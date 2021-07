So schön war’s im Schmöllner Kultklub „Esse“: Gitarrist Wolfram Löser erinnert sich

Schmölln

Man spricht wieder über den Kultklub „Esse“. Das Schmöllner Kulturhaus war besonders in den 1970er und 80er Jahren das geistig-kulturelle Zentrum der Knopfstadt und auch weit darüber hinaus. Aktuell sucht das Zeitzeugenprojekt des Landratsamtes für den „Fliegenden Salon“ nach Menschen, die Geschichten zum einstigen „Stadt Schmölln“ zu erzählen haben. Die LVZ traf sich mit Fotoarchivar Bernd Leickert und Gitarrist Wolfram Löser.

Das Kulturhaus „Stadt Schmölln" zierte einst Wandschmuck als Symbol der Lebensfreude. Die Metallkunst bestand aus Kupfer und sogenanntem Nirostastahl. Quelle: Archiv Bern Leickert

Fotoarchivar Bernd Leickert hat reichlich Material aus den Glanzzeiten der „Esse“

Nur ganze 33 Jahre lang war die „Esse“ eine Kulturinstitution. Wie Bernd Leickert vom Schmöllner Heimat- und Verschönerungsverein berichtet, wurde das umgebaute ehemalige Gewerkschaftshaus 1969 als Kulturhaus eröffnet. „Es wurde damals sehr gut angenommen. Die Aufzeichnung von „Alte Liebe rostet nicht“ für das DDR-Fernsehen oder die Veranstaltungsreihe „Schmöllner Extrablätter“ sorgten für ein volles Haus.“ Für rund 500 Gäste war der Saal ausgelegt. Dazu kamen Gaststätte, Café und Weinstube. Historische Aufnahmen aus Bernd Leickerts reichhaltigem Fotoarchiv lassen die „Esse“ in ihren Glanzzeiten wieder auferstehen. Namensgeber des Kulturhauses im Volksmund war übrigens der rund 27 Meter hohe Schornstein am Heizhaus des Gebäudes.

Neueröffnung nach Umbau des einstigen Gewerkschaftshauses: Das Kulturhaus „Stadt Schmölln" wurde 1969, im 20. Jahr der DDR, eröffnet. Quelle: Archiv Bernd Leickert

Für Gitarrist Wolfram Löser war Schmölln damals eine Hochburg

Für Gitarrist Wolfram Löser hat das „Stadt Schmölln“ eine ganz besondere Bedeutung. Die LVZ traf den Zeitzeugen am einstigen Standort des Kulturhauses zwischen Wiesenstraße und Dammgasse. „Heute sieht hier alles ein bisschen befremdlich aus“, meint der Leipziger Musiker und lässt seinen Blick über das Gelände am Bahnhofsplatz schweifen. Nichts erinnert mehr an den Kultklub. „Ich frage mich, wie der große Bau überhaupt hierher gepasst hat.“ Wolfram Löser erinnert sich noch gut an die „Esse“. Zu DDR-Zeiten stand er hier rund zehn Mal gemeinsam mit Kollegen auf der Bühne. „Jeder aus der Kulturszene von Rostock bis Suhl kannte das Kulturhaus“, erzählt der 65-Jährige. „Schmölln war damals eine Hochburg.“

Die Aufnahme zeigt einen Blick aufs Kulturhaus am Bahnhofsplatz um 1970. Quelle: Archiv Bernd Leickert

Spielen können wie Jimi Hendrix

Im Eröffnungsjahr des Kulturzentrums 1969 hatte Wolfram Löser, der aus Schmölln stammt, ein Erlebnis, das seinen ganzen beruflichen Werdegang prägen sollte. „Ich war damals 13 und die Leipziger Band ,Cometen’ spielte bei uns. Über meinen älteren Bruder habe ich mich zum Hintereingang ins Kulturhaus geschlichen. Ich stand auf der Galerie hinter einer Säule. Der Vorhang ging auf und der Gitarrist, den alle nur Dave nannten, begann wie Jimi Hendrix das Lied ,Purple Haze’ zu spielen. Da wusste ich: Ich werde Berufsmusiker.“

Schülerband rettet Rockkonzert

Rund fünf Jahre später spielte Wolfram Löser in einer Schülerband Gitarre. Wieder war es die „Esse“, die ihn künstlerisch beeinflusste. Die Rockband „Klosterbrüder“ aus Magdeburg hatte sich zum Konzert in Schmölln angekündigt. Wegen einer Autopanne kam jedoch nur die Hälfte der Musiker in der Knopfstadt an. Damit war der Auftritt geplatzt. Um doch noch eine Veranstaltung zu ermöglichen, kam die Kulturhausleitung auf die Schülerband zu. „Sie meinten damals zu uns: Ihr müsst uns jetzt retten. Könnt ihr einspringen?“, erinnert sich Wolfram Löser. „Natürlich sind wir eingesprungen: mit Santana-Cover-Liedern.“ Am nächsten Tag durfte die Schülerband mit den „Klosterbrüdern“ für ein bis zwei Stunden gemeinsam musizieren. „Das hat mich damals schwer beeindruckt, dass die Profis uns Schülern Tipps gegeben haben“, meint Gitarrist Löser.

