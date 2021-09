Auf Thüringens Veranstaltungsbranche könnten in der Corona-Pandemie größere Freiheiten zukommen. Die Landesregierung bereitet ein 2G- oder 3G-Plus-Optionsmodell vor, das ab Sonntag greifen soll. Die LVZ beantwortet, was genau sich dahinter verbirgt, was das für Gäste bedeutet – und wie Veranstalter und Freizeiteinrichtungen im Kreis auf die Regelung reagieren.