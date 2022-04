So sind Firmen im Altenburger Land bisher durch die Corona-Krise gekommen

Altenburg

Die Unternehmerinnen und Unternehmer im Altenburger Land sind bisher mehrheitlich gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Zu dieser Einschätzung kommt zumindest Bernd Krekel. Der 58-Jährige verantwortet mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Commerzbank das Firmenkundengeschäft in Ostthüringen und schließt das aus den Geschäftsdaten des drittgrößten Kreditinstituts im Landkreis.

Plus 15 Prozent: 30-Millionen-Kredite für Firmen im Kreis

Laut Krekel investierte der Mittelstand Ostthüringens, worunter Firmen mit einem Jahresumsatz bis 20 Millionen Euro fallen, anno 2021 ordentlich. Seinen Angaben zufolge nahmen die hiesigen Firmen dafür Kredite mit einem um 15 Prozent höheren Volumen auf als im Jahr zuvor. Dadurch stiegt das Kreditvolumen des Geldhauses im Osten des Freistaats auf 99 Millionen Euro. Einen ähnlichen Zuwachs verzeichnete die Commerzbank bei ihren rund 1400 Unternehmenskunden im Altenburger Land, unter denen sich von Dienstleistern aller Größen bis hin zu klassischen Industriebetrieben so ziemlich alle Wirtschaftszweige finden. Auf sie entfielen Kredite in Höhe von etwa 30 Millionen Euro.

Commerzbank-Experte Bernd Krekel, hier mit der Altenburger Filialleiterin Sylvia Röder, schätzt die Lage der meisten Firmen im Altenburger Land als stabil ein. Quelle: Commerzbank

Kaum Kreditausfälle und Stundungen

„Insgesamt lief es 2021 sehr, sehr gut“, sagte Krekel zum Geschäft auch mit Blick auf die 45 Millionen Euro Sichteinlagen auf Konten und 25 Millionen Euro in Wertpapierdepots hiesiger Firmen. Dass diese im Schnitt etwas kleiner als im Rest Ostthüringens seien, mache sie auch beweglicher. Probleme habe es nur in einigen Branchen des Dienstleistungsbereichs gegeben – insbesondere bei Gaststätten und stationären Einzelhändlern.

„In der klassischen Industrie, die es im Altenburger Land ja auch gibt, lief es dagegen ziemlich gut.“ Ausfälle von Krediten, etwa durch Insolvenzen, seien die Ausnahme geblieben und Stundungen, um Liquiditätsengpässe abzufedern, habe es nur zu Pandemiebeginn im März/April 2020 gegeben. „Das hat sich 2021 dank der staatlichen Hilfen stabilisiert.“ Damit bestätigte er, was sich bereits vor anderthalb Jahren abzeichnete.

Den stationären Einzelhandel und die Gastronomie haben die strengen Corona-Regeln auch in Altenburg mächtig zugesetzt. Quelle: Mario Jahn

Aufträge vorhanden, Lagerbestände ausgebaut

Das satte Plus beim Kreditvolumen erklärte Krekel vor allem mit „höherem Betriebsmittelbedarf“der Firmen. „Aufträge sind kein Thema, die haben sie jede Menge“, erklärte der Finanzexperte, der Ende der 1990er-Jahre Leiter der Altenburger Commerzbank war. Engpässe gebe es derzeit eher beim Personal, wegen unterbrochener Lieferketten und Unsicherheiten durch den Krieg in der Ukraine. Auch die hohe Inflation, durch die alle Waren und Betriebsmittel immer teurer werden, sei ein Thema und werde es bei circa sieben Prozent übers Jahr auch bleiben. „Aber viele Betriebe haben bereits investiert und ihre Lagerbestände deutlich ausgebaut.“

Deswegen geht Krekel davon aus, dass auch in diesem Jahr „die Liquidität bestimmend bleiben“ werde fürs Geschäft und die Kreditvergaben an Firmenkunden im Altenburger Land weiter steigen werden. Mit Darlehen, Sichteinlagen und Wertpapierdepots von 100 Millionen Euro machen sie rund ein Drittel des Firmenkundengeschäfts des Kreditinstituts in Ostthüringen und ein gutes Drittel des Gesamtgeschäfts der Altenburger Filiale aus.

Von Thomas Haegeler