So will Altenburg seine Straßen sanieren – schlimmstes Schlagloch im Landkreis gesucht

Altenburg

Das Auf und Ab der Temperaturen setzt auch den Straßen in und um Altenburg zu. Die Folge von Frost und folgendem Tauwetter: Einst geflickte Stellen platzen auf, Schlaglöcher wachsen in unergründliche Tiefen, Straßenränder fransen aus und Risse bilden sich in der Fahrbahn. Wegen der wechselhaften Witterung macht es derzeit aber kaum Sinn, die Schäden zu flicken, weil es nur kurz dauern würde, bis sie wieder da wären.

Viele Erschließungsstraßen sehen verheerend aus

An den schlimmsten Stellen hat die Altenburger Stadtverwaltung aktuell Warnschilder aufgestellt. Quelle: Mario Jahn

An den schlimmsten Schadstellen, wie etwa in der Münsaer Straße, hat die Altenburger Stadtverwaltung daher Warnbaken und -schilder aufgestellt. Während die großen Hauptstraßen in der Skatstadt meist noch relativ in Ordnung sind, sehen Erschließungs- oder Anlieger- und Nebenstraßen teils verheerend aus. Drastische Beispiele sind etwa die Siegfried-Flack- und die Albert-Levy-Straße, aber auch die Stauffenbergstraße in Nord. Von ähnlicher Qualität sind auch die Pappelstraße in Südost oder Teile der Lindenaustraße und weiterer Fahrbahnen Richtung Botanischer Erlebnisgarten oder im Dichterviertel.

Altenburg gibt digitale Zustandsanalyse in Auftrag

Die Siegfried-Flack-Straße in Altenburg-Nord ist seit Jahren in schlechtem Zustand, was sich nun umso mehr bemerkbar macht. Quelle: Mario Jahn

Die Altenburger Stadtverwaltung wird – sobald es das Wetter zulässt – wie jedes Jahr in den nächsten Wochen mit dem Ausbessern beginnen. Daneben geht das Rathaus die Problematik aber systematisch auch an und will ein digitales Straßenkataster erstellen, in dem der Zustand und die Ausstattung aller Straßen erfasst wird, für die die Stadt zuständig ist. Um dieses Ziel zu erreichen, hat der Hauptausschuss des Stadtrats in der Vorwoche einstimmig beschlossen, einer Erfurter Firma den Auftrag für eine Bildbefahrung und eine Bestandserfassung des Altenburger Straßennetzes zu erteilen. Gut 51 000 Euro kosten die Arbeiten, die den bereits im Vorjahr mit der Einführung einer Geoinformationssoftware begonnenen Aufbau eines digitalen Erhaltungsmanagements fortsetzen.

Bessere Priorisierung durch Straßenkataster

Manche Schlaglöcher, wie hier in der Stauffenbergstraße, sind so tief, dass ein Euro spielend darin verschwindet. Quelle: Mario Jahn

Anhand des so entstehenden Straßenkatasters erhofft sich die Stadtverwaltung besser priorisieren zu können, welche Straßen dringend grundhaft saniert werden müssen und wo vielleicht noch mal eine oberflächliche Reparatur reicht. Das ist deshalb nötig, weil das Geld für die Straßensanierung begrenzt ist. So stehen dafür zwar allein dieses Jahr 1,2 Millionen Euro im Haushalt, aber das reicht längst nicht, um alle Baustellen anzugehen. Außerdem soll das digitale Zustandsverzeichnis auch helfen, Straßensanierungen langfristig zu planen.

Schicken Sie uns das schlimmste Schlagloch

Auch der Pappelstraße in Altenburg-Südost haben die schwankenden Temperaturen stark zugesetzt. Quelle: Mario Jahn

Angesichts der derzeit allerorts aufbrechenden Straßenschäden sucht die OVZ die schlimmsten Schlaglöcher im Altenburger Land. Dabei muss es nicht immer ein besonders tiefer Krater sein, er kann auch nur groß sein. Fotografieren Sie einfach, wo es bröckelt, und schicken Sie das Bild mit einer kurzen Info, wo es gemacht wurde, entweder per Mail an altenburg.redaktion@lvz.de oder per Post mit dem Stichwort Schlagloch-Aktion an die OVZ-Redaktion (Baderei 1, 04600 Altenburg).

Von Thomas Haegeler