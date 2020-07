Sommerferien in der Region Leipzig: Vier Tipps und 100 Termine

Albrechtshain

Kletterwald,Tel. 034293 44200, Am Albrechtshainer See 1. In den Ferien Mi.-Fr. 12-18 Uhr, Sa./So. 10-18 Uhr: geöffnet, vorherige Anmeldung unbedingt erforderlich per Telefon oder unter www.kletterwald-leipzig.de

Altenburg

Interim Lindenau-Museum,Tel. 03447 89553, Kunstgasse 1. Für alle Kurse ist eine Anmeldung erforderlich.

1. Ferienwoche: Studio Bildende Kunst, Mo./Di./Mi./Do./Fr. 10-15 Uhr: Wasserwesen. Wir bauen Theatermasken (6 bis 8 Teilnehmer, von 10-15 Jahren); Mo./Di./Mi. 16-18 Uhr: Nimm Gelb, nimm Weiß, nimm Rot – zum Brennen in den Schlot! (6 Teilnehmer, ab 7 Jahren); Do./Fr. 16-20 Uhr: Tagtraum und Vollmondnacht, Farbholzschnitte (6 Teilnehmer, ab 14 Jahren).

2. Ferienwoche: Studio Bildende Kunst, Mo.-Do. 10-14.30 Uhr: Legetrickfilmkurs „Inselträume“ (6-8 Teilnehmer von 10-15 Jahren); Mo. 15.30-18.30 Uhr: Mein Buckeltier, mein Buckeltier... das trägt der bunten Buckel vier – und was tragt ihr?, Es werden Tiere und andere Phantasiewesen angefertigt, die auch als Behältnisse funktionieren (6 Teilnehmer, ab 9 Jahren).

Residenzschloss,Tel. 03447 512712, Schloss 2-4; Für die Sommerferienangebote „Geschichte(n) erleben!“ gilt jeweils Ticketverkauf an der Museumskasse, Reservierung unter Tel. 03447 512717.

1. Ferienwoche: Di./Mi./Do. 14-14.45 Uhr: „Geschichte(n) erleben!“: Im Götterhimmel ist was los! Deckenbildbetrachtung im Festsaal (max. 10 Teilnehmer); Mi./Do. 13-16 Uhr: Die Kunst des Porträtzeichnens, Porträtzeichenkurs Vontra, zweitägiger Kurs für Kinder ab 10 Jahren, Mind. 5 bis max. 10 Teilnehmer, Fragen/ Anmeldung unter Tel. 03447 512712 oder per E-Mail ana.oswald@residenzschloss-altenburg.de. Verbindlicher Anmeldeschluss für die Kurse ist der 17. Juli 2020, Restplätze nach Nachfrage; Fr./Sa. 14, 15, 16 Uhr: Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung.

2. Ferienwoche: Di./Mi./Do. 14-14.45 Uhr: „Geschichte(n) erleben!“: Hilfe, die Kidnaper kommen. Ausstellungsrundgang zum Sächsischen Prinzenraub; Fr./Sa. 14, 15, 16 Uhr: Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung.

3. Ferienwoche: Di./Mi./Do. 14-14.45 Uhr: „Geschichte(n) erleben!“: Auf Reiseexkursion durch die Sonderausstellung „ Gerhard Vontra. Bin ich“. Mit dem Frachtschiff um die Welt.Fr./Sa. 14, 15, 16 Uhr: Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung.

4. Ferienwoche: Fr./Sa. 14, 15, 16 Uhr: Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung.

5. Ferienwoche: Di./Mi./Do. 14-14.45 Uhr: „Geschichte(n) erleben!“: Über den Dächern der Stadt – Turmgeschichten. Treppenturm, Hausmannsturm und Nikolaiturm; Fr./Sa. 14, 15, 16 Uhr: Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung.

6. Ferienwoche: Di./Mi./Do. 14-14.45 Uhr: „Geschichte(n) erleben!“: Von Prinzen und Prinzessinnen im Altenburger Schloss! Auf einem Rundgang durch die Säle, Audienzgemächer und Salons die einstigen Bewohner kennenlernen; Fr./Sa. 14, 15, 16 Uhr: Interaktive Kartenmacherwerkstatt, inkl. kleiner Führung durch die Spielkartensammlung.

Bad Lausick

Awo-Kinder- und Jugendhaus,Tel. 034345 20697, Turnerstr. 1a;

Für die Veranstaltungen ist jeweils eine Anmeldungen erforderlich.

1./4./5./6. Ferienwoche: Mo.-Fr. 10-16 Uhr: geöffnet.

