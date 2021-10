So steht es um die Altenburger-Land-Schule in Kenia

Altenburg

15 Jahre Vereinsgeschichte hätte „education4kenya“ 2019 feiern wollen. Jetzt werden es im nächsten Jahr wahrscheinlich 15 + 2. Die LVZ hat mit Gründer Gunter Nehrig über Erfolge, Pläne und die Auswirkungen der Pandemie in der Schule „Altenburger Land“ in Mombasa gesprochen.

Wie hat sich die Arbeit des Vereins in der Pandemie verändert?

Unser Verein in Altenburg hat „nur“ das Problem, dass die Kommunikation mit Paten, Sponsoren, Mitgliedern eine digitale geworden ist. Das war schwierig, allein aufgrund des hohen Altersdurchschnitts. Aber wir haben es geschafft. Wir haben eine Vereinssoftware, auf der wir uns digital austauschen können. Aber eigentlich leben wir vom persönlichen Gespräch, zum Beispiel wenn wir an Schulen im Landkreis gehen. Diese Themen muss man mit Emotion rüberbringen.

So sieht das Schulgebäude der Altenburger-Land-Schule in Mombasa aus, mit neuem Spielplatz im Vordergrund. Quelle: Gunter Nehrig

Und die Arbeit an der Schule in Kenia?

Das war der zweite, der schwierige Aspekt. Corona hat dort stark eingeschlagen, die Schule war bis Januar geschlossen. Unsere Herausforderung war, die Lehrkräfte durch diese Zeit zu bringen. Da wir unsere 15 Jahre nicht gefeiert haben, haben wir die bereits gesammelten Gelder den Lehrerinnen und Lehrern vor Ort gespendet, um ihnen zumindest einen Teil des Gehalts zahlen zu können.

Gab es Infektionen an der Schule?

Da hatten wir Glück. Wir hatten keine Infektion mit dem Coronavirus und auch aus dem Umfeld der Schule musste niemand ins Krankenhaus oder ist sogar gestorben. Wir hatten auch gleich zu Beginn ein Hygienekonzept entwickelt, mehr Waschbecken, Desinfektionsmittel und Masken besorgt.

Und seit Januar läuft der Unterricht wieder?

Noch nicht reibungslos. Wir haben rund 60 Schülerinnen und Schüler von 280 verloren. Weil die Eltern beispielsweise aus Erwerbsgründen wegziehen mussten. Und diese 60 fehlen der Schule natürlich in der Wirtschaftlichkeit. An anderen Schulen sind viele der älteren Schülerinnen durch Schwangerschaften ausgefallen, mussten abbrechen. Da hatten wir Glück und wenige Fälle.

Die 7. Klasse der Altenburger-Land-Schule. Quelle: privat

Was macht das Thema Internetzugang?

Durch Corona hat sich da etwas getan. Durch eine Spendenaktion haben wir der Schule vor eineinhalb Jahren W-Lan verschafft. Das ist auch notwendig geworden, weil sich die Kommunikation geändert hat und wir nicht mehr regelmäßig fliegen konnten. Wir machen jetzt mit dem Management in Kenia einmal pro Monat eine Videokonferenz. Besprechen Probleme, geben Ratschläge.

In welche Richtung soll es mit dem Verein gehen?

Bei allen Hilfen hatten wir immer den Grundsatz: Wir helfen euch, aber ihr müsst euch auch selbst bewegen. Es war immer auf Hilfe durch Selbsthilfe ausgelegt. Wir können nicht die Elternrolle übernehmen. Wir hätten gerne, dass die Leitung der Schule, das operative Geschäft sukzessive auf die Afrikanerinnen und Afrikaner übergeht, wir irgendwann nur noch als beratende Rolle aktiv sind und bei extra Kosten und Projekten zur Erhaltung der Schule helfen. Und da sind wir auf einem guten Weg.

In die sogenannte „Baby Class“ an der Altenburger-Land-Schule in Mombasa gehen die Jüngsten. Quelle: privat

Auf welche Erfolge blicken Sie gerne zurück?

Der größte Erfolg ist, dass wir 17 Jahre in der Partnerschaft mit dem Partnerverein keinen Abriss hatten, sondern eine konstante Zusammenarbeit. 8000 Kilometer Distanz kann zu Verständigungsproblemen führen, aber wir konnten immer alles lösen. Das ist unseren Mitgliedern im Vorstand und unseren Schulpaten und Sponsoren zu verdanken, dass wir stets ein verlässlicher Partner sein konnten. In Afrika ist die Zusammenarbeit mit Europäern in dieser Länge eine Seltenheit. Und das ist für mich das Wesentliche, dass wir das geschafft haben.

Gibt es besondere Projekte, die demnächst anstehen?

Wir haben in Mombasa extreme Wetterphänomene. Die Regenzeiten haben sich verschoben und sind so intensiv, dass wir mehrfach Überspülungen hatten. An den Gebäuden gibt es jetzt mehrere Risse, die wir beobachten. Das Projekt der nächsten Zeit wird es sein, dort zu stabilisieren. Und das wird nicht billig.

Wie ist die Spendenlage?

Verhalten. Weil wir in den vergangenen Monaten wenig an die Öffentlichkeit gehen konnten. Aber die nachgeholte 15-Jahr-Feier soll 2022 eine Art Spätsommerfest werden, das für alle offen ist, die sich für den Verein interessieren und vielleicht unterstützen wollen.

Der Elternrat der Altenburger-Land-Schule in Kenia. Quelle: privat

Wann waren Sie zuletzt zu Besuch in Kenia?

Vor drei Wochen mit meinem Stellvertreter Gerd Müller. Und wir haben eine sehr ordentliche, aufgeräumte Schule vorgefunden. Für afrikanische Verhältnisse hat sie einen sehr guten Standard. Und das Wichtigste ist die Sauberkeit: Das war ja auch die Basis für die Bekämpfung der Pandemie.

Zur Person 1956 in Altenburg geboren, studierte Gunter Nehrig nach dem Schulabschluss in Leipzig, Dresden und Zwickau BWL und Pädagogik. Nach seiner Tätigkeit als Dozent an der Ingenieurschule für Papier und Verpackungstechnik machte er sich 1990 selbstständig im Bereich Immobilien, Bau, Touristik sowie Aus- und Weiterbildung. Seit 2002 ist er Honorardozent an der Berufsakademie Glauchau und der Internationalen Berufsakademie Leipzig. Er ist Begründer des Vereins „education4kenya“ und seit 2005 Vorstandsvorsitzender. Im Rahmen seines Engagements ist Nehrig in 17 Vereinsjahren über 60 Mal nach Afrika geflogen.

Von Katharina Stork