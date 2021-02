Altenburg

Mit dem Alter wird manches beschwerlicher: Treppen steigen, lange Strecken laufen, in die Dusche klettern. Viele Senioren suchen deshalb nach Wohnungen mit möglichst wenig Barrieren und kurzen Wegen zu Hilfs- und Versorgungsangeboten. Und die Nachfrage wächst: Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Thüringen wird die Zahl der über 65-Jährigen im Altenburger Land bis zum Jahr 2040 weiter steigen. Lag der prozentuale Anteil dieser Bevölkerungsgruppe im 2018 bei 30,3 Prozent, werde sich dieser bis 2040 auf 37,3 Prozent erhöhen.

Für die großen Vermieter in der Region ist das eine Herausforderung. Ebenerdige Duschen, nachgerüstete Aufzüge, verbreiterte Türrahmen für Rollator oder Rollstuhl – all das gewinnt zunehmend an Bedeutung. Doch es ist noch Mangelware, schätzt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ein. Nur ein geringer Teil der Wohnungen im Altenburger Land sei für die Generation der über 65-Jährigen geeignet.

Die LVZ hat sich unter Großvermietern im Landkreis umgehört, wie sie auf den wachsenden Bedarf an seniorengerechten Wohnungen reagieren.

SWG Altenburg setzt auf Concierge

Das neueste, teilweise vollkommen barrierefreie Objekt steht in der Puschkinstraße 12-14. In dem Neubau von 2019 sind die Aufzüge etagengleich und die Wohnungen ebenerdig erreichbar. In der Pappelstraße 58 wurde mit Hilfe des Thüringer Barrierereduzierungsprogrammes ein Gebäude-Umbau realisiert. Grundrisse der Wohnungen wurden geändert, um einen Aufzug einbauen zu können.

Bereits seit rund 17 Jahren ist das größte seniorengerechte Wohngebäude der SWG in Nutzung. Am Nordplatz 16 wurde 2004 ein kompletter Wohnblock saniert. Das Ergebnis: ein barrierefreies und seniorengerechtes betreutes Wohnen. „Es gibt einen Concierge am Eingang, Aufzüge innen sowie außen, einen Gemeinschaftsraum und einen eigenen Friseur“, sagt Matthias Blättner, Assistent der Geschäftsleitung der SWG.

Das Thema Seniorenwohnen bleibe bei Altenburgs größtem Vermieter weiterhin präsent. Einerseits bei Neubauten, andererseits bei Altbauten, wo Sanierungen vorgenommen werden, „um ein barrierefreies Wohnfeld zu errichten. Allerdings ist dies auch von verschiedenen Faktoren abhängig, wie der Substanz des Gebäudes oder dem Denkmalschutz, wodurch nicht alles immer umsetzbar ist“, schränkt Matthias Blättner ein.

In der Innenstadt und in Altenburg-Nord werde der Bestand an barrierearmen Quartieren weiter erhöht. 2016 entstanden in der Schmöllnschen Straße 6 durch einen kompletten Umbau 14 seniorengerechte Apartments. „Die Wohnanlage ist eine Stufe zwischen eigenem Wohnen und einem Pflegeheim. Die Anlage wird von der Awo betreut und sehr gut angenommen. Auch Pflegestufen werden berücksichtigt“, so Blättner.

Es solle den Mietern ermöglicht werden, so lange wie möglich in ihren Wohnungen zu leben. Manchmal reichen dafür schon kleinere Eingriffe: „Wo immer es möglich ist, werden Umbaumaßnahmen vorgenommen. Dazu zählen zum Beispiel ebenerdige Duschen und das Anbringen von Haltegriffen.“

AWG Altenburg hat 120 barrierearme Wohnungen

Die AWG Altenburg verfügt nach eigenen Angaben über 120 barrierearme Wohnungen. 50 davon befinden sich im Zentrum der Skatstadt, weitere in Altenburg-Südost und am Sperlingsberg. Auch die AWG nutzt für die Modernisierung Förderprogramme des Freistaates.