4. Ferienwoche: Mi. 10 Uhr: Radtour; von Fr. bis Sa.: Übernachtung im KJH.

5. Ferienwoche: Mi. 13-15 Uhr: Schnuppertag Fahrschule; Do. 14 Uhr: Kino, Fr. 10 Uhr: DJ-Workshop; Sa. 10 Uhr: Sommerfest.

An allen Öffnungstagen gibt es einen Essensworkshop mit gesundem Essen, jeden Tag wird ein neues Spiel vorgestellt und es gibt einen Flohmarkt, wo Kinder und Jugendliche ihr altes Spielzeug verkaufen oder tauschen können.

Ehemalige Rollschuhbahn,Glastener Str. 17;

2. Ferienwoche: Mo. 21 Uhr: Open-Air-Kino: The hate u give.

3. Ferienwoche: Do. 20 Uhr: Sommerkino: Als wir träumten.

Kur- und Freizeitbad Riff,Tel. 034345 7010; Täglich 9-22 Uhr geöffnet.

Benndorf

Maisterlayrinth; Tel. 0163 4084478, An der

Gärtnerei 2; Mo.-Do. und So. 10-20 Uhr, Fr./Sa. 10-24 Uhr: geöffnet, mit Wissenstest rund um das Thema „Edle Pilze“, Stempelsuche, Bilderrätsel und Strohhüpfburg.

Borna

Freizeitzentrum,Tel. 03433 208519, Schulstr. 19 (1. Obergeschoss); Für die Ausflüge ist jeweils eine Anmeldung erforderlich (Listen liegen etwa zwei Wochen vorher aus) oder per Telefon.

1. Ferienwoche: Mo. 10-19 Uhr: geöffnet; Di. 15 Uhr: Im Topf geht’s rund – Sommerküche; Mi. 14 Uhr: Mario-Kart-Turnier; Do. 15 Uhr: Kreativwerkstatt: Fächer basteln; Fr. 19 Uhr: Filmabend.

2. Ferienwoche: Mo. 15 Uhr: Wasserspiele im Freien; Di. 15 Uhr: Im Topf geht’s rund – Sommerküche; Mi. Ausflug ins Freibad (bei schönem Wetter); Do. Paddeln mit dem SV Blau Gelb Borna; Mi./Do. 14-19 Uhr: geöffnet.

3. Ferienwoche: Mo. 15 Uhr: Sonnenschilder basteln; Di. 15 Uhr: Im Topf geht’s rund – Sommerküche; Mi. Ausflug in den Leipziger Zoo; Do. 15 Uhr: Kreativwerkstatt: Porzellanmalerei (Zootiere); Fr. 19 Uhr: Filmabend.

4. Ferienwoche: Mo.-Fr. 14-19 Uhr: Real/Unreal, Ausstellung des Kulturbahnhofs Markkleeberg über Soziale Medien, Onlineplattformen und virtuelle Welten, die Ausstellung kann betrachtet und am Projekt mitgewirkt werden; Di. 15 Uhr: Im Topf geht’s rund – Sommerküche; Mi. 10-19 Uhr: geöffnet; Do. 15 Uhr: Kreativwerkstatt: Seidenmalerei; Fr. 14 Uhr: Just-Dance-Turnier.

5. Ferienwoche: Mo. 10-19 Uhr: Singstar-Turnier; Di. 15 Uhr: Im Topf geht’s rund – Sommerküche; Mi. Ausflug ins Freibad, bei schönem Wetter; Do. 15 Uhr: Kreativwerkstatt: Sommertops gestalten; Fr. 19 Uhr: Filmabend mit Modenschau.

6. Ferienwoche: Mo. 10-19 Uhr: geöffnet; Di. 15 Uhr: Vorbereitungen für die Sommerparty; Mi. Ausflug zur Sommerrodelbahn und zum Minigolf; Do. 15 Uhr: Im Topf geht’s rund – Sommerküche; Fr. 17 Uhr: Ferienabschlussparty.

Museum der Stadt Borna,Tel. 03433 27860, An der Mauer 1-3;

Vom 20. Juli bis 28. August: Actionbound – eine digitale Entdeckungstour durchs Museum. Das Museum per Smartphon, allein, mit Freunden, Eltern oder Großeltern entdecken, alle Challenges meistern und Punktesieger werden. Vor dem Besuch die kostenlose Actionbound-App herunterladen (https://de.actionbound.com/download), QR-Code einscannen und los geht’s. Wenn alle Herausforderungen gemeistert sind, erwartet die Teilnehmer eine kleine Belohnung am Ausgang.

Mitmachladen,Mühlgasse 3a; Geöffnet Di./Mi./Do. 14-18 Uhr, Fr./Sa. je nach Veranstaltung.

1. Ferienwoche: Di. 16 Uhr: Kreativ werden mit selbst hergestellten Farben (z.B. aus Rotkohl); Mi. 16 Uhr: Eigenes Windlicht gestalten.

