So lief der erste Schultag nach den Osterferien im Altenburger Land

Altenburger Land

Eine neue Schulwoche, neue Regelungen im Umgang mit der Corona-Pandemie: Seit dieser Woche können sich Schüler zweimal pro Woche in der Schule testen lassen. Und in allen Klassen gilt nun die Maskenpflicht. Die LVZ hat sich im Landkreis umgehört, wie sich der Start nach den Osterferien angelassen hat.

Wie wurde das Testen in den Schulen organisiert?

In der Regelschule Gößnitz hatte sich das Kollegium in den vergangenen Tagen über Videovorführungen mit der Handhabe der Tests vertraut gemacht, heißt es auf LVZ-Anfrage. Selbst negativ getestet, empfingen die Lehrkräfte ihre Klassen zur ersten Schulstunde in den jeweiligen Klassenzimmern, um die Tests durchzuführen. Während der Wartezeit auf das Testergebnis soll künftig schon mit dem Unterricht begonnen werden, um Zeit zu sparen.

Im Lerchenberggymnasium in Altenburg wurde ebenfalls in den jeweiligen Klassenzimmern getestet. Innerhalb einer halben Stunde waren die Tests abgeschlossen. Bei rund 260 Schülern und 50 Lehrern ein großer Aufwand, wie Schulleiterin Simone Preißler erklärt. Für jeden Raum musste die passende Anzahl an Tests zusammengestellt werden, aus extra Kartons mit Fläschchen und Stäbchen. „Das kostet Zeit.“

120 Tests an der Regelschule in Meuselwitz

Gleiches Bild auch in der Regel- und Medienschule „Geschwister Scholl“ in Meuselwitz: Auch dort fanden an den Plätzen im Klassenzimmer die Tests statt – insgesamt 120 Stück, wie Schulleiter Jürgen Stark berichtet. „Die Ergebnisse tragen wir im Anschluss auf einem vom Land eingerichteten Statistikportal ein. Anhand dessen wird dann unser Nachschubbedarf ermittelt und entsprechend geliefert“, erklärt er das weitere Vorgehen.

Ein Ablauf, der so oder ähnlich auch aus anderen Schulen im Kreis gemeldet wurde. So standen, wie Schulleiterin Birgit Kriesche informierte, bis zum Mittag etwa im Christlichen Spalatin-Gymnasium in Altenburg über 180 durchgeführte Tests zu Buche, in der Wintersdorfer Grundschule absolvierten laut Leiterin Uta Herfurth insgesamt 133 Kinder den bei jüngeren Schülern angewandten Lollipop-Test.

Grundschule in der Platanenstraße testet ab Mittwoch

Mitunter waren die Lehrer, wie am Spalatin-Gymnasium, zudem bereits deutlich vor Schulbeginn in den Schulen präsent, um die Testung vorzubereiten und auch, um die Schüler der 7. bis 9. Klassen, die seit Mitte Dezember erstmals wieder im Präsenzunterricht beschult wurden, entsprechend zu empfangen.

Für die Grundschule in der Platanenstraße in Altenburg fing die Woche allerdings etwas anders an. Dort waren die Testkits erst am Freitag eingetroffen. Schulleiterin Steffi Wetzel hatte deshalb entschieden, am Mittwoch mit den Tests anzufangen, um genügend Vorlauf zu haben und mit den Kollegen die Abläufe durchsprechen zu können.

Wie war der Zuspruch bei den freiwilligen Tests?

Lerchenberg-Schulleiterin Preißler sagt dazu: „Wenn das so groß angelegt ist, hätte ich mir gewünscht, dass sich alle testen lassen.“ Wie viele der Schüler und Lehrer sich gegen einen Test entschieden hätten, sagte sie nicht. Im Großen und Ganzen sei sie aber zufrieden mit der Quote.

Insgesamt, so das Stimmungsbild unter den befragten Schulen im Kreis, wurde die neue Testregelung von den allermeisten Schülern gut angenommen. An nahezu allen Bildungsstätten, die darüber Auskunft gaben, wurden nur eine Handvoll Schüler verzeichnet, deren Eltern gegen die Testung Widerspruch eingelegt hatten. Lediglich in der Grundschule Wintersdorf fiel diese Zahl mit 12 Ablehnungen etwas höher aus.

Gab es positive Befunde?

Größere Infektionsherde wurden – zumindest in den befragten Schulen – zum Start nicht entdeckt. Allerdings schlug in der Wintersdorfer Grundschule ein Schnelltest positiv an. „Das betroffene Kind reagierte jedoch gelassen und hatte selbst auch keine großen Bedenken“, konnte Schulleiterin Uta Herfurth berichten. Nun soll ein PCR-Test Gewissheit bringen.

Wie wurde mit der Maskenpflicht verfahren?

Reibungslos wurde auch die von der Landesregierung kurz vor dem Wochenende verfügte umfassende Maskenpflicht umgesetzt. In allen befragten Schulen trugen die Schülerinnen und Schüler am Montag auch während des Unterrichts einen entsprechenden Schutz, nach Auskunft der Schulleitungen. „Auch schon vor der Maskenpflicht hat das prima geklappt“, sagt Grundschulleiterin Wetzel aus der Platanenstraße. „Die meisten Schüler setzen ihre eigenen Masken auf, wir haben zur Not aber auch welche in der Schule.“

Wo gab es Grund zur Kritik?

Trotz des gelungen Auftakts: Gänzlich kritiklos blieb der Schulstart am Montag nicht. So war die erneut sehr kurzfristige Informationspolitik von Seiten der Ministerien den Schulleitungen ein Dorn im Augen – auch wenn diese für viele nicht überraschend kam. „Wir hatten schon mit einer solchen Überraschung zum Freitagnachmittag gerechnet“, brachte es Spalatin-Schulleiterin Birgit Kriesche trocken auf den Punkt. Für sie und ihre Kollegen bedeutete dies allerdings auch einen nicht unerheblichen Organisationsaufwand. „Wir mussten die Eltern möglichst noch am Freitag zu den Regelungen informieren“, verdeutlichte die Wintersdorfer Schulleiterin Uta Herfurth die Herausforderung.

Sorgt für Unmut: Ungleiche Impfsituation

Daneben sorgt nach wie vor die ungleiche Impfsituation für Lehrkräfte für Unmut. „Wo ist da der Unterschied, dass sich Grundschullehrer impfen lassen können, aber nicht die Lehrer an weiterführenden Schulen?“, beklagt Lerchenberg-Schulleiterin Preißler. „Ich finde das absolut fahrlässig.“

Und auch bei der nun gültigen Testpraxis sieht mancher Schulleiter Verbesserungspotenzial. „Es wäre noch besser, wenn die Eltern die Tests mit ihren Kindern bereits zuhause durchführen würden“, findet der Meuselwitzer Regelschulleiter Jürgen Stark. „Dann kämen nur negativ getestete Schüler überhaupt erst in die Schule und Kinder müssten keine Sorge vor Stigmatisierung haben.“

Von Katharina Stork und Bastian Fischer