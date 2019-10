Altenburg

Tausende Kinder in Deutschland leben in einer Pflegefamilie. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Mädchen und Jungen, die aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihren Familien herausgelöst und von Pflege- und Adoptiveltern aufgenommen werden, stetig gestiegen. Auch im Altenburger Land, wo derzeit 92 Kinder in 74 Pflegefamilien vorübergehend oder gar auf Dauer ein neues Zuhause gefunden haben.

Im September lud der Pflegekinderdienst des Landratsamtes Altenburger Land die Pflege- und Adoptiveltern mit ihren Pflege-, Adoptiv- und leiblichen Kindern zum 4. Sommerfest ein, um sich für deren unermüdlichen und liebevollen Einsatz sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Das Sommerfest fand erneut beim Landschaftsbetrieb Christian Haubold in Groitzsch, Ortsteil Wischstauden, statt. Rund 140 Gäste waren der Einladung gefolgt und verbrachten in Familie einen erlebnisreichen Nachmittag bei Kaffee, Kuchen und Gegrilltem.

Tolles Familienprogramm

Das Fest bot die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen im Umgang mit den anvertrauten Kindern auszutauschen. Im Mittelpunkt stand jedoch ein tolles Familienprogramm mit ganz viel Spiel und Spaß. So konnten die Kinder in der Mal- und Bastelstraße ihre Kreativität rund um das Thema Bauernhof entfalten, bei der Fühlstation ihren Tastsinn testen und ihr Können beim Dosenwerfen unter Beweis stellen. Für weiteren Spaß sorgten eine Hüpfburg, das Kinderschminken, viele Spielgeräte für die Kleinen und Großen sowie eine Sico-Platte mit ferngesteuerten Fahrzeugen.

Gleichzeitig hatten die Kinder die Möglichkeit, den Bauernhof zu erkunden und einen Blick zu den Schweinen, Kühen und Hühnern in den Stall zu werfen. Für tierische Unterhaltung sorgte Überraschungsgast Gerhard Retterath. Bei seiner Show konnten die Kinder hautnah mit Frettchen, Jagdhund und Greifvogel in Berührung kommen und vieles über die Tiere erfahren.

Sponsorenpreise für die Tombola

Alle Kinder konnten außerdem bei der Tombola verschiedene Preise gewinnen, die von verschiedenen Sponsoren als Sach- und Geldspenden zur Verfügung gestellt wurden, bei denen sich die Veranstalter herzlich bedanken möchten. Des Weiteren gilt dem Landwirtschaftsbetrieb Christian Haubold ein herzlicher Dank, der an diesem Nachmittag die Bewirtung übernahm, sowie den Helfer an den verschiedenen Spielstationen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Landkreis sucht weiterhin dringend engagierte Pflegeeltern für Kurzzeit- und Dauerpflegen. Wer Interesse daran hat, ein Pflegekind aufzunehmen, ist eingeladen, Kontakt mit den Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes des Landratsamtes Altenburger Land aufzunehmen: Landratsamt Altenburger Land, Fachdienst Allgemeiner Sozialer Dienst, Pflegekinderdienst/ Adoptionsvermittlung, Theaterplatz 7/8, 04600 Altenburg. Ansprechpartner sind Martina Fischer (Tel. 03447 586 533), Linda Roschinsky, (Tel. 03447 586 567) und Sabrina Kreyer (Tel. 03447 586 535)