2. Ferienwoche: Di. 16 Uhr: Heißkleber meets Kunst, kreativ werden mit der heißen Masse.

3. Ferienwoche: Mi. 15 Uhr: Siebdruck, Beutel, T-Shirts und mehr bedrucken; Sa. 16 Uhr: Filmvorführung: Streik, mit dem Europa-Verein Borna.

4. Ferienwoche: Di./Mi. 15 Uhr: Wir bauen ein Mosaik; Do. 15 Uhr: Fotopatch, wir bringen Fotos auf Holz.

5. Ferienwoche: Di. 10 Uhr/Do. 15 Uhr: Filmvorführung: Die kleinen Hexenjäger; Di. 15 Uhr: Fotopatch, wir bringen Fotos auf Holz; Mi. 18 Uhr: Filmvorführung: Parasite.

6. Ferienwoche: Di. 15 Uhr: DIY – Pflegeprodukte selbst machen; Mi. 15 Uhr: Kreativ werden mit Bügelperlen.

Nabu-Zukunftsgarten Gnandorf,Tel. 0176 12333144, An der Aue 35; Für die Donnerstagsveranstaltungen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich

1. Ferienwoche: Roter Bauwagen, Di. 10-18 Uhr: Freies Gärtnern und Gestalten; Do. 14-17 Uhr: Spaziergang durch die Wyhraaue & Landart-Mandala-Projekt.

2. Ferienwoche: Di. 10-18 Uhr: Freies Gärtnern und Gestalten; Do. 12-14 Uhr: Mitmachküche, gemeinsam etwas Leckeres aus dem Garten kochen.

3. Ferienwoche: Di. 10-18 Uhr: Freies Gärtnern und Gestalten; Do. 14-17 Uhr: Insektensommer, Bau eines Insektenhotels.

4. Ferienwoche: Di. 10-18 Uhr: Freies Gärtnern und Gestalten.

5. Ferienwoche: Di. 10-18 Uhr: Freies Gärtnern und Gestalten; Do. 14-17 Uhr: Bau von Musikinstrumenten aus Naturmaterialien.

6. Ferienwoche: Di. 10-18 Uhr: Freies Gärtnern und Gestalten; Do. 12-14 Uhr: Mitmachküche, gemeinsam etwas Leckeres aus dem Garten kochen.

Ökologische Staton Borna-Birkenhain,Tel. 03433 741150, Am Lerchenberg;

1. Ferienwoche: Wildnis-Woche, Spannung und Abenteuer für Kinder von 8-12 Jahren. Teilnehmer tauchen in die Geheimnisse der Natur ein und üben sich in verschiedenen Wildnis-Fertigkeiten, wie dem gemeinsamen Feuer machen und kochen, Hütten bauen, Wildkräuter sammeln, schnitzen, Spuren lesen, orientieren, tarnen und anschleichen. Es werden Spiele gespielt, Geschichten erzählt und Lieder gesungen. Und wer sich traut, darf die letzte Nacht im Tipi auf dem Gelände verbringen. Anmeldung erforderlich.

Stadtkulturhaus,Tel. 03433 209760, Sachsenallee 47; Für die Veranstaltungen gelten gegrenzte Personenzahlen, daher ist eine Ticketreservierung für das Ferienkino telefonisch oder per E-Mail an die Adresse stadtkulturhaus@borna.de mit der Angabe der Anzahl der aus einem Haushalt stammenden Personen erforderlich. Ticketabholung bis 20 Minuten vor Einlass an der Tageskasse.

1. Ferienwoche: Do. 10 Uhr: Ferienkino: Rico, Oskar und das Herzgebreche.

2. Ferienwoche: Do. 10 Uhr: Ferienkino: Alles steht Kopf.

3. Ferienwoche: Do. 10 Uhr: Ferienkino: Matti, Sami und die drei größten Fehler des Universums.

4. Ferienwoche: Do. 10 Uhr: Frisch Frosch Frei, Familienmusical mit quietsch- und quakfideler Mischung aus Schauspielerei, Clownerie, Gesang und Tanz von und mit Beatrice Hutter; geeignet für Kinder ab 4 Jahren; begrenzte Personenzahl, Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

5. Ferienwoche: Do. 10 Uhr: Ferienkino: Drachenzähmen leicht gemacht 2.

Brandis

Awo-Freizeittreff Mauerwerk,Tel. 034292 516237, Zeititzer Weg 16. Für die Veranstaltungen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich.

1. Ferienwoche: Mo./Di. 11-14 Uhr: Fimowerkstatt, Unkostenbeitrag; Mi. 11-14 Uhr: Billardturnier; Do. 11-14 Uhr: Airhockeyturnier; Fr. 11-14 Uhr: Gipsfiguren gießen, Unkostenbeitrag.

