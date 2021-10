So läuft’s mit dem Reparaturbonus für Elektrogeräte im Altenburger Land

Altenburg

Meist passiert es unverhofft: Die Waschmaschine, der Kühlschrank, der Geschirrspüler oder das Handy versagen den Dienst. Oft landen die Geräte dann auf dem Elektroschrott, wird neu gekauft statt repariert. Thüringen setzt seit Juni allerdings finanzielle Anreize, den Elektromüll zu reduzieren. Der Reparaturbonus soll Verbraucher motivieren, ihr Altgerät instandsetzen zu lassen. Das zuständige Umweltministerium und die Verbraucherzentrale Thüringen (VZTh), die die Bonusauszahlungen koordiniert, vermeldeten am Freitag in einer ersten Bilanz eine große Nachfrage. Ganz so einfach ist das Reparieren im Altenburger Land allerdings nicht, wie eine LVZ-Recherche ergab.

Bestimmte Voraussetzungen müssen erfüllt sein

Zweck des Programms ist die Erstattung der Hälfte der Reparaturkosten für Thüringerinnen und Thüringer, die ein kaputtes Elektrogerät reparieren lassen. Der Erstattungsbetrag beträgt 50 Prozent der Brutto-Rechnungssumme – maximal 100 Euro pro Person und Kalenderjahr. Bonusfähig sind zum Beispiel Reparaturen großer Küchengeräte, wie Kochherde, Backöfen oder Mikrowellen. Auch kleine Geräte, wie Kaffeemaschinen, Toaster und Wasserkocher, elektrisches Spielzeug, Gartengeräte, elektrische Werkzeuge oder Uhren werden berücksichtigt. Ebenso können Rechnungen über Reparaturen von Geräten der Unterhaltungselektronik oder auch Computertechnik eingereicht werden. Spitzenreiter mit rund einem Viertel der reparierten Geräte in Thüringen waren jedoch Mobiltelefone, berichtet die VZTh. In den überwiegenden Fällen habe ein Displayschaden vorgelegen.

So wird der Bonus beantragt Im Internet unter www.reparaturbonus-thueringen.de wird das Antragsformular für den Reparaturbonus heruntergeladen, ebenso die Datenschutzerklärung und die Förderbedingungen. Die ausgefüllten und unterschriebenen Dokumente werden mit dem Rechnungsbeleg und dem Zahlungsnachweis zur Verbraucherzentrale Thüringen geschickt – per Post oder eingescannt per E-Mail. Die Verbraucherzentrale überweist den Bonus in Höhe von 50 Prozent des Rechnungsbetrages dann auf das angegebene Konto. Der Bonus beträgt maximal 100 Euro. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von 18 Jahren und ein Hauptwohnsitz in Thüringen. Der Rechnungsbetrag muss mindestens 50 Euro inklusive Mehrwertsteuer betragen. Unter diesem Wert wird nicht gefördert. Ausschließlich die Reparatur haushaltsüblicher Elektrogeräte wird bezuschusst. Die erste Phase des Reparaturbonus’ läuft am 11. Oktober aus. Aber: „Die zweite Phase wird auf jeden Fall noch in diesem Jahr starten, lediglich das genaue Datum steht noch nicht fest“, sagt Tom Wetzling, Sprecher des Thüringer Umweltministeriums. Insofern haben auch Reparaturen, die nach dem 11. Oktober stattfinden, beste Aussichten auf den Bonus. Die Verbraucherzentrale Thüringen bestätigte am Freitag auf Nachfrage, dass der Bonus bis zu drei Monate nach Rechnungsdatum beantragt werden kann. Für Reparaturen, die ab nächste Woche stattfinden, könne demzufolge auch mit Beginn der zweiten Bonusphase ein Zuschussantrag gestellt werden. In der zweiten Phase sollen – zusätzlich zur bisherigen Möglichkeit der Reparatur – auch ehrenamtlich organisierte Reparaturcafés und -initiativen einbezogen werden, teilt das Umweltministerium mit. Die Besitzer der Geräte führen dabei die eigentliche Reparatur nach Anleitung durch. Die Kosten der eingebauten Ersatzteile werden ebenfalls zur Hälfte erstattet.

„Seit Beginn des Projektes im Juni sind bei uns ziemlich genau 6000 Anträge eingegangen“, erzählt Stefan Eisentraut von der Verbraucherzentrale in Thüringen. Gut die Hälfte davon wurde bis jetzt bearbeitet, der Rest folgt in den nächsten Wochen. „Von den ersten 1000 Anträgen kamen zwei Prozent aus dem Altenburger Land.“ 400 000 Euro hat der Freistaat für die Pilotphase des Programmes eingeplant.

