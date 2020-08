So läuft die Mietschulung für Geflüchtete in Altenburg

Altenburg

Im Ausland gibt es über Deutsche viele Klischees. Ganz vorne mit dabei: Ihr Hang zur Ordnung und Sauberkeit. Und was repräsentiert diese Werte besser als vier Tonnen in den Farben grün, gelb, blau und braun? Die Mülltrennung gilt als besonders deutsche Eigenart. Und zugegeben: Wer mit dem System nicht vertraut ist, für den mag es auf den ersten Blick kompliziert anmuten.

Auch bei der Mietschulung des Vereins Futura in der Wallstraße für Geflüchtete sorgt dieses Thema immer wieder für angeregte Diskussionen. Wie entsorge ich Essensreste? Warum ist es besser, den Karton des Fernsehers zu zerkleinern, bevor er in der Papiertonne landet? Und was passiert mit einem alten Sofa, wenn es die besten Zeiten hinter sich hat?

Anzeige

Vorbereitungen für die eigene Wohnung

Diese und weitere Fragen behandelten zehn Geflüchtete kürzlich in den Räumen des Vereins Futura Wallstraße, der sich die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund auf die Fahnen geschrieben hat. Geleitet wird der Kurs an diesem Tag von Sozialarbeiter Akef Otari und Dorit Bieber vom Jugendamt in Altenburg. Neun der zehn Teilnehmer an diesem Tag sind unbegleitete Minderjährige und kommen von ihr. „Das war ursprünglich gar nicht so geplant, aber da viele UMAs (unbegleitete minderjährige Ausländer, Anm.) bald volljährig werden und eine eigene Wohnung suchen können, hat sich das angeboten.“

Weitere LVZ+ Artikel

Einer der Teilnehmer ist Sajid Gul Inkheil aus Afghanistan. Er hat über das Jugendamt von der Mietschulung erfahren. „Ich denke, dass das eine gute Vorbereitung für die eigene Wohnung ist“, so der 17-Jährige, der aktuell beim Innova Sozialwerk eine Weiterbildungsmaßnahme absolviert. Bald möchte er auf Wohnungssuche gehen und hofft, bei der Veranstaltung die nötigen „Regeln“, wie er sagt, dafür zu lernen.

Zu diesen Regeln, die den Geflüchteten vermittelt werden, gehören allerdings nicht nur ihre Pflichten, sondern auch ihre Rechte. Etwa, dass ein Vermieter nicht unangekündigt in die Wohnung darf oder die Mieter nur bei besonders schweren Verstößen fristlos gekündigt werden können. „Ein Vertragsverhältnis ist ein Vertrauensverhältnis. Das ist ein bisschen wie eine Ehe“, erklärt Bieber die gegenseitigen Rechten und Pflichten, die im Mietvertrag geregelt sind. Gehalten wird der Kurs auf Deutsch. Sollten Verständigungsschwierigkeiten auftreten, übersetzen die Teilnehmer untereinander.

Ziel: Sicherheiten für Mieter und Vermieter

Am Ende des rund 90-minütigen Kurses wartet noch ein Test auf die Teilnehmer, der noch mal die Inhalte der Schulung abfragt. Wer zehn von zwölf Fragen richtig beantwortet, bekommt ein Zertifikat, das Vermietern bei der Wohnungssuche vorgelegt werden kann. So sollen Sicherheiten für beide Seiten geschaffen werden.

Sajid Gul Inkheil jedenfalls ist mit dem Angebot zufrieden. „Das ist etwas ganz Besonderes.“ Es habe ihm geholfen, sich sowohl auf die Wohnungssuche und Fehlerquellen beim Wohnen vorzubereiten. Etwa, wann er Besuch empfangen kann und wie man die Wohnung kostengünstig heizt und richtig lüftet. Die wichtigste Lektion jedoch: „Mit den Leuten zu reden.“ Sei es nun Nachbar oder Vermieter.

Aus Fehlern lernen

Seit 2017 finden in Altenburg die Mietschulungen statt. Über 60 Veranstaltungen dieser Art hat es bereits gegeben. Ihren Ursprung haben sie auch in der Erfahrung von Sozialarbeiter Otari. „Als ich 2016 in Altenburg angekommen bin, da gab es noch kein Futura und keine Schulungen. Ich hatte viele Fragen und habe schlechte Erfahrungen gesammelt.“ Zum Beispiel: „Ich habe den Müll falsch getrennt, der daraufhin nicht abgeholt wurde, oder die Heizung bei offenem Fenster auf höchste Stufe gedreht und mich dann über die Rechnung gewundert“, erzählt der 32-Jährige. „Deswegen machen wir diese Schulungen. Damit die Leute meine Fehler nicht wiederholen und aus ihnen lernen können.“

Dorit Bieber ergänzt: „Wir erwarten, dass die Leute alles richtig machen. Woher sollen sie aber wissen, was richtig ist und was falsch? Wir müssen ihnen die Kenntnisse auch vermitteln.“

Von Bastian Schröder