2. Ferienwoche: Mo. 11-14 Uhr: Gipsfiguren gießen, Unkostenbeitrag; Di./Mi. 11-14 Uhr: Sprecksteinbearbeitung, Unkostenbeitrag; Do. 11-14 Uhr: Windspiel bauen, Unkostenbeitrag; Fr. 11-14 Uhr: Pimp your Shirt, Unkostenbeitrag.

5. Ferienwoche: Mo. 11-14 Uhr, Mi./Fr. 10-13 Uhr: Mal- und Zeichenkurs, Unkostenbeitrag; Di./Do. 10-13 Uhr: Fotografie-Workshop, für Kinder von 11-16 Jahren; Unkostenbeitrag, begrenzte Teilnehmerzahl; Fr. 10-13 Uhr: Offener Treff.

6. Ferienwoche: Mo./Mi./Fr. 10-13 Uhr: Mal- und Zeichenkurs, Unkostenbeitrag; Di./Do. 10-13 Uhr: Fotografie-Workshop, für Kinder von 11-16 Jahren; Unkostenbeitrag, begrenzte Teilnehmerzahl.

Colditz

Bürger-Center Colditz, Tel. 034381 53247, Wettiner Ring. Für die Veranstaltung ist jeweils eine Anmeldung erforderlich.

3. Ferienwoche: Mo. 10-14 Uhr: Wasserparty am BCC, Wasserrutschen-Wasserbombenschlacht ( Badesachen mitbringen), Schlecht-Wetter-Alternative wird gemeinsam vor Ort entschieden; Di. 10-14 Uhr: Künstleratelier: Experimentieren mit Farbe; Mi. 9.30-16 Uhr: Baden im Waldbad ( Badesachen, Trinkflasche & ein kleines Taschengeld mitbringen), Schlecht-Wetter-Alternative wird gemeinsam vor Ort entschieden; Do. 10-13 Uhr: Schwedenstuhl, wir bauen unseren eigenen Klappstuhl; Do. 18 Uhr: Kinoabend; Fr. 17 Uhr: Tischtennisturnier mit Grillen und Lagerfeuer.

4. Ferienwoche: Mo. 10-15 Uhr: Waldtag, Buden bauen, Staudämme, Picknick, Schlecht-Wetter-Alternative wird vor Ort gemeinsam entschieden; Di. 10-15 Uhr: Künstleratelier: Eigene Schmuckstücke aus Speckstein kreieren; Mi. 9.30-16 Uhr: Baden im Waldbad ( Badesachen, Trinkflasche & ein kleines Taschengeld mitbringen), Schlecht-Wetter-Alternative wird vor Ort gemeinsam entschieden; Do. 18 Uhr: Kinoabend; Fr. 17 Uhr: Dartsturnier mit Grillen und Lagerfeuer.

5. Ferienwoche: Mo. 10-14 Uhr: Wasserparty am BCC, Wasserrutschen-Wasserbombenschlacht ( Badesachen mitbringen), Schlecht-Wetter-Alternative wird gemeinsam vor Ort entschieden; Di. 10-14 Uhr: Künstleratelier: Tonbearbeitung, eigene Schale töpferen oder eigene Figur modellieren; Mi. 9.30-16 Uhr: Baden im Waldbad ( Badesachen, Trinkflasche & ein kleines Taschengeld mitbringen), Schlecht-Wetter-Alternative wird gemeinsam vor Ort entschieden; Do. 18 Uhr: Kinoabend; Fr. 17 Uhr: Tischkickerturnier mit Grillen und Lagerfeuer.

6. Ferienwoche: Mo. 10-13 Uhr: Schleimig – Glitschig, wir stellen unseren eigenen Schleim her; Di. 10-16 Uhr: Künstleratelier: Mit-Mach-Schmiede, Erlernen der Schmiedekunst-Technik; Mi. 9.30-16 Uhr: Baden im Waldbad ( Badesachen, Trinkflasche & ein kleines Taschengeld mitbringen), Schlecht-Wetter-Alternative wird gemeinsam vor Ort entschieden; Do. 18 Uhr: Kinoabend; Fr. 17 Uhr: Fifa-Playstation-Turnier mit Grillen und Lagerfeuer.

Geithain

Heimatmuseum,Tel. 034341 44403, Chemnitzer Str. 20-22;

3. Ferienwoche: Do. 15 Uhr: Feuer – eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit, inklusive Knüppelkuchen rösten, bitte Stock mitbringen; nur 5 Kinder pro Gruppe, Anmeldung bis 4. August erforderlich.

