Sommerurlaub 2021 – Das sagen Altenburger Reisebüros

Urlaub ist ein Luxus, den sich viele Menschen in der aktuellen Corona-Situation kaum noch auszumalen wagen: Normalerweise würden um diese Jahreszeit viele ihren Sommerurlaub 2021 planen und Frühbucherrabatte abgreifen, dank sich ständig ändernder Reisebeschränkungen und dynamischer Infektionszahlen ist vorausschauendes Planen in diesem Jahr allerdings nur schwer möglich.

Unsicherheit bei Reisebüros

Den Ausfall spüren auch die Reisebüros im Altenburger Land: Wenn jemand persönlich zur Beratung kommt, dann meist nur, um zu stornieren oder umzubuchen. Die Reiseveranstalter wissen nicht, wie es weitergeht und können sich – ganz ähnlich wie die Urlauber – nur schwer auf das Reisejahr 2021 einstellen. „Um zu wissen, wie sich die Situation bis zum nächsten Sommer entwickelt und wie die Leute damit umgehen, bräuchten wir wohl eine Kristallkugel“, meint Bernd Frommann, Geschäftsführer der Grimmaer BFS-Touristik GmbH. Zu dem Reiseunternehmen gehört auch das Reisebüro Bon Voyage am Altenburger Markt, das aktuell nur an zwei Tagen die Woche geöffnet hat.

Und damit sind sie nicht die Einzigen: An den Türen fast aller Reisebüros rund ums Altenburger Stadtzentrum hängen Zettel, die auf veränderte Öffnungszeiten hinweisen. Manche haben nur an bestimmten Tagen geöffnet, andere nur vormittags. Grund dafür sind die eingebrochenen Kundenzahlen. „Was sollen die Leute denn auch machen?“, fragt Frommann. „Niemand will mit Maske am Strand liegen, und auch die Politik rät den Leuten ja, mit ihrem Hintern zu Hause zu bleiben.“

„Wir müssen Gas geben und zeigen, dass wir da sind“

„Reisefritze“ Steffen Jentsch versucht trotz allem, das Ganze eher optimistisch zu sehen: „Jetzt müssen wir richtig Gas geben und zeigen, dass wir da sind“, findet der Inhaber des Altenburger Reisebüros, „einfach zuzumachen, bringt uns ja auch nicht weiter.“ Er rührt aktuell kräftig die Werbetrommel, um die Altenburger trotz Corona für das Reisen zu begeistern.

Sogar aktuell sei es gar nicht mal so abwegig, in den Urlaub zu fliegen, wie viele denken: „Viele klassische Urlaubsziele wie Madeira oder die Kanaren sind momentan überhaupt keine Risikogebiete“, erklärt Steffen, „genau in diesem Moment liegen zum Beispiel zwölf meiner Kunden in Kuba in der Sonne.“ Ansteckungsgefahr sieht der Reisefachmann beim Urlauben keine: „Die Länder haben eher Angst vor uns, weil wir ja aktuell viele Corona-Fälle haben. Wenn Sie aber einen negativen Test mitbringen, ist alles klar.“

Obwohl innerdeutsche Reiseziele noch immer gern gebucht werden, hat sich der Trend laut Jentsch seit dem Sommer umgekehrt: „Die Leute scharren mit den Hufen“, erklärt dieser, „sie haben keine Lust mehr, schon wieder an die Ostsee zu fahren, sondern wollen endlich mal wieder wegfliegen!“

Um den Leuten die Unsicherheit zu nehmen, bieten viele Reiseveranstalter aktuell kundenfreundlichere Reiserücktrittsbedingungen an, erlauben etwa eine kostenfreie Umbuchung oder Stornierung bis 14 Tage vor Reisebeginn.

Von Robin Knies