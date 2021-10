So landet kolumbianischer Kaffee im Café: Gina Motta holt den Genuss nach Schmölln

Schmölln

Spricht Gina Motta über das, was sie liebt, ist da ihre Familie. Die Kinder und der Ehemann in Schmölln, ihre Eltern in Kolumbien. Doch da ist auch der Kaffee, eine ihrer Leidenschaften. Damit beschäftigt sie sich beruflich. Gina Motta hat im ehemaligen Bahnhofsgebäude von Schmölln vor vier Jahren das „Muiscafé“ eröffnet. Hier verkauft sie „ihren“ Kaffee.

Altes Schmöllner Bahnhofsgebäude wurde zur Heimat des Cafés

„Ich habe mich ein bisschen in dieses Gebäude verliebt“, sagt Motta zur Heimat ihres Cafés. Das Haus, direkt an den Gleisen des Schmöllner Bahnhofs gelegen, hat es ihr angetan. „Ich bin immer auf dem Weg zum Sprachkurs hier vorbei gegangen“, erklärt Motta. Sie ergreift die Chance 2017. Was vorher ein griechischer Imbiss war, wird damals zu ihrem Muiscafé. Hier ist gerade Platz für einen Tisch für die Gäste, Theke, ihre Küche und das Büro. In der Luft hängt der unverwechselbare Duft von frischem Kaffee, auf der Anrichte stehen die Geräte für unterschiedliche Zubereitungsarten des aromatischen Wachmachers. Mottas Favorit: Die French Press – der Kaffee könne da lange genug ziehen. Das ist eine einfache Glaskanne mit einem Filter. Die teure und technikreiche Konkurrenz bleibt da hinten an.

Ursprünglich sollte es jedoch Kakao sein, erzählt die gebürtige Kolumbianerin, den sie hier verkaufen wollte. „Aber es ist nicht so einfach, den Geschmack zu treffen.“ Ihre Familie hat eine Kakaoplantage in Kolumbien, es käme aus einer Hand. Doch kolumbianischer Kakao ist weniger süß, als es der europäische Geschmack gewöhnt ist. Im Angebot hat sie ihn trotzdem.

Für die Liebe ging es nach Schmölln

Motta zog der Liebe wegen von Südamerika nach Schmölln. 2008 ging es von Bogotá nach Selka, zur Familie ihres Mannes. Davor studierte Gina Motta in Bogotá BWL. Nach Deutschland zu ziehen – es war eine Herausforderung, erzählt sie. „Ich konnte kein Deutsch und die Mutter meines Mannes kein Spanisch“, erinnert sie sich an die erste Zeit hier. „Aber wir haben uns verständigt, mit Händen – und es ging.“ Schmölln, beziehungsweise Selka, sind das Gegenteil der Millionenstadt Bogotá.

Gina Motta zeigt „ihren“ Kaffee. Der kommt stilecht verpackt in großen Säcken. Quelle: Mario Jahn

„Ich liebe das Chaos in der Stadt. Wenn ich am Flughafen ankomme, dann ist da dieser Geruch – “, Motta atmet demonstrativ tief ein, „dass ist für mich nach Hause kommen.“ In Schmölln geht es ruhiger zu. Das sei nicht schlecht, meint die Mutter dreier Kinder beispielsweise im Hinblick auf diese. Ihre Kinder können problemlos alleine zur Schule, in der Metropole ein ganz anderes Thema. Und dann wird Gina Motta fast philosophisch: „Man kann überall glücklich sein. Wenn du die Liebe für etwas hast und fühlst, findet sich überall Glück.“

Kaffee kommt aus der Heimatregion in Kolumbien

Es sind die bloßen Bohnen, fast noch grün, die Motta importiert. Sie haben Ähnlichkeit mit geschälten Erdnüssen und kommen in Säcken auf Paletten aus dem Distrikt Huila, der Heimatregion von Gina Mottas Familie. Die Röstung, einen der wichtigsten Schritte für den Kaffee, übernimmt Motta. Da hält sie es traditionell und startet erst mit niedriger Temperatur, gibt dem Aroma Zeit, sich zu entfalten. Um den idealen Geschmack zu treffen, hat sie sich eine professionelle Röstmaschine gekauft.

Die rohen Bohnen müssen noch geröstet werden. Quelle: Mario Jahn

Kaffee rösten, zeigt sich, braucht Übung. Und nie schmeckt eine Röstung exakt wie eine andere. Es ist ein Naturprodukt. „Am Anfang ist mir auch mal was verbrannt“, sagt sie und zeigt auf die erste, kleinere Variante der Röstmaschine. In den letzten vier Jahren kamen aber zahlreiche Kurse und Fortbildungen hinzu – sie kann Kaffee. Motta verkauft ihn als Bohne und gemahlen, bestenfalls vorbestellt.

Pläne für die Zukunft

Sie lebt den Kaffee. Und liebt ihn. „Kaffee,“ betont sie, „ist nicht nur einfach ein Getränk, sondern ein Genussmittel.“ Für die Zukunft hat sie schon Ideen. Es soll nicht bei dem kleinen Raum bleiben im Café bleiben. Im hinteren Teil des Bahnhofsgebäudes hat sie bereits ihr Lager. Ihre Vision dort: Den Weg des Kaffees fassbar machen für ihre Gäste. Eine Theke soll es geben, daneben eine Arbeitsecke die zeigt, wie aus der rohen Bohne der fertige Kaffee wird.

Altenburger Land kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus dem Altenburger Land direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Draußen vor der Tür sollen die Gäste sitzen und genießen. Das ist was für Schmölln. Gina Motta will aber auch Kolumbien etwas zurückgeben. Sie bezieht einen Teil der Bohnen beispielsweise von einer Plantage, auf der ausschließlich Frauen arbeiten, möchte Schulbücher und Ausstattung finanzieren. Und auch der Name ihres Cafés ist ein Zurück nach Kolumbien: Die Muisca sind eine indigene Bevölkerungsgruppe in dem südamerikanischen Land.

Von Vanessa Gregor