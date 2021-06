So viele Lampen leuchten auf Altenburgs Straßen – und so viele sind LEDs

Altenburg verfügt über eine Vielfalt an Straßenlaternen: Sie reicht von der nostalgischen Parklampe (von links oben nach rechts unten) in der Frauenfelsstraße und moderne LED-Leuchten in der Albert-Levy-Straße über Lampenstern und Zwillingslampen am Bahnhof oder Peitschenlampen in der Rosa-Luxemburg-Straße bis hin zu typischen DDR-Straßenlaternen am Hausweg oder neuzeitlichen in der Wenzelstraße. Quelle: Andy Drabek