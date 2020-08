Tagesevent - So war das erste „Stilbruch“-Open-Air am Haselbacher See

Am Sonntag feierte das „Stilbruch“-Open-Air am Haselbacher See Premiere. Doch der Regen dünnte das Besucherfeld deutlich aus. Die Macher von „Goulash Music“ denken trotzdem darüber nach, in Serie zu gehen.