4./5. Ferienwoche: Do. 15 Uhr: Märchensuche im Museum, verschiedene Märchen sind im Museum versteckt, die es zu finden gilt; Anmeldung bis zwei Tage vor dem Termin erforderlich.

Gnandstein

Burg Gnandstein,Tel. 034344 61309, Burgstr. 3; Für die Donnertagsveranstaltungen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich

Vom 20. Juli bis 28. August: Mo.-Fr. 10-17 Uhr, Sa./So. 10-18 Uhr: Ferienspaß für Königskinder: Märchensuchspiel.

1./4. Ferienwoche: Do. 10-17 Uhr: Mitmach-Aktion: Seife selber herstellen und zu kleinen farbigen Kunstwerken formen.

2./5. Ferienwoche: Do. 10-17 Uhr: Gipsformen gießen.

3./6. Ferienwoche: Do. 10-17 Uhr: Taschenlampenführung „Vom Keller bis zum Pferdestall“.

Miniaturen- und Märchengarten,Tel. 034344 61576, Gnandsteiner Hauptstr. 10; In den Ferien Sa./So. 10.30-17 Uhr geöffnet.

Grimma

Jugendhaus „Come in“,Tel. 03437 912995, Nicolaiplatz 9; Für beide Workshops Anmeldung unter Tel. 0176 57743093 oder per E-Mail an stefan.kosiek@diakonie-leipziger-land.de erforderlich.

1. Ferienwoche: Di./Mi./Do./Fr. 15-18 Uhr: Speckstein-Workshop (maximal 8 Kinder ab 8 Jahren).

2. Ferienwoche: Mo./Di./Mi./Do./Fr. 10-15 Uhr: Goldschmiede-Workshop (maximal 4 Kinder von 9-14 Jahren).

Museum Göschenhaus,Tel. 03437 911118, Schillerstr. 25;

22./29. Juli, 5./12./19./26. August, 10-11 Uhr: Von wegen verstaubt: das Entdeckermuseum, Anmeldung erforderlich, Unkostenbeitrag.

Nähstübchen Fadenfreude,Tel. 0177 2435661, Gerichtswiesen 17;

1./5. Ferienwoche: Mo./Di./Mi./Do. 9-12 Uhr sowie 12.30-15.30 Uhr: Nähkurs für Kinder. An der Nähmaschine können Kinder schöne Dinge entstehen zu lassen. Pro Gruppe sind 3 Nähplätze verfügbar; Anmeldung erforderlich per Telefon, per E-Mail an lilienschimmer@web.de sowie vor Ort.

Groitzsch

Abenteuer-Golfpark,Tel. 034296 9198474, Friedrich-Ebert-Str. 30;

In den Ferien täglich ab 10 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Bei schlechter Witterung können die Zeiten abweichen. Eine vorherige Online-Reservierung erforderlich unter www.abenteuergolf-groitzsch.de.

Jugendbüro,Tel. 01590 1961445, Bahnhofstr. 47; Für die Veranstaltungen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich.

3. Ferienwoche: Mo. 12-16.30 Uhr: Alpaka-Führung in Altengroitzsch, Parcours laufen mit Fütterung und anschließendem Knüppelteig backen an der Feuerstelle (festes Schuhwerk sowie Essen und Trinken mitbringen) Unkostenbeitrag; Mi. 10-15 Uhr: Kreatives Gestalten mit Paracord und gemeinsames Backen.

4. Ferienwoche: Mo. 15.45 Uhr: Besuch des Kinos (Film noch nicht bekannt, Schülerausweis und Mundschutz mitbringen), Treff vorm Kino, Unkostenbeitrag; Mi. 10-16 Uhr: Picknick, Vorbereitung, Essen sowie Spiel und Spaß.

5. Ferienwoche: Mi. 10-15 Uhr: Minigolf in Groitzsch, Treff 10 Uhr vor dem Minigolfplatz (Friedrich-Ebert-Str.), Unkostenbeitrag (Essen, Trinken, Geld und Mundschutz mitbringen); bei Regen offener Treff im Jugendbüro Groitzsch.

Naturschutzzentrum,Tel. 01578 2333143, Neuer Weg 11; Die Angebote finden nur im Freien statt und fallen bei schlechtem Wetter aus. Unkostenbeitrag; Teilnehmerzahl begrenzt, Anmeldung erforderlich bei Esther Sossai, Tel. 0157 82333143 (Mail sossai@nabu-sachsen.de) oder Christina Fischer, Tel. 0152 55928258 (Mail NSZ-Groitzsch.C.F@gmx.de).

