So lief Ronny Dathes erster Arbeitstag als Meuselwitzer Bürgermeister

Meuselwitz

Neues Jahr, neuer Job: Ronny Dathe (parteilos) hat am Montag die Dienstgeschäfte als Meuselwitzer Bürgermeister übernommen. „In gewohnter Weise arbeitsreich“, beschrieb der 37-Jährige seine Premiere als Rathauschef, die um 8 Uhr begann. Immerhin fühlte sich der bisherige Leiter des Ordnungsamts am Morgen „innerlich etwas anders“ als sonst.

Pendeln zwischen Räumen und Arbeiten

Sein Weg führte ihn aber nicht nur in sein neues Dienstzimmer, sondern auch ins bisherige Büro. „Ich springe im Moment hin und her“, erklärte Dathe, dessen Feierabend am Nachmittag noch in den Sternen stand. Schließlich sei auch er überrascht worden, bereits jetzt und nicht erst zum 1. Februar die Geschicke der Stadt zu lenken. Deswegen gebe es noch einiges zu sortieren, zu erledigen und umzuräumen.

Bereits am ersten Arbeitstag im neuen Amt hat Bürgermeister Ronny Dathe einige Mappen abzuarbeiten. Quelle: Mario Jahn

Da Dathe weder ein Mann großer Worte noch großer Gesten ist, gab und gibt es keine Feier. Nicht im und nicht außerhalb des Rathauses. „Es gab einige Glückwünsche und weiter ging’s“, so der Bürgermeister, der früher CDU-Mitglied war und den krankheitsbedingt vorzeitig in den Ruhestand verabschiedeten Udo Pick (FDP) beerbt. „Alles lief ganz normal.“ Nur nach dem Mittag setzte er sich mit den Mitarbeitern kurz zusammen und plauderte. Mit dabei Denise Zeuke, die nach längerer Krankheit nun wieder das Ordnungsamt leitet.

Post, Stellen und Haushalt auf dem Plan

Davor und danach telefonierte der Rathauschef, dessen Wahl angefochten wird, und arbeitete Akten und Mappen ab. „Um den Jahreswechsel ist immer viel zu tun“, sagte Dathe und verwies neben dem vollen Posteingang auf anstehende Aufgaben. So gilt es in den nächsten Wochen, unter anderem drei Stellen (Sachbearbeiter Kultur/Sport, Erzieher/in, Dorfkümmerer) neu zu besetzen und den Haushaltsbeschluss vorzubereiten.

Von Thomas Haegeler