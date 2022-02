So wappnen sich DRK und Klinikum im Altenburger Land für die Impfpflicht

Altenburg

„Wir haben das Thema sehr stark in der Bearbeitung“, sagt Ulf Müller, Kreisverbandsvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Altenburger Land. Genaue Zahlen dazu, wie viele der Mitarbeitenden in den Pflegeeinrichtungen des DRK im Landkreis noch nicht geimpft sind, kann er noch nicht nennen. Er weiß jedoch, dass der komplette Bereich der Pflege davon betroffen ist: „Ambulant, stationär, Behindertenhilfe. Das gesamte Spektrum.“ Er nutzt die Zeit bis Mitte März noch für Gespräche. „Was bleibt uns anderes übrig?“, fragt er. Auf eventuellen Ersatz hofft er nicht. „Da können Sie suchen wie Sie wollen, es gibt keinen.“ Welche Folgen die Impfpflicht für seine Einrichtungen haben könnten, kann er noch nicht abschätzen. Er will noch abwarten. „Wir haben noch Wochen Zeit. Und ich denke, man muss das Thema nicht noch weiter forcieren und weitere Keile treiben.“ Müller bleibt weiter im Austausch mit seinen Mitarbeitenden und sagt: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“

Gundula Werner: „Versorgung gefährdet“

Im Klinikum Altenburger Land sind derzeit noch circa zehn Prozent der Beschäftigten nicht geimpft. Auch hier sind alle verschiedenen Bereiche des Klinikums betroffen, bis zum Hausmeister- oder Küchenpersonal. Klinikumschefin Dr. Gundula Werner antwortet auf die Frage, ob diese zehn Prozent ihre Arbeitsstelle aufgeben müssen: „Entscheidungen hierzu trifft das örtliche Gesundheitsamt.“ Das Klinikum unterbreitet den Mitarbeitenden Impf- und Gesprächsangebote. Gleichzeitig appelliert Werner gemeinsam mit den Thüringer Krankenhäusern jedoch auch an die Gesundheitsministerin Heike Werner und fordert eine einheitliche Empfehlung seitens des Ministeriums an die Gesundheitsämter. Wenn es um Beschäftigungs- oder Betretungsverbote geht, solle deren Ermessensspielraum sorgsamer ausgenutzt werden.

Wenn es nämlich keine Übergangszeit ab dem 16. März gibt, könnte der Personalverlust die Versorgung der Patientinnen und Patienten gefährden, warnt Werner. Noch ist das Klinikum jedoch nicht auf der aktiven Suche nach Ersatzpersonal.

Von Katharina Stork