1. Ferienwoche: Im Naturgarten, Mo. 14.30-16.30 Uhr: Abenteuer Wiese; Di. 14.30-16.30 Uhr: Spuren von Menschen und Tieren, Müllsammelaktion im Pfarrholz-Groitzsch; Mi. 14.30-16.30 Uhr: Natur in der Stadt Groitzsch; Do. 14.30-16.30 Uhr: Hör mal zu!, Kinder und Jugendlichen können die lebendige Vielfalt des Naturgartens entdecken, den Bäumen lauschen, sich vorlesen lassen, im Duft-Memory ihre Sinne schärfen, die Welt durch Insektenaugen betrachten, Raupen beim Yoga beobachten und mit Schmetterlingen balancieren, Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek; Fr. 14.30-16.30 Uhr: Pizza-Tag, gemeinsam Pizza backen mit Gemüse aus dem Garten.

Stadtbibliothek,Tel. 034296 42541, Sebatians Hof 3;

6. Ferienwoche: Di./Mi./Do. 10-16 Uhr: Projekttage Neuland: Mülleimer für Groitzsch, Jugendliche gestalten Mülleimer; begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung erforderlich per E-Mail an beu@lkj-sachsen.de oder unter Tel. 0341 58314668.

Höfgen

Museum Wassermühle,Tel. 03437 707572, Dorfstr. 8; Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich.

1. Ferienwoche: Do. 10-11.30 Uhr: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, vergnügliche und lehrreiche Zeitreise in 300 Jahre Geschichte der Wassermühle. Die Kinder lernen die Wassermühle spielerisch durch Rollenspiele, Mühlenlieder- und Gedichte kennen. Die authentische Schauanlage und der Mühlengarten sind dafür der richtige Ort; geeignet für Kinder von 5-12 Jahren; Unkostenbeitrag.

2./5./6. Ferienwoche: Do. 10-12 Uhr: Farben sind das Lächeln der Natur, Pflanzenfarbenwerkstatt im Kräutergarten. Kinder von 7-13 Jahren können an verschiedenen Stationen Schritt für Schritt Saftfarben herstellen, mit denen im Anschluss im Schatten der alten Bäume gemalt werden kann; Unkostenbeitrag; Die Durchführung der Veranstaltung ist nur bei schönem Wetter möglich.

Kitzscher

Kinder- und Jugendtreff,Tel. 03433 744969, Vereinshaus, Trageser Str. 40c;

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung bis 3 Tage vorher erforderlich.

Ferienöffnungszeiten: Mo./Do. 10-16 Uhr, Di./Mi./Fr. 14-20 Uhr

18. Juli, 17-20 Uhr: Ferieneröffnung mit Grillabend

1. Ferienwoche: Mo. 10.30-13 Uhr: Frühstück im Treff; Di. 14.30-19 Uhr: Playstation-4-Fifa-20-Turnier; Do. 10.30-13 Uhr: Gemeinsam Mittagessen kochen und essen.

2. Ferienwoche: Mo. 10 Uhr: KiJu meets Hort; Di. 14.30-19 Uhr: Sommergames; Do. 10.30-13 Uhr: Gemeinsam Mittagessen kochen und essen; Fr. 15-19 Uhr: Bastelnachmittag.

3. Ferienwoche: Di. 14.30-19 Uhr: Kubb-Turnier (Wikinger-Schach); Do. 10.30-13 Uhr: Gemeinsam Mittagessen kochen und essen.

4. Ferienwoche: Mo. 10.30-13 Uhr: Frühstück im Treff; Di. 16-17 Uhr: Waterbattle on KiJu (bei schönem Wetter); Do. 10.30-13 Uhr: Gemeinsam Mittagessen kochen und essen; Fr. 15.30-18 Uhr: Kreative Stunde: Tassen bemalen.

5. Ferienwoche: Mo. 10-16 Uhr: KiJu meets Hort; Di. 14.30-19 Uhr: Quiz-Day; Do. 10.30-13 Uhr: Gemeinsam Mittagessen kochen und essen.

6. Ferienwoche: Mo. 10.30-12 Uhr: Smoothies selber herstellen; Di. 14.30-19 Uhr: Angeber-Spiel; Do. 10.30-13 Uhr: Gemeinsam Mittagessen kochen und essen; Fr. 17-19 Uhr: Ferienabschluss-Grillen.

Kohren

Sommerrodelbahn,Tel. 0179 4673230, Am Bahndamm; Täglich 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Töpfermuseum,Tel. 034344 61547, Baumgartenstr. 3; Auf Anmeldung und nach Terminabsprache wird Porzellanmalen angeboten. Beim Besuch des Museums und der Hofmannschen Sammlung (Kohrener Markt 6) kann man am Museumsquiz teilnehmen.

Kummer

Probst-Hof,Tel. 034491 55308, Nitzschkaer Str. 7; Für alle Veranstaltungen Anmeldung erforderlich.

