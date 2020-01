Soziale Anbieter wollen sich in Nordregion enger vernetzen

Meuselwitz

„Wir wollen mehr voneinander wissen, mehr miteinander reden und so am Ende auch schneller helfen oder Hilfe vermitteln können“, betonte Christoph Schmidt, Leiter der Kreisdiakoniestelle Altenburger Land. Am Mittwochnachmittag waren zahlreiche Akteure aus dem sozialen Bereich in der Schnauderstadt zusammengekommen, um eben das zu erreichen.

Beirat hat Handlungsempfehlungen erarbeitet

Eine ganze Reihe Anbieter und Träger waren der Einladung der Kreisdiakoniestelle gefolgt, auch der Landkreis war in Person zweier Mitarbeiter des Fachbereichs Soziales, Jugend und Gesundheit vertreten und sorgte für die inhaltliche Klammer. So seien im Beirat für integrierte Sozialplanung bereits einige Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Problemfelder erarbeitet worden, erklärte Wiebke Rösler, die sich im Landratsamt dem Thema Armutsprävention widmet.

Breite Vorschlagspalette

Die Palette ist breit: So müsse man etwa über präventive Hausbesuche und mobile Beratungsangebote nachdenken, die insbesondere ältere Menschen vor dem Abrutschen in Armut bewahren oder Betroffenen aufzeigen, welche Sozialleistungen ihnen zustehen. Auch neue Mobilitätsangebote, mit denen Bürger im ländlichen Raum leichter Zugang zu den Zentren erhalten, seien ein Ansatz.

Zahlreiche mobile Angebote und Anlaufstellen

Dass so manche Anregung in der Nordregion bereits umgesetzt wird, machte im Anschluss die Vorstellungsrunde der einzelnen Anbieter deutlich. Von Sucht- oder Schwangerenberatung über die Jugendarbeit „RoMeLu“ und die Thüringer Arbeitsloseninitiative Soziale Arbeit (Talisa) bis zur Awo Altenburger Land und den im Kreis aktiven gerichtlich bestellten Betreuern: Eigentlich alle Aktive sind mit mobilen Angeboten oder festen Anlaufstellen vor Ort präsent.

Nur ein Auto für den Außendienst

Die Probleme, so das Ergebnis der Zusammenkunft, liegen weniger in einem Mangel an Angeboten, sondern seien eher kleinteilig. So sei etwa der sozialpsychiatrische Dienst des Kreises für viele Betroffene und deren Angehörige erste Anlaufstelle – auch und besonders im Notfall. Allerdings, so eine anwesende Mitarbeiterin, stünde für Außeneinsätze lediglich ein Dienstwagen zur Verfügung, der zudem noch mit anderen geteilt werde.

Unwissen ist großes Problem

Ebenso problematisch sei, so Wolfgang Gruber, Geschäftsführer der Diakonie Sozialstation Meuselwitz, dass viele Betroffene zu wenig über Unterstützungsleistungen aufgeklärt würden. So sei es auch schon mal vorgekommen, dass ein schwerstbehindertes Kind über lange Zeit keine passende Pflegestufe hatte – einfach, weil die Eltern nicht gewusst hätten, an welche Stellen sie sich wenden müssen.

Engere Vernetzung gestartet

Gerade vor diesem Hintergrund sei eine stärkere Vernetzung der Akteure wichtig, lautete schließlich das Fazit der Runde. Nur so lasse sich sicherstellen, dass Betroffene zügig den passenden Ansprechpartner finden und damit Hilfe erhalten können. Um das zu erreichen, wurde ein engerer interner Austausch vereinbart.

Von Bastian Fischer