Späte Öffnung der Altenburger Schwimmhalle sorgt für Ärger – doch das hat Gründe

Altenburg

Schwimmbäder dürfen in Thüringen offiziell wieder öffnen. Im Tatami in Schmölln soll ab Dienstag wieder geplanscht und geschwommen werden können. Anders ist es in Altenburg: Hier öffnet die Schwimmhalle erst am 18. Februar – sehr zum Ärger vieler LVZ-Leser.

Kritik und Unverständnis

Für die verspätete Öffnung gab es Kritik. Zum Beispiel von Familie Mähler aus Altenburg: „Schon längere Zeit warten wir auf die Wiedereröffnung der Altenburger Schwimmhalle. Es ist traurig, dass man hier nicht gewillt ist, zeitnah zu reagieren. Warum schafft man es nicht, den Altenburger Bürgern das normale Leben zu ermöglichen? Weshalb muss bis zum Ferienende gewartet werden, bis man die Schwimmhalle wieder öffnet?“ Familie Mähler kritisiert, dass die Schwimmkurse nur tagsüber stattfinden – die Abendstunden doch also frei seien. „Ärgerlich ist auch, dass wir schon Eintrittsgelder in Form von Mehrfachkarten entrichtet haben. Ob es noch eine Gegenleistung dafür gibt, ist fraglich.“

„Riesenbedarf an Schwimmunterricht“

Oliver Heber vom Altenburger Schwimmbad bittet um Verständnis. „Für uns ist die schnelle Öffnung ungünstig, denn unsere Schwimmhalle wird derzeit ganztägig für Kurse genutzt.“ Diese seien Teil eines Förderprogramms der Thüringer Landesregierung, bei welchem „Restanten“ (Schüler, die nach der 3. Klasse noch kein Schwimmzeugnis haben) mit Schwimmgutscheinen unterstützt werden. „Es gibt einen Riesenbedarf an Schwimmunterricht“, erklärt Heber. Denn wegen Corona mussten viele Kurse und Unterrichtsstunden im gesamten Landkreis ausfallen. In den Ferien werden von Montag bis Donnerstag ganztägig Nachholkurse angeboten. „Dass wir noch nicht öffnen, hat planungstechnische Gründe. Den Organisationsaufwand können Außenstehende nicht nachvollziehen“, erklärt Heber. Um nach den Schwimmkursen am Abend für alle Besucher zu öffnen, müsse er zunächst eine Stunde lang putzen. Ob es sich dann noch lohne, das Bad zu öffnen, hänge auch von der Anzahl an Badegästen ab, die trotz Corona kommen.

Die Vorschulschwimmkurse sowie das Vereinstraining soll erst ab dem 21. Februar wieder stattfinden. Und um die Nutzung von Mehrfachkarten müsse sich niemand sorgen. „Die Gültigkeit wird verlängert und wir finden sicher für alles eine Lösung.“

Von Yvonne Schmidt