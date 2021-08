So will das Altenburger Land mehr Gäste gewinnen

Altenburg

Gibt es bald mehr Geld, um die Vorzüge des Kreises touristisch besser zu vermarkten? Ja, lautet die klare Antwort. Zumindest, wenn es nach dem Vorstand des Tourismusverbands Altenburger Land (TVAL) geht. Wie Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU), der zugleich TVAL-Chef ist, unlängst erklärte, sollen Skatstadt und Landkreis ihre jährlichen Zuschüsse von derzeit 242 500 Euro ab 2022 um fast zwei Drittel auf 400 000 Euro erhöhen.

Marketingbudget mehr als verfünffachen

Im Detail sieht der Plan, dem Stadtrat und Kreistag noch zustimmen müssen, vor, dass die Skatstadt statt 70 500 Euro künftig 100 000 Euro pro Jahr für die Entwicklung des Tourismus’ gibt. Der Kreis soll sich dann mit 300 000 Euro statt der aktuell gut 172 000 Euro beteiligen. Da diese Summe über die Kreisumlage gestemmt wird, könne sich jede Gemeinde und jede Stadt ausrechnen, wie hoch die Mehrkosten sein werden, die auf sie zukommen, erklärte Neumann.

Ziel ist, das Marketingbudget des TVAL von derzeit etwa 30 000 Euro auf 165 000 Euro zu erhöhen, wodurch mehr Werbekampagnen, Anzeigen, Plakate und Co. möglich sind, um Kleinode wie die Burg Posterstein, den Haselbacher See, die Meuselwitzer Kohlebahn oder das Altenburger Schloss noch bekannter zu machen und wieder deutlich mehr als die gut 32 000 Gäste im Vorjahr oder die knapp 49 000 Besucher aus dem Jahr 2019 in den Kreis zu ziehen.

Allein Spielewelt soll bis zu 100 000 Besucher bringen

Dass das Altenburger Land selbst den bisherigen Rekord von fast 63 500 Gästen aus dem Jahr 2012, als das Deutsche Trachtenfest in der Skatstadt stattfand, knacken kann, schließt Neumann vor allem aus zwei Dingen. Erstens rechnet der OB durch die auf den Weg gebrachten Investitionen in den Schlossberg, für das in Posterstein entstehende Zentrum für europäische Salonkultur und durch die geplante Spielewelt im Josephinum mit einem klaren Gäste-Plus. So soll Letztere ab 2026 allein 75 000 bis 100 000 Touristen bringen. Und zweitens leben im Umkreis von 90 Fahrminuten rund 4,6 Millionen Menschen.

Tourismusinfo am Markt vergrößert sich

Ein Potenzial, das Neumann mit mehr Marketing und mehr eigenem Personal erschließen will. „Da müssen wir ran“, sagte der 43-Jährige und wünschte sich, dass der derzeit aus 90 Mitgliedern bestehenden TVAL weiter wächst. Neben dem besseren Marketing brauche es die höheren Zuschüsse, um die geplanten sechs Leute, die in der auf die Räume der Farbküche ausgedehnten Tourismusinformation am Markt 10 sitzen sollen, zu bezahlen. Investitionen, die sich laut Neumann lohnen, weil mehr Tourismus die Infrastruktur und die Wirtschaft (Hotels, Läden, Gastronomie) sowie die Lebensqualität fördere, Arbeitsplätze schaffe und die Kultur erhalte.

Die höheren Zuschüsse dienen dabei der Erschließung weiterer Fördergelder des Landes in Höhe von 100 000 Euro, die mit der Anerkennung als Destination Management Organisation (DMO) verbunden sind. Bei der DMO handelt es sich laut Neumann um eine regionale Schnittstelle zwischen der Landes- und Ortsebene, die das Altenburger Land touristisch in eine Liga mit dem Thüringer Wald oder der Rhön bringt und für die man die entscheidenden Voraussetzungen bereits erfüllt.

Von Thomas Haegeler