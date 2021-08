So tankt man günstig im Altenburger Land

Altenburger Land

In vollen Homeoffice-Zeiten hat sich der fehlende Arbeitsweg bei vielen im Portemonnaie bemerkbar gemacht: Das Auto stand öfter in der Garage und verbrauchte so weniger Kraftstoff. Wer regelmäßig und viel fährt und nicht auf die Öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen kann, muss sich mit dem lästigen Thema Benzinpreis auseinandersetzen. Die Osterländer Volkszeitung hat sich eine Woche lang morgens, mittags und feierabends die Preise in den Tankstellen des Landkreises besehen und ausgerechnet, wann und wo man im Altenburger Land am günstigsten tankt – und welche Tankstelle immer besonders tief in die Taschen greifen lässt.

Welche Tankstelle ist generell günstig?

Mit günstigen 1,35 Euro pro Liter für Diesel-Kraftstoff im Durchschnitt sind sechs Tankstellen im Ranking aufgefallen. In Altenburg die SB-Tankstelle in der Münsaer Straße und die Jet in der Zeitzer Straße. In Gößnitz bot die Star-Tankstelle in der Altenburger Straße Diesel zu 1,35 Euro und in Schmölln die Star-Tankstelle in der Ronneburger Straße. In Meuselwitz war es die Avia in der Altenburger Straße und in Lucka die Esso in der Meuselwitzer Straße.

Wer E10 tankt, fand bei der Avia in Meuselwitz und der Esso in Lucka mit 1,50 Euro pro Liter den günstigsten Preis.

Welche Tankstelle ist im Durchschnitt generell teuer?

Mit Abstand am teuersten war in der Stichprobenwoche die Total-Tankstelle im Schafsweg in Schmölln. Für den Diesel-Liter mussten Autofahrende 1,56 Euro und für den E10-Liter durchschnittlich stolze 1,71 Euro über die Theke schieben.

Der Mittelwert für Diesel pendelte sich bei den übrigen Tankstellen bei 1,37 Euro pro Liter ein und bei E10 bei 1,53 Euro für den Liter. In diesem Mittelfeld bewegten sich durchschnittlich die Shell-Tankstelle Lödla in der Lödlaer Chaussee, die Totalenergies-Tankstelle in der Leipziger Straße in Altenburg, die Shell in der Schmöllnschen Landstraße in Altenburg und die Esso in der Geraer Straße in Altenburg.

Wann sollte man am besten tanken?

Tendenziell günstiger tankt es sich abends. Auf die Wochentage besehen war die Mitte der Stichprobenwoche am teuersten, der Wochenanfang am günstigsten.

Nichtsdestotrotz wird ein genereller deutlicher Preisunterschied zum vergangenen Jahr deutlich, weil zum ersten Januar die Mehrwertsteuer wieder von 16 Prozent auf 19 Prozent heraufgesetzt wurde, wie Cornelius Blanke vom Allgemeinen Deutschen Automobil-Club (ADAC) erklärt. „Das betrifft Autofahrer bundesweit, aber in Thüringen, wo der Kraftstoffpreis sowieso schon hoch ist, tut es natürlich besonders weh.“ Er hat jedoch einige Tipps auf Lager, mit denen sich übers Jahr gerechnet ein paar Euro sparen lassen.

Supermärkte mit angeschlossenen Tanksäulen

„Es kommt immer darauf, wann man tankt. Ich tanke zum Beispiel nie, wenn ich muss, sondern dann, wenn es günstig ist.“ Morgens zwischen 6 und 9 Uhr, wenn die Leute entweder dringend in die Arbeit oder sogar eine längere Strecke in den Urlaub fahren müssten, sei es besonders teuer. „Über den Vormittag geht es ein bisschen mit dem Preis herunter, am Mittag wieder hoch und abends, wenn auf den Straßen weniger los ist, dann geht der Preis wieder runter.“ Das sei generell zwischen 19 und 20 Uhr. Ein weiterer Tipp von Blanke: bei freien Tankstellen tanken. „Die großen, bekannten Namen wie Esso, Shell oder Aral sind eigentlich Supermärkte mit angeschlossenen Tanksäulen. Freie Tankstellen dagegen sind oft Familienbetriebe, die sich auf ihr Kerngeschäft, den Kraftstoff konzentrieren. Das drückt den Preis.“

Tankstellenpreise per App auswerten lassen

Ein Faktor neben den Benzinpreisen ist das sparsame Fahren: Wer seine vollen Bierkästen zwei Wochen mit sich herum fährt und stark aufs Gas drückt, verbraucht mehr Kraftstoff, erklärt Blanke. „Und auch die voll aufgedrehte Klimaanlage verbraucht mehr Energie. Da können Sie auf 100 Kilometer allein damit schon einen halben Liter verbrauchen.“ Generell rät Cornelius Blanke dazu, eine App zu nutzen, die mehrere Tankstellenpreise in der Umgebung auswertet und die günstigste herausfindet. „So finde ich auch unterwegs den besten Preis.“

Von Katharina Stork