Erstmals seit dem Mauerfall gilt seit Mittwoch auch im Altenburger Land eine nächtliche Ausgangssperre. Die LVZ sah sich um, was ab 22 Uhr so los war auf Straßen, Wegen und Plätzen. Zum Beispiel ein trautes nächtliches Beisammensein in Altenburg, bei dem auf gleich vier Verstöße gegen die neue Landesverordnung angestoßen wurde.