So lief im Lumpziger Obstgut Geier die diesjährige Obsternte

Lumpzig

Ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein vergleichsweise nasseres zu und frostigeres Jahr als zuvor, wenn man sich die Wetterbedingungen noch einmal anschaut. Das Obstgut Geier hat seine diesjährige Erntesaison abgeschlossen und zieht Bilanz.

Nässe hatte vorwiegend positive Auswirkungen

„Die Nässe in diesem Jahr hatte positive Auswirkungen“, resümiert Reinhard Geier, einer der beiden Inhaber des Obstgutes. „Vor allem, wenn man an die Dürreperioden der vergangenen Jahre denkt.“ Eine positive Nachricht: Für die Verbraucher werden sich auch die Preise nicht ändern. Trotz des nassen und kalten Erntejahres. „Die Preise bleiben wie gehabt. Leben und leben lassen, im Rahmen des Möglichen.“

Im Frühjahr wurde das Obstgut vom vorherrschenden Blütenfrost nicht verschont. Allerdings hatte dies glücklicherweise keine allzu großen Folgen. Die Schäden hielten sich im geringen Rahmen und blieben überschaubar. „Durch die Nässe im Sommer hatten wir allerdings erhebliche Einbußen bei den Kirschen und Erdbeeren.“ Grund hierfür sind die Niederschläge, die genau zum Zeitpunkt der Erdbeer- und Kirschernte fielen. „Bei zu viel Nässe platzen die Kirschen und die Erdbeeren faulen. Dadurch gibt es weniger Ausbeute. Quasi schmeißt man blankes Geld weg. Aber das ist unser Risiko.“

Übers Jahr 1000 Tonnen Obst geerntet

Trotz des Kirsch- und Erdbeerverlustes ist Reinhard Geier zuversichtlich: „Wir glauben immer an das Gute und machen das Beste aus allem.“ Trotz der Einbußen wurden über das Jahr hinweg immerhin insgesamt 1000 Tonnen Obst geerntet.

Pfirsiche und Nektarinen haben am meisten unter Frost gelitten

Außer der Erdbeer-, Kirsch- und Apfelernte gab es noch Pflaumen, Pfirsiche und Nektarinen. „Pfirsiche und Nektarinen haben in diesem Jahr am meisten unter dem Frostschaden gelitten. Da hatten wir nicht so eine üppige Ernte wie in den vergangenen Jahren“, so Geier. „Alles andere hat sich im normalen Durchschnitt gehalten.“

Apfelernte erfolgreich

Als letztes wurden bis vor wenigen Tagen die Äpfel geerntet. „Bei der Apfelernte haben wir zahlenmäßig keine Verluste zu verzeichnen. Auch die Qualität der Äpfel ist gut.“ Nach der Ernte werden die Früchte eingelagert und gekühlt. „Wir haben insgesamt vier Kühlzellen. Die Äpfel werden dann in eine Art Winterschlaf versetzt. „Die Bestände werden Stück für Stück verkauft. „Nach und nach werden die Kühlzellen geöffnet, die letzte im April. Dadurch haben wir in unserem Hofladen bis zur neuen Ernte immer frische Ware.“

Und das lohnt sich, denn der Apfel gehört zum beliebtesten Obst schlechthin. Das Kernobst ist eine wahre Vitaminbombe und vielseitig einsetzbar. Im Hofladen hat man die Möglichkeit, vor dem Kauf eine Vielzahl von Sorten zu probieren. Beispielsweise allzeit beliebte Sorten wie Elstar, Gala oder auch Lagersorten wie Fuji oder Golden Delicious. Dann sollte es nicht mehr schwer fallen, sich für seinen Favoriten zu entscheiden.

Von Mary Anne Härtling