Spektakel zum Blöken: Walachenschafe in Altenburg werden geschoren

Altenburg

Seit Mai übernehmen Walachenschafe auf der Streuobstwiese am Altenburger Südbad den Rasendienst (die OVZ berichtete). Am Dienstagvormittag ging es den 29 Tieren dieser gefährdeten Haustierrasse an die Wolle. Den Älteren ist das Geräusch der elektrischen Schafschere bereits vertraut. Die meisten von ihnen lagen ruhig an Suzanne Demmer gelehnt und ließen sich von rund drei Kilogramm Vlies befreien. „Alles gut, Henriette“, beruhigte die Züchterin aus Unterzetzscha und arbeitete sich durchs dichte Fell.

Anzeige

„Bei den Altschafen ist die Wolle wesentlich verfilzter“, sagte die Zootierpflegerin. In diesem Jahr erhielt sie Unterstützung von ihrem ehemaligen Kollegen Mario Fuß. Er hat auch das hölzerne Podest gebaut, auf dem die Schafe während des Scherens gehalten werden. „Das ist zum ersten Mal im Einsatz“, erklärte der Mitarbeiter des Zooparks Erfurt.

Weitere LVZ+ Artikel

Fünf Stunden Arbeit

Rund fünf Stunden dauerte es, bis alle Walachenschafe um ein paar haarige Zentimeter verschlankt wurden. Suzanne Demmer hat für die Schur bewusst einen bewölkten Tag ausgesucht, denn ohne Wolle fehlt den Tieren der natürliche Sonnenschutz. Wer Interesse an der unbehandelten Schafwolle hat, kann per E-Mail an suzannedemmer@web.de mit der Züchterin Kontakt aufnehmen.

Von Dana Weber