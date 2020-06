So wollen Landkreis und Altenburg den Schlossberg gemeinsam entwickeln

Altenburg

„Es ist nur eine kleine Beschlussvorlage, aber eine große Geschichte“, sagte Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann ( CDU). Damit meinte der 42-Jährige am Mittwochabend im Kreistag die Idee, dass Landkreis und Skatstadt eine kommunale Arbeitsgemeinschaft (KAG) „Altenburger Museen“ gründen. Ziel: den Schlossberg mit Residenzschloss, Lindenau-Museum und Marstall „schrittweise zu einer Kultureinrichtung“ und letztlich zum „Leuchtturm an der Blauen Flut“ zu entwickeln, wie es in dem Papier heißt.

Gemeinsame Veranstaltungen und eine bessere Außenwirkung

„Das wollen seit vielen Jahren schon ganz viele Menschen“, so Neumann zur bisher gescheiterten Umsetzung. Dieser kamen alle Beteiligten nun einen entscheidenden Schritt näher. Denn der Kreistag billigte die Vorlage inklusive Vertrag zwischen Kreis und Stadt mit 40 Ja-Stimmen und einer Enthaltung. Stimmt auch der Altenburger Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 9. Juli zu, was nur als Formsache gilt, kann es losgehen mit der KAG.

Sinn ist, das dem Kreis gehörende Lindenau-Museum und das in Besitz der Stadt befindliche Schloss mit Marstall mittelfristig zu „einer gemeinsamen Verwaltungsstruktur“ zu führen und eventuell in eine Länder-Stiftung zu überführen, um von über 200 Millionen Euro Förderung des Bundes zu profitieren. Geschafft werden soll das laut Vertrag durch gemeinsame „Veranstaltungen und Ausstellungsprojekte“, „Maßnahmen für Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zur Verbesserung der Außendarstellung“ sowie durch „eine engere Zusammenarbeit der Mitarbeiter“.

Krischke wird Direktor der Museen – Stadt trägt Kosten

Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums, kann seine Vision vom Schlossberg als Leuchtturm an der Blauen Flut nun umsetzen. Quelle: Mario Jahn

Für die KAG errichtet der Kreis eine Geschäftsstelle, die Roland Krischke, Direktor des Lindenau-Museums, dann als „Direktor der Altenburger Museen“ leiten wird. Damit der parteiübergreifend und in Fachkreisen hoch geschätzte 53-Jährige, der das Leuchtturm-Projekt entwickelte, seine wachsenden Aufgaben schafft, bekommt er einen wissenschaftlich geschulten „persönlichen Referenten“.

Möglich wird das Ganze aber nur, weil die Stadt sämtliche Kosten übernimmt. Am Ende der „sehr intensiven Diskussion“, wie Landrat Uwe Melzer ( CDU) die Gespräche beschrieb, wird Altenburg dem Kreis für die Geschäftsstelle jährlich 63 400 Euro überweisen und die Kosten für den neuen Referenten tragen. Das sind aufgrund der Gehaltsklasse mindestens weitere 50 000 Euro pro Jahr. Der Kreis trägt nur die Mehrkosten, die eine erfahrenere Fachkraft verursachen würde. „Wir wissen nicht, wen wir kriegen“, erklärte Melzer. „Deshalb gab es die Idee, die Mehrkosten zu übernehmen.“

OB Neumann : „Wird harter Weg“

Neumann, der das Geld locker macht, weil er die Stelle des jüngst gegangenen Schloss- und Kulturdirektors Christian Horn nicht neu besetzt, nannte das „ein fast zu kleines Zeichen des Kreises, hier mitzuwirken“. Der OB sieht das Geld mit Hoffnung auf einen „europaweiten Leuchtturm“ jedoch gut angelegt. „Es wird ein harter, weiter Weg. Aber ich freue mich darauf.“

Angesichts dieser Euphorie konnte AfD/Starke Heimat-Fraktionschef Uwe Rückert nicht anders, als den Antrag auf Rücküberweisung in die Ausschüsse fallen zu lassen und degradierte ihn „zur abzuarbeitenden Mängelliste“.

Abschließend unterstrich Ex-Landrat Christian Gumprecht noch die Bedeutung: Er habe sich mit Altenburgs Ex-OB Johannes Ungvari (beide CDU) bereits seit den 1990er-Jahren um eine Zusammenarbeit bemüht. „Aber es ist nicht gelungen, weil sich niemand vom anderen in seine Kompetenz hineinreden lassen wollte.“

Von Thomas Haegeler