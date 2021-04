So soll Pro-Altenburg-Chef Peter Müller für Eklat im Stadtrat bestraft werden

Altenburg

Der Eklat in der jüngsten Sitzung des Altenburger Stadtrats hat für Peter Müller ein Nachspiel. Für sein Plaudern aus einer nicht öffentlichen Ausschusssitzung droht dem Chef der Bürgerbewegung Pro Altenburg nun eine Rüge und eine Geldbuße in Höhe von 100 Euro. Darauf verständigten sich der Stadtratsvorsitzende Christian Götze (CDU) und die Stadtverwaltung nach eingehender Beratung. Allerdings muss die Strafe noch vom Stadtrat beschlossen werden, um wirksam zu werden.

Bestrafung hinter verschlossenen Türen geplant

Geschehen soll das allerdings im nicht öffentlichen Teil des Stadtrats am 29. April. Das geht nach LVZ-Informationen zumindest aus der vorläufigen Tagesordnung und einer internen Beschlussvorlage hervor, über die am Montagabend der Hauptausschuss ebenfalls hinter verschlossenen Türen berät. Begründet wird der geplante Ausschluss der Öffentlichkeit demnach hauptsächlich mit „schutzwürdigen Interessen“ Peter Müllers.

Der Fraktionsvorsitzende von Pro Altenburg hatte jedoch im öffentlichen Teil des Stadtrats Anfang März aus der nicht öffentlichen Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses geplaudert. Damit machte er den von SPD-Stadtrat und Ortsvereinschef Thomas Jäschke geäußerten Generalverdacht, dass sich Unternehmen am Kurzarbeitergeld bereichern würden, öffentlich. Eine Ansicht, die zu teils heftigen Reaktionen führte.

Pro-Altenburg-Chef will öffentlich bestraft werden

So drohten deswegen unter anderem Ex-Oberbürgermeister Michael Wolf und der ehrenamtliche Vize-Landrat Carsten Helbig (beide SPD) mit dem Parteiaustritt und stießen damit eine Debatte über die politische Ausrichtung der Sozialdemokraten an. Auch aufgrund der massiven Kritik an seinem pauschalen Vorwurf des Schmarotzertums an Firmen kündigte Jäschke seinen Rückzug als Kopf des SPD-Ortsvereins an.

Abgesehen davon erklärte Peter Müller, mit den Plänen für die nicht öffentliche Verhängung einer Strafe gegen ihn konfrontiert: „Ich möchte, dass es öffentlich beraten und beschlossen wird. Darauf lege ich persönlich größten Wert.“ Damit tritt der 68-Jährige de facto von seinen schutzwürdigen Interessen zurück, wodurch kein Grund mehr besteht, die Sanktion hinter verschlossenen Türen zu behandeln. Darüber muss nun der Hauptausschuss entscheiden.

Kein Schaden für die Stadt, aber Vorsatz

Das Zustandekommen der Strafhöhe für Müller erklärte indes Stadtratschef Christian Götze vom Prinzip her schon Mitte März. „Dinge aus nicht öffentlicher Sitzung herauszutragen, geht nicht“, machte der 50-Jährige klar. „Nicht nur weil es ein Verstoß gegen die Geschäftsordnung darstellt, sondern auch weil es jedem möglich sein muss, seine Meinung in einem geschützten Raum zu sagen.“

Letztlich gehe es um die rechtliche Würdigung des Verstoßes, so Götze weiter. Schließlich seien bis zu 2500 Euro Strafe möglich. Um die Verhältnismäßigkeit zu wahren, müsse man unterscheiden, was herausgetragen worden sei. „Hier war es kein Geheimnis zum Schaden der Stadt, sondern ,nur‘ eine Meinung.“ Es sei weder das Ansehen der Stadt beschädigt, noch eine Ansiedlung verhindert oder jemand beleidigt worden. „Allerdings war es Vorsatz, was Peter Müller ja auch bei seiner Selbstanzeige gesagt hat.“

Orientierung an Präzedenzfall vor 19 Jahren

Angesichts dessen und in Anlehnung an einen Präzedenzfall aus dem Jahr 2002 werde man Müller „deutlich ins Gewissen reden, ihn rügen und eine Geldstrafe um die 100 Euro“ aussprechen, erklärte Götze und verwies darauf, dass das „noch nicht endgültig“ sei. Vor 19 Jahren hatte Wolfgang Preuß für fahrlässiges Ausplaudern von Michael Wolfs Idee, Altenburg zur „Stadt des Spiels“ zu machen, eine Rüge und 50 Euro Strafe bekommen.

Daran orientiere man sich nun und habe vor allem wegen des Vorsatzes leicht verschärft, sagte der Stadtratschef. „Denn so etwas sollte und darf nicht zur Regel werden.“ Um das zu schaffen, gebe es zudem das Bestreben, die Stadträte zu schulen, was es bedeute, Geheimnisträger zu sein.

Von Thomas Haegeler