So vergrault die Thüsac im Altenburger Land Fahrgäste

Altenburg

Es ist ein Unding, dass ausgerechnet an den Haltestellen, die die geänderte Linienführung der Altenburger Stadtlinie S am stärksten trifft, entsprechende Hinweise fehlen. Schließlich sollte die Thüsac gerade an jenen Stellen informieren, wo bis Weihnachten nur noch die Hälfte der gewohnten Busse hält und das Problem aufploppt. Denn nicht jeder Fahrgast, der zum Bus geht, hat ein Smartphone dabei und kann mal eben schnell im Internet nachschauen, woran es hängt.

So vergrault Thüsac Kunden, anstatt neu zu gewinnen

Das ließe sich jedoch als ärgerliches, aber verzeihliches Versehen verbuchen, wäre es nicht zum zigsten Mal vorgekommen. In den vergangenen Jahren gab es im Altenburger Land und im Landkreis Leipzig, wo das kreiseigene Unternehmen ebenfalls tätig ist, ein gutes Dutzend ähnlicher Fälle. Ein Umdenken bei der Informationspolitik findet bei der Thüsac dennoch nicht statt. Im Gegenteil. Wahlweise hat man immer alles richtig gemacht oder der Fehler liegt eben beim Kunden.

Mit Service am Fahrgast hat dieses Geschäftsgebaren indes wenig zu tun. So vergrault die Thüsac eher Kunden, als neue hinzu zu gewinnen, und darf sich über stetig sinkende Fahrgastzahlen weder wundern, noch beklagen. Ändert sich hier nicht bald etwas, wird die politisch gewollte und klimatechnisch nötige Mobilitätswende im Kreis misslingen. Und die Thüsac hat mit fehlender Flexibilität ihren Teil dazu beigetragen.

Von Thomas Haegeler