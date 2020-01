Im Altenburger Schloss zieht ein historischer Kachelofen ein

Altenburg

Staub schwebt in der Luft und legt sich schnell auf die Zunge, wenn man den Raum betritt. Zwischen den cremeweißen Kacheln auf dem Boden geht Mario Schenderlein hin und her. Die Stücke aus dem Jahr 1870 sind mit roten Ziffern beschriftet. Schenderlein, Inhaber einer Ofen- und Kaminbau Firma in Greiz, baut den alten Ofen im herzoglichen Arbeitszimmer des Altenburger Schlosses auf. Wie sich herausstellt, muss er dafür nicht nur sein handwerkliches Geschick an den Tag legen, sondern auch gut puzzeln können.

Puzzlearbeit: Zwei Tage lang hat die Ofen- und Kaminbaufirma Schenderlein geschaut welche Kacheln zusammenpassen. Quelle: Mario Jahn

Alte Kacheln stammen aus einem Abrisshaus

Die Tapete an der Wand ist mit einer durchsichtigen Folie beklebt. Davor steht schon ein kleines Stück des Kachelofens, der am Ende gut zwei Meter hoch sein wird. Vor drei Jahren wurde der Raum als Arbeitszimmer des Herzogs rekonstruiert. Jahrzehnte vorher wurde der Originalofen abgerissen und ist seitdem nicht mehr vorhanden. Die Kacheln, die Schenderlein benutzt, stammen aus einem Altenburger Abrisshaus. In den späten 1980ern wurde der historische Ofen, hergestellt von Ernst Teichert aus Meißen, gerettet und im Schloss eingelagert. Knapp 40 Jahre hat das Stück Zeitgeschichte auf seinen Auftritt gewartet, doch nicht alle Kacheln können genutzt werden.

Bevor Mario Schenderlein alte und neue Kacheln zusammensetzt, müssen die alten Teile geschleift und geschnitten werden. Quelle: Mario Jahn

Zwei Tage lang puzzeln

„Wir haben zwei Tage lang geguckt, welche Teile zusammenpassen“, erklärt Schenderlein. Doch manche Kacheln passen in der Reihenfolge der aufgeführten Ziffern nicht zueinander, andere sind etwas kaputt, manche fehlen sogar. „Der Ofen hätte schief sein müssen“, so das Urteil des Kaminbauers. Darum haben er und seine Mitarbeiter eine Form aus den alten Kacheln gegossen. So können neue Teile konstruiert werden. Die alten Kacheln müssen vor dem Einsetzen geschliffen und mit einer Nassschneidemaschine geschnitten werden, damit Schenderlein den Ofen sauber wieder aufbauen kann.

Mario Schenderlein bei der Arbeit: Mit einer Nassschneidemaschine passt er die Kacheln aus 1870 an. Quelle: Mario Jahn

Gutes Gefühl, wenn es fertig ist

Manchmal frage er sich, was sich der Erbauer des Ofens um 1870 eigentlich gedacht hat. Schenderleins Arbeit ist aufwendig: Er muss sich gut überlegen, wann er welchen Schnitt machen kann. „Die Arbeit kann schon frustrierend sein, wenn man nicht vorankommt. Aber sobald das Ergebnis vor einem steht, hat man ein gutes Gefühl“, erzählt er. Seine Firma hat schon sechs andere Öfen im Schloss gebaut, wodurch mehrere Wärmepunkte zustande kamen. Auch der Ofen im alten Arbeitszimmer des Herzogs wird warm werden. Anders als bei den anderen Heizkörpern, wird dort der Anschluss der Warmwasserheizung genutzt. Ein kleiner Schlauch führt durch den Ofen hindurch, wenn es so weit ist. „Der Raum wird nicht voll beheizt werden können, aber die Temperatur wird zumindest reguliert“, prophezeit der Greizer Firmeninhaber.

Der Haftkleber wird mit einem dunklen Pulver und Wasser vermischt und muss schnell aufgetragen werden. Quelle: Mario Jahn

Statt Lehm wird Haftkleber verwendet

Die klassische Bauweise mit Lehm kann nicht angewendet werden – der Ofen würde nicht halten. Darum verwendet Schenderlein einen bestimmten Haftkleber. Dieser hält die alten und neuen Kacheln fest zusammen. „Das kann ich wegschütten. Der Kleber ist schon hart geworden“, sagt er und wirft eine dunkelgraue Masse in einen Eimer. Er muss schnell sein, wenn er die Kacheln aufsetzt. Mit einem dunklen Pulver und Wasser rührt Schenderlein den Kleber an und schmiert diesen erneut auf die Kanten der Kacheln. Knapp zwei Wochen lang wird das noch so weitergehen. Dann soll sich der Ofen in die geschichtsträchtige Umgebung einfügen.

Von Nicole Grziwa