Sorge um Corona-Schutz in Altenburger Seniorenwohnen – Awo weist Kritik zurück

Amelie Meierhofer* macht sich Sorgen. Wie die Berlinerin von ihrer Verwandten erfuhr, die in der Senioren-Wohnanlage der Arbeiterwohlfahrt ( Awo) in der Altenburger Humboldtstraße lebt, gehen dort trotz Corona-Krise „hochbetagte Menschen noch selbstständig einkaufen“. Auch „ Mundschutz oder Einweghandschuhe des Pflegedienstes bei der Essensverteilung in den einzelnen Wohnungen gibt es nicht“, schildert Meierhofer, die Zustände wie in Pflegeheimen in Würzburg oder Wolfsburg vermeiden will. „Ich bin verblüfft.“ In anderen Städten seien Menschen ab 70 Jahren aufgerufen, „zu Hause zu bleiben und die Einkäufe anderen zu überlassen“.

Referatsleiterin reagiert, Geschäftsführer erklärt

In der Wohnanlage der Awo in der Altenburger Humboldtstraße leben Senioren so selbstständig wie möglich und bekommen nur bei Bedarf Hilfe. Quelle: Thomas Haegeler

Alarmiert durch ihre Verwandte mailte Meierhofer Ines Quart an. Altenburgs Sozialreferentin antwortete umgehend, schickte ihr die Nummer des Einkaufsservices des Jugendforums und kontaktierte den Geschäftsführer des Awo-Kreisverbands, Lutz Dittel. Der wiederum erklärte der Hauptstädterin das Konzept des „Selbstständigen Wohnen im Alter“, wie die Anlage in der Humboldtstraße heißt. Anders als in einem Heim wohne man dort „zur Miete“ und solle „so selbstständig wie möglich leben“, aber auch „so viel Hilfe erhalten wie nötig“.

Darüber hinaus versicherte Dittel, dass „jeder Mieter Hilfe in allen Belangen des Lebens und jetzt natürlich umso mehr“ bekomme. „Einkäufe erledigt unser Pflegepersonal auf Wunsch schon immer, auch vor Corona“, erklärte der Awo-Chef weiter. Er könne aber niemanden zwingen, zuhause zu bleiben. „Zusätzlich haben wir unsere Mieter auch per Aushang z.B. über das Angebot des Jugendforums im Altenburger Land informiert.“

Awo : Halten uns an Vorschriften

Mit Aushängen wie diesem weist die Awo in ihrer Seniorenwohnanlage auf die Corona-Verhaltensregeln hin. Der Angehörigen einer Bewohnerin ist das zu wenig. Quelle: Thomas Haegeler

Zudem kontaktierte Dittel den Pflegedienst wegen der Schutzausrüstung. Dabei sei ihm bestätigt worden, „dass unser Personal sich ordnungsgemäß an die allgemeinen Hygienevorschriften und die Vorgaben“ sowie die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts halte. „Natürlich sind wir alle nicht fehlerlos“, erklärte Dittel und verwies darauf, dass auch anderes Pflegepersonal als das der Awo im Haus tätig sei. Zugleich versicherte er aber, „dass wir alle versuchen, unsere Mieter nach bestem Wissen und Gewissen und ihren Wünschen entsprechend zu betreuen“.

Einkaufsservice wird nicht häufiger genutzt

Als sich Meierhofer ein paar Tage später erneut bei ihrer Verwandten erkundigte, war die Situation laut deren Aussage unverändert. Deswegen und weil sie auf eine weitere Mail an Dittel keine Antwort erhielt, wandte sie sich an die OVZ. „Es werden Mundschutz und Handschuhe getragen“, sagte er nach erneuter Prüfung. „Auch bei der Essenverteilung.“ Das bestätigte auch ein OVZ-Besuch in der Vorwoche. Trotz verstärkter Ansprache nutzten die Bewohner die Einkaufsangebote nicht öfter als sonst, so Dittel. „Alle Mieter, die noch fit sind, möchten sehr gern selbstständig bleiben und ihre Besorgungen selbst machen. Das ist auch gut so.“ Das dürfte Amelie Meierhofer nur bedingt beruhigen.

*Name geändert

Von Thomas Haegeler