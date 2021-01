So steht es um das geplante stationäre Hospiz in Altenburg

Altenburg

„Im September 2019 kam die Kündigung. Die Bewohner des Pflegeheims am Hospitalplatz sollten bis Ende November 2019 ausgezogen sein, weil im neuen Jahr die Baumaßnahmen für ein Hospiz beginnen sollten. Seitdem ist über ein Jahr vergangen und nichts ist passiert.“ Ein Angehöriger eines Pflegeheimbewohners der Diako Hospitalstiftung hat sich an die LVZ gewandt, um zu fragen: Wann kommt das geplante stationäre Hospiz am Hospitalplatz 3? Denn dass die Pflegebewohner des ursprünglichen Pflegeheims mit einer sehr kurzen Frist einen neuen Heimplatz finden mussten und die Eile dem Anschein nach unbegründet war, weil sich nichts tut am Hospitalplatz, stimmt ihn ärgerlich. Der Angehörige möchte anonym bleiben, sein Name ist der LVZ jedoch bekannt.

Umbau startete nicht wie geplant 2020

Im August 2019 war bekannt geworden, dass die Diako Hospitalstiftung als Betreiber das Pflegeheim in ein stationäres Hospiz umwandeln wollte.

Ursula Zippel, die den Altenburger Förderverein St. Elisabeth-Hospiz mit dem Ziel gegründet hatte, ein stationäres Hospiz in Altenburg zu etablieren, ist nicht glücklich darüber, dass sich das Vorhaben so verzögert. Im Kündigungsschreiben der Hospitalstiftung, das die damaligen Bewohner erhielten, war von Umbaumaßnahmen ab 2020 die Rede.

Aber Anfang des vergangenen Jahres lag das Konzept des Architekten noch nicht einmal vor. „Als der Architekt das Projekt dann fertiggestellt hatte, kam Corona“, erzählt die Vorsitzende des Fördervereins. „Wir als Förderverein hätten das Projekt noch mit dem Architekten besprechen müssen, aber die dafür notwendigen Zusammenkünfte konnten nicht stattfinden.“ Die Möglichkeit, per Videokonferenz zu tagen, sei dem Verein nicht vorgeschlagen worden. „Außerdem war die Finanzierung des Projekts noch nicht abgesegnet worden.“ Darum musste sich die Diako Thüringen als Bauherr des Projekts kümmern.

Bewohnerzahl von zwölf Patienten bestätigt

„Der Verein unterstützt nur“, sagt Zippel. „Und dass die Bewohner so schnell das Pflegeheim verlassen mussten, ist ärgerlich. Aber das ändert nun auch nichts mehr.“

Auf LVZ-Anfrage teilt die Diako Thüringen mit, dass der Kostensatz berechnet und der Versorgungsvertrag bewilligt sei. Das bedeutet, dass eine Absprache mit der Krankenkasse stattgefunden hat, die sich mit der Abrechnung der Patienten befasst. Die zukünftige Bewohnerzahl von zwölf Patienten ist somit bestätigt.

Karsten Stüber ist Prokurist für den Bereich Altenhilfe der Diako und verantwortlich für das Hospiz-Projekt. Er erklärt: „Erst nach Abschließen des Versorgungsvertrags konnten wir den Bauantrag bei der Stadt Altenburg stellen.“ Den Antrag hatte die Diako im Juli 2020 gestellt. Derzeit warte die Diako Thüringen noch auf dessen Genehmigung. Sobald diese eingetroffen sei, könnten die Abrissarbeiten beginnen. Denn auf das denkmalgeschützte Gebäude am Hospitalplatz 3 kommen einige Änderungen zu. Beispielsweise ist ein Balkon auf der hinteren Seite des Gebäudes geplant, sowie eine großzügige Zimmeraufteilung für die insgesamt 12 Pflegeplätze, die sich auf zwei Etagen erstrecken sollen.

Einzugstermin steht noch in den Sternen

„Das soll was Schickes werden“, sagt Stüber. Ein Jahr soll die Fertigstellung in Anspruch nehmen, sobald die Umbauarbeiten begonnen haben. Für den Beginn fasst Stüber Ende 2021 ins Auge. Über einen möglichen Einzugstermin der ersten Palliativpatienten will er jedoch nicht spekulieren: „Jedes Datum, das ich nennen würde, wäre falsch.“

Die langwierige Verzögerung des Projekts begründet er vor allem mit der Corona-Pandemie. „Eigentlich sollte der Baubeginn schon laufen. Aber durch die Pandemie waren wir in unseren Ressourcen eingeschränkt.“ Die Mitarbeiter der Diako hätten sich von früh bis spät nur um das Thema Pandemie gekümmert. Der Bauantrag wäre ohne Corona-Krise eigentlich schon früher rausgegangen. „Aber langsam sehen wir die Krise als Normalität, sie kommt im Alltagsgeschäft an. Und nachdem wir das Thema coronabedingt auf Eis gelegt hatten, wollen wir uns jetzt intensiv mit dem Hospiz beschäftigen.“

Personalakquise läuft: Heim- und Pflegedienstleitung gesucht

Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 2,6 Millionen Euro. 300 000 davon kommen als Fördermittel von der Stiftung Deutsches Hilfswerk-Fernsehlotterie. Weitere Fördertöpfe sind derzeit nicht in Sicht. „Wir hoffen, dass wir noch Wege und Unterstützung finden“, sagt Stüber. Allgemein sei das Hospiz auf Spenden angewiesen. 2019 hatte der Förderverein mit einer Benefizaktion schon 8000 Euro Spendengelder generiert.

Ein Zeichen, dass es langsam vorangeht: Die Personalakquise läuft. „Wir wollen jetzt schon Heimleitung und Pflegedienstleitung einstellen, damit sie das Projekt mitplanen können“, erklärt Stüber. „Wir wollen, dass sich Leute aus der Praxis schon in der Planungsphase einbringen und das Haus zu ihrem machen.“ Wer sich für die Arbeitsstellen interessiert, kann sich direkt an Karsten Stüber wenden – per Post an Diako Thüringen, 99817 Eisenach, Am Michelsbach 12, telefonisch unter 03691 8223 20 oder per E-Mail unter k.stueber@diako-thueringen.de.

