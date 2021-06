So meistert der Botanische Erlebnisgarten Altenburg die veränderten Bedingungen

Altenburg

Der Saisonstart nach der Corona-Pause lief verhalten. 15 Gäste zählte der Botanische Erlebnisgarten Altenburg pro Tag im Schnitt seit der Wiedereröffnung am 1. Juni. „Das ist okay, könnte aber mehr sein“, sagt Michael Wolf, der Vize des Fördervereins, der den Botanischen Garten (Boga) betreibt. „Die Leute sind unsicher, ob sie einen Test vorlegen müssen, wissen nicht, darf ich dieses oder jenes.“ Aber das Wetter stimme ihn optimistisch. „Die Leute drängen jetzt nach draußen.“

Der Gemischte Chor Altenburg soll auch dieses Jahr wieder im Botanischen Garten aufteten. Quelle: Mario Jahn

Kaum sagt Wolf das, laufen zwei Boga-Gäste vorbei und inhalieren dabei förmlich die Düfte der in Summe über 1200 Pflanzen auf dem 8400 Quadratmeter großen Areal an der Heinrich-Zille-Straße. „Da wir hier im Freien sind, ist ein Besuch ohne Test möglich“, erklärt der 59-Jährige die Corona-Modalitäten. Nur Abstände müssten eingehalten werden. „Und in geschlossenen Räumen ist das Tragen von Mund-Nasen-Schutz Pflicht.“

Noch waltet Vorsicht bei Veranstaltungsplänen

Die Pandemie hat dem Boga ziemlich zugesetzt. Viele Einnahmen seien weggebrochen, sagt Wolf mit Verweis darauf, dass 2020 nur ein Bruchteil der sonst 30 Veranstaltungen stattfinden konnte, die man zusätzlich zu den normalen Öffnungen (dienstags bis freitags 10 bis 16 Uhr, Wochenende und feiertags 10 bis 17 Uhr) anbiete. Die Folge: deutlich weniger Besucher. Kamen 2019 noch etwa 10 000 Leute, waren es im Vorjahr nur etwa 7000.

Das Problem bleibe aber, erklärt Wolf. „Kann ich Veranstaltungen durchführen oder nicht? Das führt zu erheblichen Vertrags- und Haftungsunsicherheiten.“ Man habe den Kalender mit Kulturevents mit Karin Kundt-Petters, dem Theater oder dem Gemischten Chor, aber auch mit pädagogischen Veranstaltungen zu Wildbienen und Biodiversivität zwar schon im Kopf, operiere aber kurzfristig. Die Kräuterwanderung am Sonnabend steht jedoch genauso wie die Öffnung des Sommerhauscafés (Wochenende und feiertags 11 bis 16 Uhr).

Investitionen in Infrastruktur und Personal

Simone Glaser gehört zu den wichtigsten Stützen im Botanischen Erlebnisgarten. Quelle: Mario Jahn

„Die größte Herausforderung ist aber, dass wir kein Museum sind, dass man ein Dreivierteljahr zuschließen kann“, so Wolf. „Das ist Natur, die muss gepflegt werden.“ Dafür sorgen vor allem die elf bis zwölf Beschäftigten, die sich aus Langzeitarbeitslosen über Bundesfreiwilligen bis hin zu Straffälligen zusammensetzen. „Wir bieten Halt, eine Aufgabe und damit Selbstwertgefühl“, so der frühere Oberbürgermeister.

Allein für den fürs Personal nötigen Eigenanteil musste der Boga dieses und letztes Jahr jeweils knapp 30 000 Euro aufbringen. Wegen der „vorsintflutlichen Toiletten im Gewächshaus“, so Wolf, müsse man zudem in neue investieren. Diese entstehen nun in dem im Bau befindlichen Sozial- und Kompetenzgebäude. In dem Haus, das noch dieses Jahr fertig werden soll, befinden sich dann auch eine Küchenzeile, ein Lagerraum und ein Büroteil.

Kooperation mit Imker und neues Insektenhotel

Das neue Sozial- und Kompetenzzentrum nimmt langsam Form an und soll bis Jahresende stehen. Quelle: Mario Jahn

Den geplanten Seminarraum mit großer Glasfläche musste man aus Kostengründen allerdings streichen, erklärt Wolf, warum man sich für eine später mit einer Pergola abgetrennten Freiluft-Variante entschied. Von den rund 235 000 Euro Gesamtkosten bekommt man drei Viertel über Leader-Mittel gefördert. 65 000 Euro muss der Boga selbst aufbringen. Bis auf 4000 Euro hat man das Geld dank Spenden zusammen. „Eine Wahnsinnsleistung“, findet Wolf. Zudem gibt es ein neues Insektenhotel und eine Kooperation mit einem Imker, der mehrere Bienenvölker in den Boga brachte, die sich mit den Wildbienen vertragen und von denen sich eines in einem Schaukasten tummelt.

Erbaurechtsvertrag macht Betrieb schwieriger

Das neue Insektenhotel soll nicht nur kleine Gäste anziehen. Quelle: Mario Jahn

Umso mehr ärgert Wolf, dass der Boga seit diesem Jahr von der Stadt nur noch einen Erbbaurechtsvertrag über 15 Jahre bekommen hat. Die kurze Laufzeit – üblich sind 99 Jahre – liege daran, dass OB André Neumann (CDU), „damit nicht in den Stadtrat wollte“, so der Vereinsvize. Zwar bekomme man im Gegenzug pro Jahr 1500 Euro städtischen Zuschuss, habe dafür teurere Versicherungen abschließen müssen und sei „für die gesamte Verkehrssicherung inklusive Winterdienst und Fußwege“ zuständig. „Es ist jedes Jahr ein Überlebenskampf“, meint der Ehrenamtler mit Blick auf unsichere Beschäftigungsbedingungen und die schwierige Finanzierung. „Aber der Boga ist ein Kleinod, das zeigt, wozu die Natur fähig ist, und das die Stadt grün macht.“

Spenden für den Boga: DE 5383050200111016760

Von Thomas Haegeler