Soldaten sorgen in Altenburger Pflegeheim für Furore

Altenburg

Sie haben die Mahlzeiten ausgegeben, die Betten gemacht, die Zimmer desinfiziert, Rollatoren geputzt, die im Rollstuhl sitzenden Bewohner an die frische Luft befördert, mit den Senioren Karten gespielt oder sich einfach mal die Zeit für einen Plausch genommen. Die Rede ist von den vier Soldaten und einer Soldatin des Panzerpionierbataillons 701 Gera, die für zwei Wochen im DRK-Seniorenpflegeheim „ Albert Schweitzer“ in Altenburg-Nord – einer der am schwersten von Corona betroffenen Einrichtungen – einen ganz und gar ungewöhnlichen Dienst leisteten. Immer mit einem Lächeln, immer hilfsbereit, immer gut gelaunt, wie Bewohner und Personal gleichermaßen anerkennend zu berichten wissen. „Wir waren erstaunt, wie einfühlsam sie mit uns umgegangen sind. Diese Hilfe hat uns gezeigt, dass wir nicht allein sind und allein gelassen werden“, bedankt sich beispielsweise die 89-jährige Sabine Mähler in einem Brief.

Spazierfahrt an der frischen Luft – Paul Rabus begleitete nicht nur Edeltraud Jokitsch nach draußen. Quelle: Seniorenheim

Philipp Großmann, André Gillig, Tracy Sens, Paul Rabus und Andy Elas gehörten zu den insgesamt knapp 50 Bundeswehr-Soldaten, die aufgrund eines Amtshilfeersuchens von Landrat Uwe Melzer ( CDU) vorübergehend einen Militäreinsatz der besonderen Art im Altenburger Land absolvierten beziehungsweise noch absolvieren – im Klinikum sowie verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Sie sollen vor allem Entlastung für das derzeit schwer geforderte medizinische und pflegerische Personal bringen.

Und das haben sie im „ Albert Schweitzer“ über alle Maßen, wie Heimleiterin Dagmar Plarre fast euphorisch erzählt. „Sie waren alle so engagiert. Sie bei der Arbeit mit unseren Seniorinnen und Senioren zu beobachten, war mitunter herzzerreißend.“ Vor allem die Damen seien hin und weg gewesen, wenn die jungen Männer kamen. Dort, wo man sich sonst eigentlich gern helfen lässt, hieß es plötzlich: Das mache ich doch noch selbst. „Auch das Laufen fiel mit einem Mal viel leichter“, lacht die 52-Jährige. Außerdem haben die Helfer auf Zeit Arbeiten in Angriff nehmen können, zu denen das Personal aufgrund vieler Quarantänefälle überhaupt nicht gekommen wäre.

Überschwängliches Fazit von allen Seiten

Mehr noch. Sie haben zudem Heimleitung und allen Mitarbeitern, die nach den verheerenden Infizierten-Zahlen Angst vor den Ergebnissen jedes neuen Tests hatten, Mut gemacht. Mittlerweile ist das Heim coronafrei, so dass an den Weihnachtstagen zum ersten Mal seit langem wieder Besucher eingelassen wurden. Den dafür notwendigen Antigen-Schnelltest haben Heiligabend ebenfalls die Soldaten gemacht – mit Ruhe und Gelassenheit. „Wir waren viel aufgeregter als sie“, erinnert sich Dagmar Plarre.

Doch nicht nur von Heim-Seite wird nach zwei Wochen ein fast überschwängliches Fazit gezogen. „Wir wurden überaus herzlich empfangen und im Kreis der Mitarbeiter aufgenommen. Am Schluss haben wir uns fast ein bisschen geschämt für die Geschenke und kleinen Aufmerksamkeiten, die uns zu Weihnachten und zum Abschied zuteil wurden“, sagt Stabsunteroffizier Philipp Großmann. „Jeder im Heim war angesichts der aktuellen Arbeitsbelastung froh, dass wir da waren. Und die Reaktion der Bewohner auf unsere Arbeit war einfach der Wahnsinn.“

Zeitlich begrenzter Einsatz nun zu Ende

Dabei hatten der 28-jährige Eisenberger, seit 2011 als Soldat auf Zeit im Militärdienst, und seine vier Mitstreiter nach den ersten beiden Tagen übereinstimmend für sich ausgemacht: Dieser Job ist nichts für uns. „Doch dann haben wir erlebt, wie viel man von den Bewohnern zurückbekommt, auch für die eigene Seele“, so Großmann, der im Namen seiner Kameraden der Heimleiterin und allen Mitarbeitern, die über Wochen in verringerter Zahl ohne mit der Wimper zu zucken, durchgezogen haben, danken möchte.

„Es war uns eine große Freude, und wir hätten es auch gern länger gemacht“, sagt er. Doch der ungewöhnliche Einsatz war von vornherein zeitlich begrenzt. Seit Mittwoch arbeitet bereits das zweite Team vom Geraer Panzerpionierbataillon im „ Albert Schweitzer“ – und die ersten fünf können ihren wohlverdienten Jahresend-Urlaub nehmen.

Von Ellen Paul