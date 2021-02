Zweistellige Temperaturen und strahlender Sonnenschein: Der Frühling hat am Wochenende im Altenburger Land die Muskeln spielen lassen. Nach dem Wintereinbruch der vergangenen Wochen zog es viele Menschen ins Freie. Die LVZ hat Bilder des ersten Frühlings-Wochenendes des Jahres gesammelt.

So war das erste Frühlingswochenende im Altenburger Land

So war das erste Frühlingswochenende im Altenburger Land

Kostenlos bis 18:29 Uhr So war das erste Frühlingswochenende im Altenburger Land