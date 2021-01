So lief die Silvesternacht im Altenburger Land

Altenburg/Gößnitz/Gera

Die Silvesternacht ist im Altenburger Land vergleichsweise ruhig verlaufen. Wie die Landespolizeiinspektion Gera (LPIG) an Neujahr mitteilte, ging der Jahreswechsel im Osten Thüringens „ohne größere Straftaten oder sonstige Störungen der öffentlichen Sicherheit“ über die Bühne. Nur vereinzelt seien Verstöße gegen die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie festgestellt worden.

Polizei fährt im Altenburger Land etwa 15 Einsätze

Mit mehr Einsatzkräften und einer höheren Präsenz als sonst verzeichnete die Polizei im Altenburger Land, im Landkreis Greiz und in der Stadt Gera 64 Einsätze in der Silvesternacht, die 22 Ermittlungs- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren nach sich zogen. Angesichts dessen bewertete der LPIG-Einsatzleiter, Polizeioberrat Mike Schramm, den Jahreswechsel als ruhig. „Die Bevölkerung hielt sich in der Mehrheit an die aktuell geltenden Verordnungen hinsichtlich der Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten.“

Anzeige

Eine Einschätzung, die ein Polizeisprecher auch fürs Altenburger Land im Speziellen bestätigte. „Fast alle haben sich an die geltenden Regeln gehalten, Silvester verlief ohne größere Vorkommnisse“, sagte er mit Blick auf etwa 15 Einsätze, die die Kollegen der Nachtschicht in Altenburg und Umgebung gefahren hatten. Ab 16, 17 Uhr habe „das silvesterbezogene Einsatzgeschehen“ begonnen. Darunter sei die „ganze Palette silvestertypischer Verstöße“ gewesen, die von Ruhestörungen über kleinere Sachbeschädigungen bis hin zu nicht zugelassenem Feuerwerk aus dem Ausland reichte.

Feuerwehr in Gößnitz muss brennenden Nadelbaum löschen

Ausländische Böller und Vorräte aus den Vorjahren waren offenbar auch die Gründe, warum es mancherorts – trotz des im Vorfeld verbotenen Verkaufs von Feuerwerkskörpern – laut und vergleichsweise hell am Himmel wurde. Während sich darüber einige Bewohner des Altenburger Landes wunderten, stellten andere fest, dass diesmal deutlich weniger geknallt wurde als sonst.

Den wohl größten Einsatz der Silvesternacht absolvierten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Gößnitz, die mit drei Fahrzeugen gleich kurz nach Mitternacht in die August-Bebel-Straße ausrücken mussten. Dort hatte ein Nadelbaum Feuer gefangen. Nach einer knappen Stunde war die Sache aber 1.15 Uhr erledigt. Zur Brandursache und zum entstandenen Schaden liegen bislang keine Informationen vor.

Von Thomas Haegeler