Suche nach Reparaturbetrieben gestaltet sich nicht ganz so einfach

Allerdings gelingt es nicht so leicht, auf Anhieb im Altenburger Land einen Reparaturbetrieb zu finden. In der LVZ-Recherche zeigte sich: Diverse Anrufe bei Elektrofachbetrieben gingen ins Leere. Verkaufen ja, reparieren nein. Nach Aussage eines Betriebes lohne es sich oft einfach nicht, die defekten Geräte zu reparieren, da die Kosten dafür viel zu hoch seien. Auch komme es immer darauf an, ob Ersatzteile besorgt werden können beziehungsweise ob das Gerät überhaupt reparabel ist.

Roberto Bauer, stellvertretender Obermeister der Elektroinnung des Altenburger Landes, sieht die reine Reparatur eher als Nischendienstleistung. „Häufig ist es einfach so, dass viele Ersatzteile nach Ablauf der Garantie teurer sind als ein Neukauf.“ Auch die Tatsache, dass Verbraucher über das Internet gefühlt unendlich viele Möglichkeiten haben, selbst an Ersatzteile zu kommen und sich über Videoplattformen die richtige Reparaturtechnik anzueignen, sei ein Grund, weshalb viele Firmen diesen Service gar nicht erst anbieten. „Von der reinen Reparatur können Betriebe nicht mehr überleben“, so Bauer.

Und doch, es gibt sie, die Dienstleister und Werkstätten, die Elektrogeräte zur Reparatur annehmen.

„Telefon Haus“ in Altenburg hilft bei kaputten Mobiltelefonen

Eine Möglichkeit, sein kaputtes Mobiltelefon flicken zu lassen, bietet beispielsweise „Das Telefon Haus“ am Altenburger Markt. Ob kaputtes Display, defekter Akku oder nicht funktionierender Lautsprecher – oft lasse sich da was machen, sagt Geschäftsinhaber Björn Arnold. Er schickt die kaputten Geräte dann an eine Reparaturwerkstatt. „Im Monat kommen ungefähr 20 bis 30 Kunden, die ihr Mobiltelefon repariert haben wollen.“ Die Kosten seien von Modell zu Modell und auch dem vorliegenden Schaden unterschiedlich. Als irreparabel gelten Feuchtigkeitsschäden.

Reparaturservice bei „Das Telefon Haus Altenburg“: Patrick Weissgerber packt ein Handy ein, um es dann zur Reparatur zu schicken. Quelle: Mario Jahn

Der Reparaturbonus habe die Nachfrage allerdings nicht nach oben getrieben, schätzt Björn Arnold ein. „Wir haben seit der Einführung keine signifikante Steigerung des Reparaturbedarfs wahrgenommen. Angeboten wird es dennoch.“

Hier werden Elektrogeräte repariert Im Altenburger Land gibt es einige Dienstleister, die Haushaltsgeräte oder Telefone zur Reparatur annehmen. Hier eine Auswahl der Anbieter: „Mechanik“ Hausgeräte & Service, Wallstraße 35, 04600 Altenburg, Tel.: 03447 311102 Thomas Weinreich Elektro-Hausgeräte & Küchenstudio, Theaterplatz 13, 04600 Altenburg, Tel.: 03447 56960 ELANT Elektro- und Antennenbau, Theaterplatz 7, 04600 Altenburg, Tel.: 03447 311180 Expert-Jäger, Leipziger Straße 89b, 04600 Altenburg, Tel.: 03447 899020 Das Telefon-Haus Altenburg, Markt 37, 04600 Altenburg, Tel.: 03447 514341

„Manche Kunden fragen auch nach dem Bonus“

Auch Expert Jäger in der Leipziger Straße in Altenburg bietet mit seiner Reparaturwerkstatt die Möglichkeit, defekte Geräte wieder instandzusetzen. „Der Kundenzulauf hat sich seit Beginn des Reparaturbonus’ nicht sonderlich geändert. Aber insgesamt wird der Service gut genutzt, manche Kunden fragen auch nach dem Bonus“, schildert Manuela Beier, Mitarbeiterin im Elektrofachmarkt. Bei der Reparatur spiele es keine Rolle, ob das Produkt bei Expert Jäger oder woanders erworben wurde.

„Die größte Nachfrage besteht bei Mobiltelefonen“, bestätigt Manuela Beier den Thüringentrend. „Aber auch Haushaltsgeräte wie Geschirrspüler, Waschmaschinen oder Herde reparieren wir immer mal wieder.“ Bei solch großen Geräten bestehe entweder die Möglichkeit, die Reparatur vom Handwerker direkt im eigenen Heim durchführen zu lassen, oder das Gerät abholen und direkt im Fachmarkt reparieren zu lassen.

Lesen Sie auch Reparaturprämie für Elektrogeräte: Ansturm in Thüringen, Sachsen zögert

Von Mary Anne Härtling