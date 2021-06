So sehen die Bedingungen für den Botanischen Erlebnisgarten Altenburg aus

Altenburg

Der Bericht über die Herausforderungen des Fördervereins, den Botanischen Erlebnisgarten (Boga) Altenburg weiter zu betreiben, hat teils hohe Wellen geschlagen. Grund dafür waren unter anderem falsche Fakten, die im Beitrag „Bildung, Bienen und veränderte Bedingungen“ am Freitag der Vorwoche standen. Die Gründe dafür liegen teils in der missverständlichen Darstellung des Vereinsvizes, Michael Wolf, und teils in mangelnder Sorgfalt, weil einige Dinge nicht noch einmal geprüft wurden. Dafür entschuldigen sich alle Beteiligten.

Pachtzins liegt bei 1500 Euro, Zuschuss bei 5000 Euro

Konkret ging es darum, dass der Pachtzins des Vereins von 1500 Euro im Jahr, der zwei Prozent des Grundstückswerts entspricht, fälschlicherweise als Betriebskostenzuschuss bezeichnet wurde. Die Stadt Altenburg bezuschusst den Betrieb aber mit jährlich 5000 Euro. Während der Erbbaurechtsvertrag, der die Pachthöhe regelt, 15 Jahre läuft, ist der Betriebskostenzuschuss, den der Verein neben Spenden und Sponsoring zwingend für den Unterhalt des Boga braucht, aktuell nur für fünf Jahre vertraglich gesichert. Die Stadt will diesen aber auch darüber hinaus zahlen.

Neue Bedingungen waren Thema im Stadtrat

Falsch war weiterhin, dass der seit diesem Jahr gültige Erbbaurechtsvertrag im Stadtrat kein Thema gewesen sei. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, haben die Volksvertreter den Betriebskostenzuschuss mit dem Nachtragshaushalt im Februar des Vorjahres verabschiedet. Danach verhandelten Boga-Förderverein und Verwaltung die neuen Bedingungen zu Ende. Im Juni 2020 berieten schließlich Hauptausschuss sowie Wirtschafts- und Finanzausschuss darüber und stimmten einstimmig zu. „Dies erfolgte jeweils in nicht-öffentlicher Sitzung, da Grundstücksgeschäfte immer in nicht-öffentlicher Sitzung beraten und beschlossen werden“, hieß es dazu aus dem Rathaus.

„Wir haben als Stadt alles getan, um den Weiterbetrieb des Boga gemeinsam mit dem Verein zu sichern“, sagte Oberbürgermeister André Neumann (CDU) zu den neuen Bedingungen für das Kleinod an der Heinrich-Zille-Straße, die dem Verein weitreichende Pflichten (u.a. Verkehrssicherung, Grundsteuer) auferlegen. „Und das wollen wir auch in Zukunft.“

Spenden für den Boga: DE53 8305 0200 1111 0167 60

