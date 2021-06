Kampf um Sporthallenzeiten, Abwanderung junger Leute, zu wenig Freiluft-Veranstaltungen und keine städtische Hilfe bei Investitionen in Klubs – das bemängeln Schmöllner und fordern vom künftigen Rathauschef Lösungen.

So wollen die Bürgermeister-Kandidaten die Wünsche der Schmöllner erfüllen

Kommunalwahl - So wollen die Bürgermeister-Kandidaten die Wünsche der Schmöllner erfüllen

Kommunalwahl - So wollen die Bürgermeister-Kandidaten die Wünsche der Schmöllner erfüllen