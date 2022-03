Altenburger Land

Steigende Kraftstoffpreise und der anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt verschärfen die Situation der landwirtschaftlichen Betriebe im Altenburger Land. Ist die Ernte 2022 in Gefahr? Die LVZ sprach dazu mit dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes, Tom Bauch.

Was bedeuten die steigenden Preise bei Diesel-Kraftstoff für die Agrarunternehmen im Altenburger Land?

Für manche Landwirte ist es eine Herausforderung, überhaupt bis zur Ernte zu kommen. Frühestens Mitte des Jahres wird geerntet. Und erst dann fließt auch Geld. Durch den Anstieg der Diesel-Preise entsteht ein finanzielles Loch. Wenn der Kraftstoff in die Betriebe geliefert wird, gehen die Agrarunternehmen in Vorkasse.

Gibt es für die Bauern eine Möglichkeit, diese Durststrecke finanziell abzupuffern – zum Beispiel durch staatliche Hilfen?

Staatliche Hilfen gibt es keine. Den betroffenen Landwirten bleibt lediglich die Möglichkeit, mit ihren Agrarhändlern zu verhandeln. Von den Handelshäusern beziehen die landwirtschaftlichen Unternehmen Betriebsmittel wie Diesel, Dünger und Saatgut. Im Gegenzug für den sofort benötigten Kraftstoff könnten die Landwirte beispielsweise die spätere Lieferung einer festgesetzten Menge Getreide vereinbaren. Dass die Betriebsmittel generell immer teurer werden, belastet die Landwirte stark.

Von welchen Betriebsmitteln sprechen Sie konkret?

Allein der Dünger ist in den letzten zwei Jahren um das Fünffache im Preis gestiegen. Dazu kommt die angespannte Logistiksituation. Wenn für einen Mähdrescher beispielsweise keine Ersatzteile geliefert werden können, steht die Maschine. Das Getreide muss aber dringend geerntet werden. Die Arbeit der Landwirte ist ja vom Wetter abhängig.

Gibt es beim Thema Kraftstoff Alternativen zum teuren Diesel?

Nein. Der reine Bio-Diesel aus Rapsöl war nur bis 2008 eine Variante. Damals existierten zwei Ölpressen im Landkreis. Doch mit der Besteuerung des Bio-Diesels wurde der Markt für diese Alternative zerstört. Es machte finanziell keinen Sinn mehr.

Wird die Verfügbarkeit von Dünger und Pflanzenschutzmitteln durch den aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt beeinflusst?

Dünger und Pflanzenschutzmittel sind momentan vorrätig zu rund 90 Prozent. Sie stammen aus Deutschland, aber auch von internationalen Firmen, etwa aus China. Allerdings ist es unmöglich, jetzt schon verbindlich Düngemittel für das nächste Jahr zu bestellen. Wegen der steigenden Energie- und Kraftstoffpreise hängt sich da kein Händler aus dem Fenster. Weil heute niemand weiß, wie hoch die Kosten für die Spedition sein werden, können Betriebsmittel nur kurzfristig geordert werden.

Wären Mist und Gülle aus den eigenen Ställen ein Ersatz für den teuer eingekauften mineralischen Dünger?

Natürlich ist jetzt ein „Run“ auf organischen Dünger zu beobachten und die Agrarunternehmen versuchen vermehrt, ihren eigenen organischen Dünger aufs Feld zu bringen. Aber die Anzahl der gehaltenen Tiere reicht bei Weitem nicht aus, um die benötigten Mengen zu erzeugen. Dafür müsste der Tierbestand aufgestockt werden. Im Altenburger Land geht die Tierproduktion eher zurück.

Wie sieht die Situation beim Saatgut aus? Ist es noch ausreichend vorhanden?

Die meisten Ackerkulturen sind bereits im Boden. Die sogenannten Winterungen wurden schon im vergangenen Herbst gesät. Dazu zählen Raps, Weizen und Gerste. Aktuell wird Zuckerrübe ausgesät. Der Mais steht noch aus. Der kommt erst ab Mitte April in den Boden. Ob Saatgut im kommenden Herbst knapp werden könnte, weiß ich nicht. Das ist noch nicht abzusehen. Kulturen wie Weizen und Gerste können im Altenburger Land teilweise selbst vermehrt werden. Ansonsten kommt das Saatgut aus Deutschland und der ganzen Welt: aus Frankreich, Kanada und auch von der Südhalbkugel. Wie viel Saatgut für unsere Kulturen aus der Ukraine kommt, kann ich nicht sagen.

Wie steht es in diesem Jahr um die Ernte im Altenburger Land? Welchen Einfluss hat der Russland-Ukraine-Konflikt?

Ich denke, dass wir in unserem Landkreis eine starke Landwirtschaft haben. Unsere Bauern geben ihr Bestes, um in diesem Jahr eine gute Ernte einzufahren. Aber was in der folgenden Saison wird, ist noch völlig ungewiss. 2021 waren 58 Prozent der angebauten Kulturen im Altenburger Land Getreide und Körnermais. Die Versorgung mit Getreide wird in diesem Jahr wohl sicher sein, denke ich. Aber wir müssen uns prinzipiell Gedanken über den Selbstversorgungs-Grad in Deutschland machen, denn die Warenströme sind globalisiert. Über alle Nahrungsmittel betrachtet, ist Deutschland zu 80 Prozent Selbstversorger. Der Bedarf an Getreide wird zu etwa 100 Prozent abgedeckt – aber Ölfrüchte wie Raps, Senf und Sonnenblumen kommen zu einem großen Teil aus der Ukraine und Russland. Je nachdem, wie lang der Krieg in der Ukraine anhält, wächst sein Einfluss auch auf unsere Region. Das zeigt sich bereits bei Senf, der in diesem Jahr erstmals von zwei Agrarunternehmen im Altenburger Land angebaut wird.

Zur Person Seit Juli vergangenen Jahres ist Tom Bauch neuer Vorsitzender des Kreisbauernverbandes. Hauptberuflich arbeitet der gebürtige Altenburger in der Agrar T & P GmbH Mockzig. Nach landwirtschaftlicher Ausbildung in der Agrar GmbH in Ziegelheim und dem Studium der Agrarwissenschaften in Halle/Saale leitet der 32-Jährige heute die Abteilung Pflanzenproduktion des Mockziger Unternehmens. Tom Bauch ist in Langenleuba-Niederhain beheimatet und ledig.

Von Dana Weber