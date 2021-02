So wird das Wetter im Altenburger Land in den kommenden Tagen

Altenburger Land

„Die Prognose als solche: Der Winter bleibt“, sagt Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst trocken. Die Nächte im Altenburger Land werden weiter klirrend kalt – Tiefstwerte von minus 20 Grad sind möglich. „Wir bleiben in den nächsten Tagen im Dauerfrost“, erklärt der Meteorologe. „Tagsüber mäßiger bis strenger, nachts strenger bis sehr strenger Frost.“ Er fügt hinzu: „Nicht nur im Altenburger Land, sondern generell überall, wo gerade schön frischer Schnee gefallen ist. Er ist die Würze für besondere Kälte.“

Schnee sorgt dafür, dass Kälte weiter ausstrahlt

Denn der Schnee sorgt dafür, dass die Kälte bleibt, ausstrahlen kann und reflektiert wird. Ein wolkenloser Himmel verstärkt den Effekt noch zusätzlich:

„Wenn keine Wolkendecke da ist, hat die Kaltluft die Möglichkeit, noch weiter auszustrahlen und noch weiter herunterzukühlen.“

Und wie viel Schnee ist in den vergangenen Tagen über dem Altenburger Land heruntergekommen? Der Wetterfrosch hat dazu nur eine ungefähre Angabe: „Zwischen 20 und 40 Zentimetern.“ Geht das genauer? Nein. Denn: „Zum einen haben wir zu wenige Leute, die die Schneehöhe messen. Und jeder, der eine Messung vornimmt, wird wahrscheinlich ein anderes Ergebnis erhalten.“ Daher setzt sich die ungefähre Angabe aus punktuellen Messungen zusammen.

Locker flockiger Pulverschnee mit starken Verwehungen

Noch dazu kommt, dass es Pulverschnee ist, der das Altenburger Land weiß gezaubert hat. „Der ist schön locker flockig,“ sagt Lehne. Der starke Wind habe ebenso starke Verwehungen zur Folge. An der einen Stelle liegt fast nichts, an einer anderen stapeln sich mehrere kalt-weiße Zentimeter. Kommt noch etwas von oben? „Das Altenburger Land ist jetzt erst einmal raus“, sagt Lehne. „Eventuell kommen noch am Mittwoch ein paar Flocken, aber nicht in den Ausmaßen der vergangenen Tage.“

Von Katharina Stork