18. Juli, 15 Uhr: Tiershow Berberaffen und Hunde.

1. Ferienwoche: Do. 14.30 Uhr: Tiershow Berberaffen und Hunde.

2. Ferienwoche: Sa. 14.30 Uhr: Show der Ferienkinder

9.-15. August: Artistik Feriencamp; noch freie Plätze, Buchung sofort möglich.

4. Ferienwoche: Sa. 14.30 Uhr: Abschlussshow der Ferienkinder.

5. Ferienwoche: Fr. 15 Uhr: Tiershow Papageien und Berberaffen.

6. Ferienwoche: Sa. 16 Uhr: Tiershow zum Schulanfang.

Lichtenstein

Miniwelt,Tel. 037204, 72267, Chemnitzer Str. 43; Täglich von 9-18 Uhr geöffnet.

Linda

Minigolfanlage an der Ausflugsgaststätte Lindenvorwerk,Tel. 034344 61285, Linda Nr. 33; Täglich 11-18 Uhr geöffnet, bei Regen bleibt die Anlage geschlossen.

Irrgarten der Sinne,Tel. 034344 66966, Linda Nr. 33; Täglich 10-18 Uhr geöffnet und Sommerrätselzeit.

Lunzenau

Schloss Rochsburg,Tel. 037383 803810, Schloßstr. 1; Für die Veranstaltungen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich.

3. Ferienwoche: Fr. 11, 14 Uhr: Märchen-Entdecker-Tour, es gibt viel Interessantes zur sagenhaften Geschichte des Schlosses zu hören. Wer genau hinschaut, kann vielleicht sogar das eine oder andere Märchendetail entdecken, von G wie Goldene Kugel bis Z wie Zwergenbart. Unkostenbeitrag.

4. Ferienwoche: Fr. 11, 14 Uhr: Märchen-Entdecker-Tour, es gibt viel Interessantes zur sagenhaften Geschichte des Schlosses zu hören. Wer genau hinschaut, kann vielleicht sogar das eine oder andere Märchendetail entdecken, von G wie Goldene Kugel bis Z wie Zwergenbart. Unkostenbeitrag.

Nerchau

Kinder- und Jugendhaus „East End“,Tel. 034382 42598, Jahnstr. 12A; Für alle Veranstaltungen und Ausflüge ist eine Anmeldung erforderlich Mo.-Do. von 14-16 Uhr, persönlichoder per E-Mail an kjh-east-end@awo-familienzentrum.org.

1. Ferienwoche: Mo.-Fr. 14-17 Uhr: Offener Treff, Im Angebot sind unter anderem Billard, TTT, Konsolenspiele und weitere Kreativangebote.

2. Ferienwoche: Mo. 10-16 Uhr: Ausflug in den Kletterpark; Di. 10-16 Uhr: Fahrt zum Mauerwerk Brandis; Mi. 10-19 Uhr: Ausflug zum Freizeitpark Belantis; Do. 10-16 Uhr: Ausflug zum Kino in Grimma. Treffpunkt ist jeweils am Jugendhaus

6. Ferienwoche: Mo.-Fr. 14-17 Uhr: Outdoor-Angebote auf der Sommerwiese, es können unter anderem Tischtennis, Ringwurf-Spiele, Mölkky und Badminton gespielt werden.

Pegau

Jugendbüro,Tel. 01590 1961445, Breitstr. 23; Für die Veranstaltungen ist jeweils eine Anmeldung erforderlich.

3. Ferienwoche: Di. 11-16 Uhr: Baden im Freibad (Treff vorm Freibad), bei Regen offener Treff im Jugendbüro; Do. 9.15-15.20 Uhr: Nimmersatt – was uns auf den Teller kommt, Ausflug ins Unikatum in Leipzig, Treff vorm Bahnhof, Zugabfahrt 9.38 Uhr; Unkostenbeitrag.

4. Ferienwoche: Di. 10-16 Uhr: Picknick, Vorbereitung und Essen sowie Spiel und Spaß; Do. 10.30-14 Uhr: Ausflug ins Backhaus Hennig zum Pizzabacken, begrenzte Teilnehmerzahl, Unkostenbeitrag, Mundschutz mitbringen.

5. Ferienwoche: Di. 10-15 Uhr: Kreatives Gestalten mit Panacord und Muffins backen; Do. 11-16 Uhr: Baden im Freibad, Treff vorm Freibad, bei Regen offener Treff im Jugendbüro (Essen, Trinken und Sonnencreme sowie Mundschutz mitbringen).

Penig

Kellerberge,Tel. 037381 5503, Leipziger Str. 52a;

25./26. Juli, 8./9./22/23. August: jeweils 14, 15 und 16 Uhr Führungen nach vorheriger Anmeldung zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung unter Tel. 037381 95944 (zu den Öffnungszeiten).

