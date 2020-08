So wirken sich kostenlose Corona-Tests auf Altenburger Zentrallabor aus

Altenburg

Das Medizinische Zentrallabor Altenburg (MZLA) spürt von der Ausweitung der Corona-Tests bisher so gut wie nichts. Wie Geschäftsführer Dr. Andreas Meyer auf OVZ-Nachfrage erklärte, habe weder die Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, die seit 8. August bundesweit gilt, noch die seit 1. August kostenlose freiwillige Testmöglichkeit für Auslandsurlauber zu einem Anstieg der Zahlen geführt.

Obwohl MZLA-Chef Dr. Andreas Meyer derzeit kaum etwas von den ausgeweitete Tests merkt, hat er die Lagerbestände in Altenburg aufgestockt. Quelle: Mario Jahn

„Wir spüren bisher keine Auswirkungen, haben keine nennenswerte Steigerung der Testungen“, sagte Meyer. Dies habe er aber auch nicht erwartet. „Zum einen, weil die Flughäfen nicht in unserem Einzugsgebiet liegen, und zum anderen, weil am hiesigen Flughafen kein Reiseverkehr mehr stattfindet.“ Zudem werde in Thüringen vergleichsweise wenig auf das Virus Sars-CoV-2 getestet.

Bundesweit mehr Tests, in Altenburg und Thüringen nicht

Dies untermauerte der Labormediziner mit Zahlen, die von dieser Woche aber noch nicht vorliegen. So seien bundesweit in der Vorwoche 656 000 Teste untersucht worden, erklärte der 59-Jährige. In der Woche davor seien es etwa 530 000 und in der 30. Kalenderwoche 490 000 gewesen. „Davor waren es circa 450 000.“ Während es deutschlandweit in den zurückliegenden drei Wochen also eine Steigerung um knapp 50 Prozent gegeben habe, seien die Zahlen in Thüringen und in Altenburg dagegen nahezu konstant geblieben.

Im Altenburger Zentrallabor können Tina Strauß und ihre Kolleginnen und Kollegen dank moderner Maschinen bis zu 1000 Corona-Tests am Tag durchführen. Quelle: Mario Jahn

„Letzte Woche waren es in Thüringen 12 000 Teste, in der vorletzten 10 000“, so Meyer. Seit April/Mai bewege sich das Testgeschehen im Freistaat in dieser Größenordnung. „In Altenburg haben wir sonst zwischen 1000 und 1300 Testungen, letzte Woche waren es 1090 und vorletzte 906. Das entspricht einer Auslastung von etwa 15 Prozent.“ Denn das MZLA schafft dank moderner Technik pro Woche bis zu 7000 PCR-Tests, mit denen sich eine Corona-Infektion feststellen lässt.

Leicht steigende Zahlen an Teststrecke

Ein Klagelied will Meyer deswegen aber nicht anstimmen. Im Gegenteil. „Wir haben jetzt endlich eine sinnvolle Regelung“, sagte der MZLA-Chef. „Wenn ich im Ausland war, kann ich mich kostenlos testen lassen.“ Dafür habe jeder Rückkehrer 72 Stunden Zeit, müsse weder in einem Risikogebiet gewesen sein, noch zum Gesundheitsamt. „Das geht bei jedem Vertragsarzt oder im MZLA.“ Dafür gebe es Formulare, die Überweisungsscheinen ähneln, in denen nur Name, Vorname, Geburtsdatum und der Arzt, der den Abstrich nimmt, eingetragen werden müssen. „Diese Scheine reichen wir bei der Kassenärztlichen Vereinigung ein, und die holen sich die Kosten vom Bund.“

So sieht der auszufüllende Schein aus, mit dem sich Auslandsurlauber kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen können. Quelle: Thomas Haegeler

Immerhin gibt es an der Corona-Teststrecke am benachbarten Klinikum Altenburger Land, die das Gesundheitsamt und die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen betreiben, eine Zunahme. „Da kommt wieder mehr“, sagte Meyer und spracht von zuletzt 15 bis 20 Testungen pro Tag, obwohl nur zwei Stunden täglich geöffnet sei. Im Juni/Juli seien es nur fünf bis sechs am Tag gewesen. „Dafür sind Reiserückkehrer eine mögliche Erklärung.“ Eventuell komme es durch Lehrer demnächst auch zu einer weiteren Steigerung. Denn diese können sie ebenfalls kostenlos testen lassen.

Labor mit 12.000 Tests im Lager

„Insgesamt habe ich eine Restbefürchtung, dass wir demnächst noch auf mehr Tests angewiesen sein werden“, erklärte der Chef von etwa 150 Mitarbeitern, von denen keiner mehr in Kurzarbeit ist. „Das liegt am bevorstehenden Herbst, der noch kälteren Jahreszeit und dem unvernünftigen Verhalten vieler.“ Deshalb habe man vorgesorgt und die Lagerbestände aufgestockt. Sie reichen derzeit für 12 000 Corona-Tests.

Von Thomas Haegeler