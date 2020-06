Später Ehrung für Gerhard Vontra

Altenburg

Drei Tage, die die Welt veränderten. Na gut, das scheint dann doch etwas übertrieben. Sagen wir es so: Drei Tage von Prerow, der letzten Lebensstation Gerhard Vontras, die die Sicht von Anne Oswald und Uwe Strömsdörfer auf den Altenburger Maler und Zeichner grundlegend veränderten. Denn die beiden Macher der Sonderausstellung im Residenzschloss zum 100. Geburtstag des Künstlers fühlten sich von der Fülle des noch von ihm selbst akribisch sortierten Nachlasses förmlich erschlagen.

Eigentlich nämlich glaubt jeder Skatstädter, etwa bis Jahrgang 1980, den Bleistiftvirtuosen zu kennen. Vor allem von diversen Stadtfesten, auf denen man ihm beim Zeichnen über die Schulter schauen oder ein Porträt anfertigen lassen konnte. Er kam selbst dann noch zu Veranstaltungen in seine Heimatstadt, als er den Hauptwohnsitz gesundheitsbedingt für die letzten beiden Lebensjahrzehnte an die Ostsee verlegt hatte.

Doch weil jeder ihn zu kennen glaubt, weiß man am Ende viel zu wenig. Denn Gerhard Vontra war weitaus mehr. Er arbeitete als Pressezeichner für über 25 Zeitungen und Zeitschriften, illustrierte Bücher von „ Effi Briest“ bis „ Tom Sawyer“, war gefragter Karikaturist und zeichnete Persönlichkeiten von Bertolt Brecht bis Louis Armstrong. Bekannt wurde er besonders durch seine Milieustudien, die einem Heinrich Zille nicht nachstehen, und doch stets echte Vontras sind. Seine düsteren Zeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg und der Nachkriegszeit müssen überhaupt erst dem Fundus entrissen werden.

So wurde den Machern schon in Prerow klar, dass die Ausstellung in den ehemaligen herzoglichen Gemächern eigentlich zu klein konzipiert war. Der Goldsaal wäre weitaus geeigneter gewesen. Nun kommt zumindest der Marmorflur noch hinzu – und das Versprechen, dass dies die erste, keinesfalls aber die letzte Sonderausstellung zu Gerhard Vontra im Residenzschloss sein wird.

Verdient gehabt hätte er solcherart Ehrung eigentlich schon zu Lebzeiten.

