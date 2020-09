Sorge vor der Schweinepest im Altenburger Land – ein Betrieb hat Mast bereits aufgegeben

Altenburg

Das Auftreten der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Deutschland könnte auch Auswirkungen auf die wenigen noch verbliebenen Schweinemastbetriebe im Altenburger Land haben. Dabei ist die Seuche nicht die einzige Entwicklung, die den hiesigen Landwirten Sorgen bereitet.

Angst vor dem Markteinbruch

Wie berichtet, wurde am Mittwoch der Erreger bei einem in Brandenburg tot entdeckten Wildschwein nachgewiesen. „Wir erwarten einen deutlichen Markteinbruch, gerade was Exporte etwa nach China und in andere Drittstaaten angeht“, schätzt Ronny Häusler, Geschäftsführer der Mitteldeutschen Schlacht- und Nutzviehgemeinschaft w.V. Altenburg die Situation ein. Der Grund: Der dortige Markt nehme nur Fleisch aus jenen Ländern an, die nachgewiesen ASP-frei sind.

Zudem sei es wenig realistisch, dass die hiesigen Betriebe und der Schlachthof in Weißenfels, wo die Tiere seit dem Ende der Schweineschlachtung im Altenburger Schlachthof verarbeitet werden (OVZ berichtete), die derzeit noch verfügbaren Schweine rechtzeitig verarbeiten und ausliefern könnten. „Und ohnehin ist der Markt für Schweinefleisch spätestens seit dem Corona-Skandal um den Tönnies-Schlachthof extrem angespannt“, analysiert er.

Verband sieht Politik in der Pflicht

Eine Einschätzung, die man auch beim Thüringer Bauernverband teilt. Dort sieht man auf die Schweinebauern im Freistaat schwere Zeiten zukommen. Bereits seit April, befeuert durch die Corona-Pandemie und den Tönnies-Skandal, könne der Umsatz in der Schweinemast die Vollkosten nicht mehr decken, schreibt der Verband in einer Mitteilung. „Der jetzt zu befürchtende Preisverfall kann die Betriebe wirtschaftlich nochmals hart treffen.“ Eine Verstärkung der ohnehin bereits seit Jahren anhaltenden Tendenz von Betrieben, die entweder die Schweinemast einstellen oder gleich gänzlich aufgeben müssen, sei daher nicht auszuschließen.

In der Verantwortung sieht der Verband nun insbesondere die Politik. Man erwarte, dass sich die Bundesregierung massiv für eine Anerkennung der sogenannten Regionalisierung durch Drittstaaten einsetzt. „Exportbeschränkungen dürfen nur dort wirken, wo die ASP auch aufgetreten ist. Nur so wird es möglich sein, weiter Schweinefleisch aus Regionen wie Thüringen zu exportieren, die nicht von der ASP betroffen sind“, fordern die Bauernvertreter.

CDU-Fraktion fordert Landesregierung zum Handeln auf

In ein ähnliches Horn stößt auch die CDU-Landtagsfraktion. Der Nachweis der ASP in Brandenburg zeige, dass auch der Freistaat kurz- oder mittelfristig von der Tierseuche betroffen sein könne. Man erwarte deshalb von der Landesregierung, dem Landwirtschaftsausschuss über mögliche Auswirkungen zu berichten, heißt es in einer Mitteilung. „Dabei wollen wir auch herausfinden, welche Maßnahmen die Landesregierung in Vorbereitung auf einen möglichen Übergriff der Seuche auf den Freistaat bereits getroffen oder derzeit in Planung hat.“

Landkreis : Vorsorge läuft auf Hochtouren

Dass bereits seit geraumer Zeit Vorkehrungen für den Ernstfall laufen, bestätigt das Veterinäramt des Altenburger Landes auf Nachfrage. So fänden in den hiesigen Schweinebeständen permanent Monitor-Untersuchungen statt, würde regelmäßig auf ein Auftreten der ASP getestet, sagt Amtstierärztin Grit Thurau. Daneben gab es in den zurückliegenden Wochen und Monaten mehrfach Beratungen und Schulungen mit Landwirten und Jägern. Die Themen: Biosicherheit sowie Auffinden und Untersuchung verendeter Wildschweine. „Außerdem wurden Bergewannen angeschafft, um tote Tiere aus dem Wald ziehen zu können“, so Thurau. Und auch auf Landesebene werde vorgesorgt: So habe der Freistaat insgesamt 25 Kilometer Zaun beschafft. Dieser stehe für den ersten von einem Ausbruch betroffenen Landkreis bereit.

Bauern müssen auch auf Aufstallung einstellen

Dass die ASP über kurz oder lang auch den Landkreis betreffen werde, ist für Thurau äußerst wahrscheinlich. „Wir schätzen das Risiko als hoch ein“, erklärt sie. Entsprechend sollten sich hiesige Halter vorbereiten. „Sie müssen sich darauf einstellen, dass es ein Aufstallungsgebot geben wird, wenn die Schweinepest näher an uns heranrückt“, führt Thurau aus. Bereits jetzt sollten sich die betreffenden Bauern Gedanken über die mögliche Stallunterbringung der Tiere machen.

Verbraucher-Vertrauen ist wichtig

Ungeachtet ob und wann die ASP den Landkreis erreicht, appellieren die Erzeuger weiter an das Vertrauen der Verbraucher. Nach wie vor könne Schweinefleisch bedenkenlos gekauft und verzehrt werden, betont etwa Ronny Häusler. Der Erreger, bestätigt auch Amtstierärztin Thurau, sei für den Menschen unbedenklich. „Nur wenn uns die Kunden weiter vertrauen, haben die Bauern eine Chance zu überleben“, so Häusler.

Erste Betriebe stellen Haltung ein

Für manche Bauern ist es allerdings bereits zu spät. Er habe seit Mitte Juni wegen der Situation im Schlachthof und der ASP-Gefahr die Schweinemast komplett eingestellt, teilt Volker Sievers von der Agrargenossenschaft Jückelberg mit. Erst wenn die Politik klare Linien formuliere, wie Schweine künftig gehalten werden können, sei eine Wiederaufnahme denkbar. „Bis dahin ist die Schweinehaltung für mich erst einmal kein Thema.“

Von Bastian Fischer