Altenburg

Nachdem das Coronavirus ordentlich auf die Bremse getreten hat, ist nun auch der Betrieb im Altenburger Familienzentrum wieder angelaufen. Um das möglich zu machen, haben die Mitarbeiter allerlei Hürden zu meistern. „Wir sind viel beschäftigt mit dem Erstellen der verschiedenen Hygienekonzepte. Jedes Programm muss einzeln vorbereitet werden. Alles, was draußen machbar ist, findet auch draußen statt“, erklärt Doreen Hildebrand vom Zentrum.

Auch eine Menge Vorausplanung ist nötig. Bildungsveranstaltungen, Kurse für werdende Eltern und die beliebten Feierabend-Treffs wollen gut vorbereitet sein. „Wir hoffen, dass wir unsere Kurse bald wieder unbeschwert fortsetzen können und dass auch unser Kinder- und Jugendfest im Herbst stattfinden kann“, schildert Hildebrands Kollegin Karolin Lauckner. Dabei betont sie noch einmal ausdrücklich: „Trotz der Situation ist natürlich jeder bei uns willkommen.“

Anzeige

„Die Menschen haben nun mal Angst und sind unsicher“

Das war in den vergangen Wochen kaum möglich. Ausgelassenes Spielen und Toben, Beratungen aller Art – all das fiel im Altenburger Familienzentrum zuletzt flach. Die sonst so gut besuchte Einrichtung musste ihre Angebote coronabedingt größtenteils stilllegen. Auch die neuen Anlaufstellen in Nord konnten nicht weiter besetzt werden. Insbesondere die Angebote für kleinere Kinder, wie etwa der Zwergen-Sport, mussten Ruhen. „Man hat es schon gemerkt, dass viel weniger los ist. Und man kann das auch verstehen. Die Menschen haben nun mal Angst und sind unsicher“, sagt Doreen Hildebrand.

Weitere LVZ+ Artikel

Jetzt hegen Hildebrand und Kollegen kleine Expansionspläne. „Wir wollen unsere Galerie umgestalten und eine Babylounge einrichten. Da sollen Kinder von vier bis fünf Monaten spielen können. Und die Eltern können so auch einfach mal abschalten“, erläutert Karolin Lauckner. Möglich wird das durch das Projekt „Steinschläge“. Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) fand besonderen Gefallen an diesem Projekt daran und entschied, eine Collage mit verschiedensten Steinbildern zu erstellen und diese zu versteigern. Der Erlös sollte dem Familienzentrum zugute kommen: Am Ende standen 5300 Euro zu Buche (OVZ berichtete).

Neue Projekte in der Corona-Zeit

Das war jedoch nicht die einzige Idee, die im Familienzentrum umgesetzt wurde. In der Hochphase der Corona-Pandemie orientierten sich die Mitarbeiter kurzerhand um und beschlossen, die Familien mit alternativen Projekten zu unterstützen. Ein Newsletter wurde ins Leben gerufen, mit Sport-, Koch- und Basteltipps wurde den Eltern unter die Arme gegriffen. Auch eine Schnitzeljagd konnte organisiert werden und erfreute die Kinder in dieser schwierigen Zeit. „Es war schön, etwas zu tun zu haben. Wir haben Tüten mit Bastelanleitung und Bastelmaterialien vorbereitet. Die bekamen die Kinder dann als Preis“, erzählt Doreen Hildebrand.

Aktuelle Angebote des Altenburger Familienzentrums Elternbildungsveranstaltungen Tragetuchberatung: 8. September 16 bis 18 Uhr im Altenburger Familienzentrum (bei der Brüderkirche); Referentin Sabrina Müller aus Gera erläutert die Vorteile und Besonderheiten im Umgang mit verschiedenen Tragehilfen und gibt den Eltern viele Tipps Erste Hilfe Kurs: 2. Oktober 16 bis 19 Uhr im Familienzentrum bei der Brüderkirche; Referent Denis Legler vom ASB Schmölln gibt den Eltern nützliche Tipps für verschiedene Gefahrensituationen Krabbelgruppe Dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils 10 Uhr im Familienzentrum bei der Brüderkirche, außerdem montags ab 10Uhr im Bürgerzentrum Altenburg-Nord ( Otto-Dix-Straße 44) sowie mittwochs ab 9.30Uhr im Kinder- und Jugendhaus in Ehrenhain ( Waldenburger Straße 40a in Nobitz) Eltern-Kind-Musikkurs ab 7. September immer montags um 16 Uhr und mittwochs um 16 Uhr im Familienzentrum bei der Brüderkirche Eltern-Kind-Sport zurzeit noch keine konkreten Raum- und Zeitangaben, jedoch Anmeldung möglich PEKiP-Kurse in verschiedenen Räumlichkeiten in Altenburg und Ehrenhain und zu verschiedenen Zeiten; derzeit weitgehend ausgebucht, Anfragen sind aber möglich; die Kursgebühr in Höhe von 100 Euro wird von einigen Krankenkassen ganz oder teilweise erstattet Feierabend-Treff in Abständen an Donnerstagen ab 18 Uhr auf dem Pfarrhof an der Brüderkirche – ein gemeinsamer Ausklang des Tages mit Essen, Getränken und Gesprächen Für alle Eltern-Kind-Angebote ist eine Anmeldung notwendig – unter info@Altenburger-Familienzentrum.de oder 03447 4885144

Von Lisa-Marie Meyner