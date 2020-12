So will das Altenburger Land bis Weihnachten Corona eindämmen

Altenburg

Angesichts immer weiter steigender Infektionszahlen im Altenburger Land wird der Kreis die Corona-Maßnahmen teils drastisch verschärfen. Man müsse „relativ straff“ nachschärfen, erklärte Landrat Uwe Melzer ( CDU) am Montagabend im Wirtschaftsausschuss des Kreistags mit Verweis auf die inzwischen über 450 liegende Sieben-Tage-Inzidenz. Das betreffe auch weitere Kontaktbeschränkungen.

Kontakte nur noch innerhalb eines Haushalts

Konkret will der Kreis laut Landrat künftig Kontakte nur noch innerhalb einer Familie mit maximal fünf Personen erlauben. Treffen mit Mitgliedern anderer Haushalte wären demnach Tabu. Einzige Ausnahme: Kinder unter 14 Jahren. Weitere Maßnahmen nannte Melzer nicht und begründete das mit der noch ausstehenden Abstimmung mit dem Land, um zu sehen, ob hier überzogen werde oder nicht.

Zeitlich begrenzte Ausgangssperre

Nach LVZ-Informationen sieht die vom Kreis am Dienstagmittag beim Gesundheitsministerium eingereichte Allgemeinverfügung – anders als im benachbarten Sachsen – keinen harten Lockdown vor. Demnach will man die Geschäfte offen lassen, aber die Wochenmärkte auf Lebensmittel beschränken. Außerdem soll es eine zeitlich begrenzte Ausgangssperre geben. Wichtige Wege wie zur Arbeit, zum Einkaufen oder Individualsport im Freien sind aber weiter möglich. Auch ein weitreichendes Alkoholverbot in der Öffentlichkeit ist vorgesehen.

Ähnliche Maßnahmen in anderen Kreisen

Er hoffe, dass man die abgestimmte Verfügung am Freitag veröffentlichen könne, sagte Melzer. Die schärferen Regeln würden dann frühestens ab Sonnabend und voraussichtlich bis 20. Dezember gelten. Die Zustimmung des Landes gilt als relativ sicher. Ähnlichen Maßnahmen wie den nun im Altenburger Land geplanten stimmte man jüngst bereits im Saale-Orla-Kreis sowie in den Kreisen Sonneberg und Sömmerda zu.

Von Thomas Haegeler