die Viertklässlerin in ihren eigenen Aufgaben zu unterstützen.

Videokonferenzen für Sechstklässler und Abiturienten

In zwei Klassen führt Liebisch wöchentliche Videokonferenzen durch: In ihrer sechsten Klasse, die bei ihr Französisch lernt und bei „den Zwölfern“, die sie in Geographie zum Abitur führt. Und das funktioniert relativ gut. „In Französisch teile ich die Klasse in zwei Gruppen à elf Schüler, mit denen ich je 45 Minuten konferiere. Das ist effektiver, als 90 Minuten mit 22 Schülern zu sitzen.“ Und es nehmen konsequent alle Schüler teil, die auch die technischen Voraussetzungen dafür haben. Diejenigen, bei denen die Konferenz nicht funktioniert, brauchen Aufgaben zum Stoff, die sie in den 90 Minuten erledigen können. Das bedeutet für Stefanie Liebisch doppelten Aufwand: Aufgaben für Distanz-Schüler und Video-Schüler erstellen. Aber es lohnt sich, meint sie. „Für die Schüler ist es wichtig, sich zu sehen und austauschen zu können.“

Nachwirkungen des ersten Lockdowns

In Geographie hält sie die Videokonferenz in einer Doppelstunde mit dem gesamten Kurs ab. „Die Zwölfer sind da schon abgehärtet und arbeitswillig.“ Da kann sie ohne Probleme neuen Stoff über das Lehrbuch einführen. Bei den Sechstklässlern im zweiten Lernjahr der Fremdsprache ist das schwieriger. „Da arbeiten wir jetzt seit längerem an ein und dem selben Thema.“ Ein besonderes Problem ist die Aussprache: Die kann Stefanie Liebisch zwar teilweise über die Videokonferenz weitergeben, aber immer wieder lädt sie extra Audiodokumente hoch, die sich die Schüler anhören und nachsprechen müssen. Ob das zuhause auch wirklich passiert, kann sie schlecht nachprüfen. „Ich hoffe, dass sie nicht zurückfallen, sondern den Stand halten, auf dem sie waren.“ Dennoch merkt sie die Nachwirkungen des ersten Lockdowns – denn die Französischschüler hängen immer noch mit dem Stoff hinterher. „Darauf muss ich Rücksicht nehmen. Es bringt nichts, Stoff durchprügeln zu wollen.“

Möglichst viel Abwechslung in den Aufgaben

Mit ihren drei anderen Klassen arbeitet sie ausschließlich über die Thüringer Schulcloud. Eine Videokonferenz mit allen Klassen abzuhalten, wäre zu aufwendig. Die Detailliertheit der Aufgabenstellungen variiert je nach Klassenstufe. „Bei den Sechstklässlern formuliere ich die Aufgaben schon sehr kleinschrittig: Dies ausfüllen, das in jener Stelle im Hefter ablegen, jenes vergleichen.“ Die Aufgaben versieht sie mit zeitlichen Anhaltspunkten, wie lang der Schüler für eine Teilaufgabe brauchen sollte. In den höheren Klassen kann sie hin und wieder Aufgaben aus dem Buch übernehmen. Aber auch das würde irgendwann langweilig, deswegen versucht sie, möglichst viel Abwechslung reinzubringen.

„Vollzeit sähe die Sache noch einmal ganz anders aus“

Sobald die Aufgaben von den Schülern erledigt sind, kommt auf die Lehrerin die nächste Arbeit zu: Rückmeldungen geben. Dies erledigt sie meist abends. „Da sitze ich oft noch einmal zwei Stunden.“ Selbst wenn sie pro Schüler nur ein paar Worte wie „Da solltest du noch einmal nachbessern“ oder „ja, das war wirklich alles richtig“ schreibt – die fünf Klassen mit je über zwanzig Schülern fordern auch im Rückmelden viel Zeit ein. „Und jetzt arbeite ich Teilzeit. Wenn ich Vollzeit arbeiten würde, dann sähe die Sache noch einmal ganz anders aus.“

Was zählt, ist die persönliche Rückmeldung

Deswegen gibt Stefanie Liebisch nicht viel darauf, wenn sie die Klischees vom leichten Lehrerleben hört. „Der Beruf des Lehrers war schon immer ein angreifbarer in der Öffentlichkeit. Aber damit muss man sich abfinden“, sagt sie klar. Emotional geladene Kommentarspalten im Internet sind ihr egal. Anders als die Rückmeldung, die sie persönlich bekommt. „Und da gab es im November Eltern, die sich bedankt haben für die Aufgaben oder die Korrekturen.“ Das zählt wirklich für Stefanie Liebisch.

Von Katharina Stork