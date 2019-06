Nobitz/Jonaswalde/Schmölln

Einmal nicht nur über, sondern auch hinter den Gartenzaun blicken: Das war zum Tag der offenen Gärten am Sonntag wieder möglich.

Grünes Therapiezentrum in Nobitz

Marianne Seifert aus Nobitz führte eine kleine Gruppe Neugieriger durch ihr Refugium, vorbei an Kletterrosen und blühenden Schwertlilien. Jeder Gartenwinkel ist von ihr liebevoll arrangiert worden. Es wird über weißen Mohn und Kletterhortensie gefachsimpelt. „Mein Garten ist wie eine Therapie für mich“, so die ehemalige Zeichenlehrerin. Von einem Bekannten überredet, nahmen die Seiferts zum ersten Mal am „Tag der offenen Gärten“ teil. Auch Einblick in die kleine Gartenlaube wurde gewährt. Einstmals Garage für einen Trabant findet sich hier noch manche Erinnerung an die DDR. Bis zur Mittagszeit geleitete Marianne Seifert ein Dutzend Gäste durch ihr kleines Reich, während ihr Mann stets darauf bedacht war, dass es ihr nicht zu viel wurde.

Ziegenmilch-Delikatessen in Jonaswalde

Still liegt der Holler-Hof am Rande von Jonaswalde, nur das Meckern der Zicklein ist zu hören, die sich ein schattiges Plätzchen im Freigehege gesucht haben. Sylvia Puchta betreibt hier mit ihrer Familie seit 2008 einen Ziegenhof. Zum Thema „Tag der offenen Gärten“ meint ihr Mann salopp: „Mirella Burkhardt – die Organisatorin – überredet uns immer mal mitzumachen. Und heute ist es viel zu heiß.“ Das Hauptaugenmerk für die Besucher in Jonaswalde liegt weniger auf den vorzugsweise rosa und violetten Blumen. Viel interessanter ist der neu eröffnete kleine Hofladen im Landhausstil. In der Kühltheke, die auf einer alten Kommode thront, findet man „fast“ alles, was sich aus Ziegenmilch herstellen lässt. Im Laden drängen sich Interessierte, kaufen Frischkäse und Lammsalami und lassen sich über die Reifezeit von Schnittkäse informieren. Der Renner war jedoch das selbst gemachte Ziegenjoghurt-Eis, das sich die Gäste auf der Gartenbank schmecken ließen.

Spektakulärer Hanggarten in Schmölln

In Schmölln sind Annett und Uwe Radecker alte Hasen im „Garten öffnen“. Seit 2011 lassen sie Interessierte die acht Meter Höhenunterschied in ihrem mediterranen Hanggarten ersteigen. Am Sonntag waren es „jede Menge Gäste aus Gera“, meint Annett Radecker, die bei der Hitze Zitronen-Pfefferminz-Wasser anbot. Ihr Mann gab Auskunft über das 20-jährige Großprojekt Haus und Hanggarten. Er selbst kann den Garten nur selten genießen: „Weil ich immer unterwegs bin.“ Ein Besucher will wissen, ob es bei Starkregen wegen der Abschüssigkeit gefährlich wird. „Mit Wolkenbruch haben wir keine Probleme. Das läuft einfach die Treppe runter“, beruhigt Uwe Radecker. Für ihren Steingarten mit duftenden Kräutern und Kugellebensbaum erhielt das Paar viel Anerkennung.

Von Dana Weber