Lübschütz

Schweizerhaus Püchau, Lübschützer Teiche;

1. Ferienwoche: Jeweils 9-16 Uhr Naturferien an den Lübschützer Teichen mit Fotografie- und Filmworkshop, Musik- und Pecussionkurs, Naturfärbewerkstatt und offenem Atelier. Maximal 20 Kinder ab 9 Jahren mit Mittagsversorgung durch die Gaststätte Lübschützer Teiche; auch einzelne Tage buchbar; Anmeldung erforderlich unter info@schweizerhaus-puechau.de.

Rochlitz

Schloss Rochlitz,Tel. 03737 492310, Sörnziger Weg 1; Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich und es wird ein Unkostenbetrag erhoben.

1. Ferienwoche: Mi. 10-11, 11.30-12.30, 13-14, 14.30-15.30, 16-17 Uhr: Porphyr-Mitmachwerkstatt. Die Teilnehmer können ein Stück Porphyr bearbeiten und mitnehmen. Nebenbei gibt’s viel zu erzählen über den roten Stein, der auch beim Bau des Schlosses eine wichtige Rolle spielte.

2. Ferienwoche: Mi. 10-11, 11.30-12.30, 13-14, 14.30-15.30, 16-17 Uhr: Summ, summ, summ – Bienen sind nicht dumm!, es gibt Erstaunliches über fleißige Bienchen, ihre Königin und ihre Beziehung zu den Königskindern zu erfahren. Man kann selbst aus Bienenbabybettchen eine Kerze rollen. Nach einer vorsichtigen Annäherung und Beobachtung der tanzenden Arbeiterinnen suchen die Teilnehmer im Schloss nach Hinterlassenschaften dieser bemerkenswerten Insekten.

3. Ferienwoche: Mi. 10-11, 11.30-12.30, 13-14, 14.30-15.30, 16-17 Uhr: Küchengeheimnisse, Wie man früher das Essen haltbar machte, ganz ohne Kühlschrank, Konservendose und Kaufhalle erfahren dieTeilnehmer dieser Führung in der Schlossküche, während sie ihr eigenes Kräutersalz herstellen.

4. Ferienwoche: Mi. 10-11, 11.30-12.30, 13-14, 14.30-15.30, 16-17 Uhr: Ritterschule, Was es alles für Waffen bei den Rittersleuten gab und wie sie geschickt bedient werden, das lernen die Teilnehmer. Beim Bogenschießen wird geschaut, wie gut sie zielen können, oder wie lang sie es schaffen ein Schwert überhaupt hoch zu halten.

5. Ferienwoche: Mi. 10-11, 11.30-12.30, 13-14, 14.30-15.30, 16-17 Uhr: Das große Klugscheißen. Seit wann gab es Toiletten und womit hat man sich früher abgewischt? Diese Fragen und noch einige mehr werden bei der Führung beantwortet.

6. Ferienwoche: Mi. 10-11, 11.30-12.30, 13-14, 14.30-15.30, 16-17 Uhr: Gibt’s Gips im Schloss, Was ist das eigentlich, Gips und Stuck? Hat das irgendwas mit Schloss Rochlitz zu tun? Die Prinzen in Rochlitz wussten schon vor 500 Jahren, was man mit Gips alles Schönes anfangen kann... Und wenn es auch wissen will, kann zum Handwerker werden und eigenen Figuren und Schmuckstücke herstellen.

Starkenberg

Elefantenreservat und Erlebnispark,

Tel. 0175 3333020, Kostitzer Str. 1; In den Ferien jeweils Mittwoch bis Sonntag von 11-17 Uhr geöffnet

Wurzen

Kulturhaus Schweizergarten,Tel. 0173 9959809, Schweizergartenstr. 2;

1. Ferienwoche: Innenhof, Sa. 11-13 Uhr: Das Meerschweinchen im Kartoffelsalat, Lesung von und mit André Schinkel. Er liest Lustiges und Skurriles für Erwachsene und Kinder; Eintritt frei.

Stadtbibliothek,Tel. 03425 8560410, Markt 1; Für die Veranstaltungen ist eine Voranmeldung erforderlich.

4. Ferienwoche: Di. 10-11 Uhr: Eine Reise um die Welt, Ferienveranstaltung mit dem Hort Sternwarte; Do. 10 Uhr: Ach Du liebe Zeit!, Ferienveranstaltung mit der Awo-Kita Knirpsenland.

5. Ferienwoche: Do. 10 Uhr: La bella Italia, Ferienveranstaltung mit der Awo-Kita Knirpsenland,.

6. Ferienwoche: Di. 10 Uhr: Guggenmoos, Ferienveranstaltung mit dem Hort Sternwarte.

