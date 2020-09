Altenburger Land

Der Tag des offenen Denkmals auf dem städtischen Friedhof Altenburg hat vor allen Dingen eine Sache noch einmal deutlich gezeigt: Alles ist vergänglich. Das Coronavirus hat unseren Begriff von der „Normalität“ ähnlich zerbröseln lassen, wie die Witterung einen Grabstein, um den sich niemand mehr ausreichend kümmern kann.

Und von dieser Sorte gibt es auf dem Altenburger Friedhof durchaus den ein oder anderen. An einer Handvoll führten am Sonntag auch die beiden Führungen von Alexander Vogel vorbei. Der kennt sich nicht nur auf dem Friedhof, sondern auch in Sachen Altenburger Künstlergruppe „Kunsthütte“ aus – eine Gemeinschaft, die auch auf dem Gottesacker der Skatstadt ihre Spuren hinterließ. „Die meisten Künstler haben oft tolle Gräber gemacht. Aber eben immer nur für andere“, weiß Vogel.

Zeugnis davon tragen heute noch filigran gestaltete Holzkreuze, elegant entworfene Steinskulpturen und Gräber mit prachtvollen Säulen, deren früherer Glanz heute nur noch zu erahnen ist. „Besonders bei den Holzkreuzen sind wir immer wieder auf Unterstützung angewiesen, um sie erhalten und restaurieren zu können“, sagt Vogel. Doch die Aufbereitungsmaßnahmen sind auf dem Friedhof für Vogels Engagement nur die Spitze des Eisberges: „Derzeit lässt sich noch nicht zuordnen, wer viele der Gräber mit besonders aufwendigen Steinarbeiten gestaltet hat.“ Oftmals sei es Glück – etwa wenn ein entsprechendes Foto im Fundus der Nachkommen der damaligen Hütte-Mitglieder auftaucht.

Ein klares Bild vor Augen zeichnet sich jedoch östlich des Großen Teiches an der Südstraße ab. Dort hat das Leipziger Unternehmen ASE Real Estate einen Teil der alten Gagfah-Siedlung gekauft. Am Sonntag konnte man nicht nur einen Blick in die alten Häuser, sondern auch auf die mittlerweile vorangeschrittenen Pläne der Leipziger werfen. Das Unternehmen hofft – sofern der Denkmalschutz für alles grünes Licht gibt – jede Wohneinheit mit einem eigenen Balkon auszustatten. Die Grundrissideen sehen verschiedene Wohnungsgrößen zwischen anderthalb und vier Zimmern, 40 und 116 Quadratmetern vor. Hinter den Häusern an der schmalen Südstraße sollen zudem Stellplätze für Autos entstehen.

Doch wann gehen die Arbeiten vor Ort endlich los? Über ein konkretes Darum könne man laut Thorsten Große von der ASE Real Estate derzeit nur spekulieren. „Und wenn es losgeht, dann nur etappenweise und nicht alles auf einmal“, kündigt Große an. Die Bausubstanz und damit die Voraussetzungen seien jedenfalls gut.

Gute Voraussetzungen – und zwar zum Entspannen – lieferte am Sonntag auch der Förderverein des Paul-Gustavus-Haus. Die Vereinsmitglieder boten nicht nur Führungen durch die frühere Malzkaffeefabrik an, sondern verwandelten zudem die Wallstraße in ein großes Outdoor-Café – inklusive Tischen, Sesseln, sogar Stehlampen und Teppichen.

Entspannt ging es auch an der nördlichen Kreisgrenze in Fockendorf zu. Dort war wieder das Heimat- und Papiermuseum in der ehemaligen Papierfabrik mit gewohnter Ausstattung geöffnet. Alleine das ist für Frank Heinzig, Vize-Chef des Traditionsvereins Papierfabrik Fockendorf, und seine Mitstreiter schon Quell einiger Freude. Seit Juni ist wieder geöffnet, die Besucher kommen wieder. „Wir haben schon mehr Besucher als heute vor einem Jahr“, so Heinzig zufrieden.

Das liege auch an größeren Besuchergruppen – sogar aus Hamburg und anderen Ecken der Republik – weil derzeit viele in Deutschland Urlaub machen und so offenbar auch den Weg ins Altenburger Land finden. Nur Wettergott Petrus meint es noch nicht so gut mit den Fockendorfern. „Schönes Wetter heißt bei uns, dass es regnet“, scherzt der Vereins-Vize. Dabei ist es ernst: Denn ohne Regen kein Wasser, ohne Wasser kein drehendes Rad hinter der Fabrik. Für den Verein steht damit ein wichtiges Zugpferd seit vielen Wochen einfach still.

Von André Pitz