WAG Altenburg saniert derzeit in Altenburg Nord

Bei der WAG Altenburg läuft gerade ein Großprojekt. In Altenburg-Nord in der Barlachstraße 49-52 entstehen insgesamt 21 barrierearme Wohnungen. Hauptaugenmerk liegt auf einem Fahrstuhl, der etagengleich vor der jeweiligen Wohnung hält, sodass keine Treppen gestiegen werden müssen. Auch werden Schwellen in den Wohnungen und zum Balkon beseitigt. Die Fertigstellung soll zum Ende des zweiten Quartals dieses Jahres erfolgen. 2020 hat die WAG sechs Wohnungen mit Fahrstuhl und ebenerdigen Duschen ausgestattet. Die Förderung der Maßnahme erfolgte durch das Thüringer Landesverwaltungsamt.

In der Barlachstraße 49-52 in Altenburg-Nord entstehen derzeit 21 barrierearme Wohnungen. Das Großprojekt gehört der WAG Altenburg. Quelle: Mario Jahn

SWG Meuselwitz setzt auf Aufzüge und Balkone

Die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) Meuselwitz hat im vergangenen Jahr in einem Altbau in der Lutherstraße 8 mithilfe des Innenstadtstabilisierungsprogramms drei Wohnungen barrierefrei gestaltet. In der Puschkinstraße wurden an insgesamt 60 Wohnungen Aufzüge angebracht. Die Gesamtinvestitionssumme belief sich auf knapp 1,1 Millionen Euro – die Baukosten wurden hälftig vom Freistaat gefördert. Außerdem investierte die SWG in der Friedrich-Naumann-Straße in 40 Balkone, entfernte Schwellen und baute ebenerdige Duschen ein.

Das Beseitigen von Barrieren bleibe auch in Zukunft weit oben auf der Agenda. „Wenn Wohnungen leer stehen, werden die Duschen nach und nach umgebaut“ sagt SWG-Geschäftsführer Fred Reichel. „Wenn Neubezüge geplant sind, nehmen wir Rücksicht auf die Wünsche der Mieter. Auch in bereits bezogenen Wohnungen nehmen wir nach Möglichkeit gewünschte Modernisierungen vor.“

In der Meuselwitzer Friedrich-Naumann-Straße hat die SWG Balkone angebaut, Schwellen entfernt und ebenerdige Duschen eingebaut. Quelle: Mario Jahn

Wohnungsverwaltung Schmölln ist seit 20 Jahren am Ball

Das kommunale Unternehmen in der Knopfstadt investiert seit 20 Jahren in barrierefreies und barrierearmes Wohnen. Zur Jahrtausendwende wurden Umbauarbeiten in der Schönhaider Straße 1, 2, 9 und 10 durch das Sozialministerium gefördert, teilt der Großvermieter mit. „Die Modernisierungsarbeiten sind immer abhängig von den Förderprogrammen. Das Thüringer Barrierereduzierungsprogramm ist momentan ausgeschöpft. Zukünftig wollen wir es aber wieder nutzen“, sagt Geschäftsführer Kristian Blum.

Der Finkenweg 1-6 in Schmölln zählt 60 Wohnungen, welche sich auf sechs Eingänge verteilen. 2017/2018 wurden hier überall Aufzüge angebracht.

Der Finkenweg 1-6 in Schmölln wurde von der Wohnungsverwaltung Schmölln 2017/18 mit Aufzügen ausgestattet. Quelle: Mario Jahn

Die Wohnungsverwaltung Schmölln verfügt über insgesamt 1200 Wohnungen. Davon werden 10 bis 12 Wohnungen im Jahr modernisiert, berichtet Kristian Blum. Zum Beispiel werden Wannen gegen ebenerdige Duschen ersetzt. 15 Prozent der Wohnungen seien bereits barrierefrei oder barrierearm gestaltet, durch das Entfernen von Schwellen oder die Verbreiterung von Türen. Das angestrebte Ziel liege bei 20 Prozent.

„Allerdings bedenken wir auch, dass es bei der Modernisierung eine Ausgewogenheit geben sollte. Neben unseren älteren Mitmenschen beziehen wir auch die jüngere Generation in unsere Modernisierungspläne ein, beispielsweise mit größeren Wohnungen für Familien oder alleinerziehende Mütter mit Kindern.“

Von Mary Anne Härtling