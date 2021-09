So soll im Altenburger Land die Lebensqualität auf den Dörfern verbessert werden

Altenburg

Das Altenburger Land kann mit Zuschüssen in Höhe von bis zu 700 000 Euro für die Förderung des ländlichen Raumes rechnen. Über die Bewilligung informierte Wirtschaftsförderer Michael Apel in der vergangenen Woche den Kreistag. Die Bewerbung um diesen Betrag läuft schon seit mehreren Jahren. Das Bundesinnenministerium informierte Ende 2020, dass aus 60 eingegangenen Projektskizzen zwölf ausgewählt wurden. Jene des Altenburger Landes war eine davon, die nun auch tatsächlich den Zuschlag bekam. Wie das Geld eingesetzt wird, steht im Moment noch nicht konkret fest, nur das Ziel ist formuliert. Dieses sei die Erstellung eines strategischen regionalen Entwicklungskonzeptes für das Altenburger Land und die Unterstützung der Umsetzung, erläuterte Apel das Ansinnen gegenüber der OVZ.

So solle am Beispiel des Altenburger Landes die Wirksamkeit der Kooperation verschiedener staatlicher, privater, wissenschaftlicher und bürgerschaftlicher Institutionen bei der Bewältigung drängender gesellschaftlicher Herausforderungen im ländlichen Raum unter Beweis gestellt werden. Die Region könne als ein Reallabor und Erprobungsraum für neue Konzepte zur Aufwertung des Lebens- und Arbeitsortes ländlicher Raum fungieren. Die Förderung des Ministeriums sieht vor, dass nicht die ganze Summe ausgereicht wird und 70 000 Euro vom Landkreis selbst investiert werden müssen, unter anderem durch bereitgestelltes Personal im Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur.

Verbesserung der Lebensqualität auf dem Land

Im Mittelpunkt stehe die Verbesserung der Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit im ländlichen Raum, also die Zufriedenheit mit dem Lebens- und Wohnumfeld, der Qualität des Arbeitslebens, dem gesellschaftlichen Zusammenleben, den Freizeit- und Kulturangeboten sowie der hierfür erforderlichen Infrastruktur, heißt es. Die zukünftige Entwicklung der Region soll an drei bestimmten Potenzialen erkundet werden. Diese sind eine technisch hoch entwickelte und ertragreich produzierende Landwirtschaft, kleine und mittlere Unternehmen aus den Bereichen Metall- und Kunststoffverarbeitung sowie eine kleinteilige Siedlungsstruktur mit historisch wertvoller Bausubstanz, heißt es in einem Papier des Landratsamtes.

Das erste Geld für dieses Forschungsprojekt fließt nun bereits ab, allerdings nicht ins Altenburger Land. Im Zuge der Konkretisierung der möglichen Förderung ist zur Erreichung der Projektziele eine Weiterleitung von 86 000 Euro an den Verbundpartner Duale Hochschule Gera-Eisenach (DHGE) zur Projektumsetzung erforderlich. Diese wurde am Mittwoch vom Kreistag einstimmig beschlossen. „Durch den Verbundpartner, Duale Hochschule Gera-Eisenach, wird ein Gastprofessur-/Fellowship-Angebot für die Region des Altenburger Landes geschaffen, um Forschung und Lehre in der Region zu positionieren“, sagte Apel. Angeboten werden Seminar- und Vortragsreihen sowie Forschungsbegleitung. Mit dem Lehr- und Forschungsangebot sollen neue, fachliche Akzente zu den Themen der strategischen Regionalentwicklung und des Strukturwandels gesetzt werden.

Teure Konzepte statt praktischer Nutzen

Vertreter der ländlichen Regionen des Kreises äußerten sich skeptisch bis kritisch zum Modellprojekt und den dazu verwendeten Beträgen. So sprach beispielsweise der Vollmershainer Bürgermeister Gerd Junghanns von „rausgeschmissenen Geld“. Mit diesem werde erforscht, was die Dörfer bräuchten, anstatt die Bürgermeister und Bewohner selbst zu fragen und wo längst klar sei, was fehle, sagte Junghanns der OVZ. Reihenweise teure Konzepte zu erstellen und Berater zu bezahlen, aber nichts Praktisches für die Menschen und die tatsächliche Verbesserung ihrer Lebensqualität zu tun, sei mittlerweile typisch im Land geworden. Auf der anderen Seite fehle den Dörfern das Geld für praktische Dinge, wie Straßen- und Brückenertüchtigung, die Instandhaltung der Kindergärten und Sporteinrichtungen und die Ausrüstung der Feuerwehr.

Von Jens Rosenkranz