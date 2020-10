Sperrung der B 180 in Münsa verlängert sich bis Dezember

Nobitz/Münsa/Wilchwitz

Die Sperrung der B 180 in Münsa wegen Neubau der Mühlgrabenbrücke dauert länger als geplant. Ursprünglich sollte der Verkehr bereits im Oktober wieder rollen. Auf der jüngsten Sitzung des Nobitzer Gemeinderates informierte Bürgermeister Hendrik Läbe ( SPD), dass mit der Freigabe der Bundesstraße frühestens in Kalenderwoche 49 oder 50 – also Anfang Dezember – zu rechnen sei.

„Der Verkehrslärm macht mich krank.“

Für die Anwohner an der Umleitungsstrecke bedeutet das, weitere Wochen lang ein Übermaß an durchrollenden Fahrzeugen ertragen zu müssen. Die Wilchwitzerin Ulrike George weiß nicht, wie sie den Umleitungsverkehr auf der Nobitzer Straße bis Dezember durchhalten soll. „Ich bin ärgerlich, weil die Bauarbeiten so lange dauern. Der Verkehrslärm macht mich krank. Ich leide an Schlaflosigkeit, bin gereizt und höre auf einem Ohr schon nicht mehr gut“, erklärt die 60-Jährige. Der Verkäuferin fehlt der nötige erholsame Schlaf für Schichtarbeit und Wochenenddienst. „Je kaputter unsere Straße wird, desto lauter dröhnt der Verkehr. Ich kann verstehen, dass es jeder eilig hat und unter Zeitdruck steht, aber ich leide unter dem Rasen, Bremsenquietschen und Hupen. Auf der Nobitzer Straße holen die Fahrer auf, was sie unten im Dorf in der Enge an Geschwindigkeit eingebüßt haben.“

Anzeige

Die Nobitzer Straße in Wilchwitz weist nach monatelanger Benutzung als Umleitung großflächige Schäden auf. Anwohnerin Ulrike George leidet unter dem Verkehrslärm, der mit Verschlechterung des Straßenbildes zunimmt. Quelle: Mario Jahn

Sorge um Kinder an Bushaltestelle

Da sich die wenigsten Autofahrer in Wilchwitz an Tempo 30 halten und besonders Lastkraftwagen mit überhöhter Geschwindigkeit über die Nobitzer Straße donnern, ist Ulrike George zudem um die Sicherheit der Kinder an der Bushaltestelle besorgt. Dort würde sie sich regelmäßige polizeiliche Präsenz wünschen. Bürgermeister Läbe gab das Anliegen an die Behörde weiter. Eine Rückmeldung steht noch aus.

Unwägbarkeiten beim Brückenbau

Die Wilchwitzerin wundert sich, warum die Fertigstellung der Münsaer Mühlgrabenbrücke so lange dauert. Die OVZ fragte daraufhin beim Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr in Gera nach. Laut Fachkoordinator Ralf Schrot resultiert die verspätete Verkehrsfreigabe der B 180 aus einem verzögerten Baubeginn sowie Unwägbarkeiten während der Baumaßnahmen, die Mehrleistungen mit sich brachten.

Verzögerter Baubeginn

Demnach war die Umleitungsführung ursprünglich über die B 7 am Eschefelder Kreuz geplant. Wegen noch nicht abgeschlossener Baumaßnahmen in Sachsen war dies nicht möglich, woraufhin sich der Baubeginn in Münsa um eine Woche verzögerte.

Frühestens Anfang Dezember wird die B180 in Münsa für den Verkehr wieder freigegeben. Quelle: Mario Jahn

Neubau der Bohrebene wegen baufälliger Widerlager

Weiterhin konnte nach Angaben des Landesamtes die Bohrpfahlgründung für den Neubau nicht wie geplant durch das alte Bauwerk erfolgen. „Wegen starker Schäden der Widerlager, wie Ausspülungen und daraus resultierender Gefahr des unkontrollierbaren Bauwerkseinsturzes, war die Standsicherheit des Bohrgerätes nicht gegeben. So erfolgte erst der Abbruch des Bauwerkes und nachfolgend die zusätzliche Herstellung einer standsicheren Bohrebene für das Bohrgerät“, erklärte Ralf Schrot.

Zusätzlicher Schutz für angrenzende Bebauung

Die unmittelbar an der Baugrube angrenzende Bebauung musste durch eine zusätzliche Bohrpfahlwand gesichert werden, was statische Berechnungen erforderte und Zeit in Anspruch nahm. Auch bei der provisorischen Leitung für den Teichüberlauf war ein Mehr an Planung und statischer Berechnung erforderlich, da die Ufermauer wegen Durchwurzelungen und Instabilität auf mehreren Metern erneuert werden musste. Probleme bereitete zudem in die Baustelle einströmendes Schichtenwasser. Hier musste zum Teil ein wasserdichter Verbau mit Spundbohlen hergestellt werden.

Wasserhaltung hat grundsätzlich naturschutzfachliche Gründe

Auf die Frage der OVZ, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Sicherstellung des Wasserdurchflusses für die Stromgewinnung und der Dauer der Baumaßnahmen, meinte Ralf Schrot: „Die Wasserhaltung ist nicht nur für die Aufrechterhaltung der Stromerzeugung erforderlich, sondern auch dem Umstand geschuldet, dass aus naturschutzfachlichen Gründen ein Mindestwasserdurchfluss gesichert sein muss.“

Von Dana Weber