Schwerer Weg vom Kleinstädter zum Berufsmusiker

„Ich habe viel Zeit meiner Jugend im Schmöllner Kulturhaus verbracht. Meine musikalischen Anfänge liegen hier. Aber als Kleinstädter den Weg zum Berufsmusiker zu finden war schwer“, erinnert sich der Leipziger. Er hat es trotzdem geschafft, nahm Unterricht in der Musikschule Altenburg und studierte später Orchestermusik in Leipzig. „Damals spielten viele Leute Gitarre. Da musste man schon richtig gut sein.“ Heute ist er ein alter Hase im Musikgeschäft, spielte und spielt in unterschiedlichen Formationen. Mindestens zehn Gitarren nennt er sein Eigen. Drei Stunden pro Tag bringt er mit Üben zu. Und da verschiedene Musikstile auch unterschiedliche Gitarren benötigen, hat er beispielsweise für Auftritte mit der Queen-Coverband „Rockfonie“ stilecht die Brian May-Gitarre im Gepäck.

Blick auf das Kulturhaus mit der markanten Esse um 1970: In der Nähe befand sich auch ein typischer DDR-Zeitungskiosk. Quelle: Archiv Bernd Leickert

Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ wurde zum Verhängnis

Seinen letzten Auftritt in der „Esse“ hatte Wolfram Löser in den 1980ern mit der Showband „Musik-Service-Leipzig“. Damals wurde den Künstlern Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ zum Verhängnis. Zwar wurde Lindenbergs systemkritisches Lied gar nicht gespielt, wohl aber dessen Melodie. Denn diese war als alte Swing-Melodie aus dem Jahre 1941 Bestandteil eines Glenn Miller Medleys, dass zum aktuellen Programm der Showband gehörte. Wie Wolfram Löser zu berichten weiß, wurde in Schmölln nach dem Konzert von politischer Seite her der Ruf laut, die Band wegen des Spielens verbotener Titel zu verbieten. „Von der Konzert- und Gastspieldirektion ist das natürlich abgeschmettert worden. Wir aber waren über dieses Kleinstadtniveau so erbost, dass wir nie wieder in Schmölln gespielt haben.“

Fliegender Salon lässt Erinnerungen an Schmöllner „Esse“ auferstehen Bevor die Erinnerungen an das Kulturhaus „Stadt Schmölln“ gänzlich verloren gehen, möchte das Landratsamt Erlebtes und Geschichten im Projekt „Der fliegende Salon“ versammeln. Dazu werden Zeitzeugen gesucht, die sich mit Wort, Ton und Bild am Salonprojekt „Esse“ beteiligen wollen. Am 30. Oktober sollen die Erinnerungen in einem Zeitzeugensalon in der Schmöllner Ostthüringenhalle vorgestellt werden. Die Vorbereitungen dazu liegen bei der Stadt Schmölln und dem Museum Burg Posterstein. Hier bündelt Museumsmitarbeiterin Franziska Engemann momentan alle Informationen. „Bis jetzt haben sich rund 35 Leute gemeldet, die Geschichten aus sämtlichen Jahrzehnten zu berichten haben. Und weitere haben sich bereits angekündigt.“ Die Palette der Erinnerungsstücke reicht von Tonmitschnitten über Fotos, Videos bis hin zu Papiernem. Zum Podium im Oktober in der Ostthüringenhalle werden neben ausgewählten Zeitzeugen auch die Musiker von „Roger und Band“ aus Schmölln erwartet. Sie bestritten 1991 das letzte Konzert in der „Esse“. Im fliegenden Salon lassen sie die alten Zeiten musikalisch noch einmal aufleben. Wer Zeitdokumente zur Verfügung stellen oder seine Erinnerungen teilen möchte, kann sich unter franziska.engemann@burg-posterstein.de oder 034496 22595 melden.

Diese Aufnahme des Kulturhauses wurde vermutlich kurz nach der Deutschen Wiedervereinigung gemacht. Zwischen den Trabanten parkt bereits eine auffällig hohe Anzahl an „Westfabrikaten". Quelle: Archiv Bernd Leickert

„Mit Schließung der Esse wurde Kultur dieser Stadt zu Grabe getragen“

Die Schließung der „Esse“ 2002 und den Abriss des Gebäudes 2006 kann Musiker Wolfram Löser nicht nachvollziehen. „Ich bin darüber sehr traurig, diese Kulturstätte nicht mehr vorzufinden. Hier war ein Ort der Begegnung. Man hat die Kultur in dieser Stadt mit dem Abriss des Traditionshauses zu Grabe getragen. Ich stelle den Vätern dieser Stadt kein gutes Zeugnis aus.“

Die Bühne des Kulturhauses bietet nach dessen Schließung im Jahr 2002 einen traurigen Anblick. Ein Schild erinnert an 40 Jahre DDR. Quelle: Archiv Bernd Leickert

Von Dana Weber